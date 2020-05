FÚNEBRES 3 de mayo de 2020

02/05/2020 - 22:29 Funebres

BARRIONUEVO CEBALLOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Lautaro Peralta Galván, Silvina Volta Chazarreta y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria acompañando a su querido amigo Oscar en estos momentos.

BARRIONUEVO CEBALLOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Polo Mackeprang, Magali Sily de Mckeprang, sus hijos Boya y flia, Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor.

BARRIONUEVO CEBALLOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Martin Zaiek y familia y Camilo Joaquin Zaiek participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO CEBALLOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. José Agustin Paz, Joana Gorostegui e hijos, participan con dolor el fallecimiento de Josecito. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

BARRIONUEVO CEBALLOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Que brille para él la Luz que no tiene fin". Marcelo Gentilini y familia; Matías S. Gentilini y Patricia Vélez García acompañan en el dolor a su amigo Oscar y familia.

BRIZUELA VDA. DE RUIZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/20|. Porque fuiste una maestra con todas las letras; porque realizaste con orgullo tu obra de madre y docente. Te extrañare. Has dejado una huella clara y firme en el corazón de quienes te conocimos y compartimos momentos de alegría y tristeza, gracias a Dios pude darte un último abrazo. El Señor te tendrá hoy en su jardín para que goces de la vida eterna. Profesora María Cristina Ibarra de Suarez y familia rezan oraciones en su memoria.

BUCCI, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Querido amigo lamento profundamente tu partida. Chueco no pudiste atajar este contragolpe. A tus amigos nos cobraron un penal sobre la hora. Quedo pendiente la charla futbolera café mediante. Abrazo fraternalmente a toda tu familia. Hugo Alberto Soria.

BUCCI, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Es dificil que te olviden Orlando, corrías por vos y tus compañeros. ¡Qué linda manera de brindarte, loco! Te depide con profundo dolor Polo Mackeprang y flia.

BUCCI, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Señor recibe su partida al Reino celestial a este gran amigo Chueco Gati, que Dios nuestro Señor lo tenga en la gloria". Su amigo del alma Tetero Ovejero. Sus restos fueron inhumados ayer.

BUCCI, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Familia Ovejero de la Congreso participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia Bucci. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Alberto "Russo" Chazarreta y familia participan con dolor el fallecimiento de su compañero de tantos momentos compartidos en nuestro glorioso Club Atlético Central Córdoba. Rogando al altísimo resignación a su familia y que brille para el la luz que no tiene fin.

CÁCERES, ADRIANO URBANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Tuty Japaze, sus hijos Luis Roberto, Martin y Daniela con sus respectivas familias y Negrita López participan con mucho dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Tere rogando a Dios resignación para todos sus familiares.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. María Azucena Rivero participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor y la oración a Andrea su compañera de vida. Ruega al Altisimo la paz eterna para el querido Huguito, que nos dejó en su pasar terreno el recuerdo feliz de su vocacion docente, su interes por las letras y su generosidad en compartir sus lecturas, la sencillez como norma de vida y su amistad sincera y alegre.

CAMPOS, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Prof. Elena Ester Piñón de Anna, despide con pesar al Prof. Hugo Rubén Campos y acompañan a sus seres queridos con afectuoso respeto. Ruega una oración en su querida memoria.

CASTILLO CARRILLO, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/5/20|.María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a su familia en este dificil momento.

DRUBE, ANTONIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. Ing. José Félix Alfano y flia participa el fallecimiento de su ex compañero de trabajo Tony y acompaña a su familia en tan difícil trance. Ruega oraciones en su memoria.

DRUBE, ANTONIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. "Es increíble estar despidiéndote, querido hermano y compañero Tony. Agradezco todas las atenciones a mi persona y a mi hija. Siempre estarás en nuestros corazones. Tu consuegro Erik Llarull.

DRUBE, ANTONIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. Nos dejó un gran vacío su partida, pero siento orgullo haber conocido a un ser tan especial como Ud. sobre todo conmigo. Siempre vivirás con nosotros, su hija Gachy Llarull.

GÓMEZ, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Su esposa Roxana, sus hijos Daniel, Dario, Rocio, Gimena, Leonel y Zoe, su madre Rosa, sus hermanos, Monica y Perla, y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 9:00 en el cementerio LA PIEDAD, COB NORCEN S.R,L SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUCATELLI, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d. ) Falleció el 1/5/20|. Su esposa Paola Andrea Conte, sus hijos Tomás, Nahuel, Gastón, Martín, Lucatelli, su mamá Nancy, sus hnas., Celeste, Roxana, sus sobrinos Pablo, Franco y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LUCATELLI, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d. ) Falleció el 1/5/20|. Sus amigos Carlos Tahhan, Guido Gallego y Ramón Veloso y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, MARTÍN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Su esposa Virginia (koki), sus hijos Susana, Natalia, Martin, Luis, Chichu, Bebe, hijos políticos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Su sobrino José Manuel Cáceres junto a su esposa Norah Carabajal Loza, sus hijos Mercedes y José y sus respectivas flias participan con tristeza a su partida a la Casa del Señor y acompañan a su flia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Arturo Madia, María Eugenia Weyenbergh, sus hijas María Eugenia, Jimena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. María S de Lines (Porota) y sus hijos Sylvia, Pedro, María Angélica, Hugo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Sylvia E. Lines y sus hijos Mariano Macchiarola y Ana Renteria, María Paola Macchiarola y Sebastián Rimini y sus respectivas flias acompañan a hijos y nietos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Diego Jiménez y flia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz, sus hijos Milena , María Silvia y Carlos Weyenbergh; María Laura y Julio Mansilla Lami; sus nietos: Agustina, Carlitos e Ines Weyenbergh; Augusto y Victoria Mansilla Lami participan con inmensa tristeza su partida. Elevan oraciones en su memoria.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Julio Mansilla Lami y María Laura Lescano, sus hijos Augusto y Victoria participan con gran pena su partida y acompañan con mucho cariño a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Beatriz Meossi de Caceres y flia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Los amigos de los jueves, Ramón Carrizo, Eli Carrizo, Rheque Carrizo y Silvia Abdala, Matías Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento y la despiden con cariño. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Malena Arce y Alvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PORELLO, RAMÓN BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Aldo Lissi y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Rosita y familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PORELLO, RAMÓN BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, a su hijo, el amigo Duilio y demás familiares en estos momentos de dolor. Se pide una plegarias en su memoria.

SANTILLÁN, MARÍA SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 30/4/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigas de su hermana: Mercedes, Gladys, Marta, Chichina y Pepi participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, NILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Sus hermanos Elida, Victor Hugo, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ARANDA DE OVEJERO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Su esposo Rubén Alfredo Ovejero, sus hijos Diego y Exequiel, hijas políticas Marcela y Vero, nietos Mateo, Marcos, Yoel , Martina y demás familiares, la recuerdan con cariño al cumplirse un nuevo natalicio. (67 años). Elevan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, NÉSTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Su esposa Páez Angélica, hijos Claudia, Fernando, Paola, h. pol. Angel, Veronica, Claudia, nietos Camila, Martin, Emilia, Lorenzo, Leandro partic,. el fallec. Sus restos fueron inhum,. en el cem. la Misericordia. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GODOY, ARABEL MARIO LUCIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Su esposa Silvia, hijos Jesús, Damari, Mario, Verónica, Lucía, melisa, Adrián, Lisa y María, Mauro, h. pol. nietos y demás fam, part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 8. Casa de duelo C. Nº 225 Bº Tabla Redonda. Serv. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GODOY, ARABEL MARIO LUCIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Comisión directiva de Sind. de Camioneros y Mutual 15 de diciembre part. su fall. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 8. Casa de duelo C/a Nº 225 Bº Tabla Rewdonda. Serv. de Camioneros. ROG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BARQUETT, OSCAR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Su esposa Silvia Sprovieri, su hijo Oscar, su hija pol. Patricia, su nieto Gael y demás familiares partc. su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio de Monte Quemado. Serv. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CORDERO, EDVIN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Su primo CPN Pedro Orona y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

IBARRA, ATILIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Su esposa Lucía Ramírez, sus hijos Ángel, Rubén, Lucía, Juan, José, hijos politicos, nietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltran. Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

STERR, ALFREDO OTTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Su esposa Maria Elena Yarossi, sus hijos Eduardo y Veronica, h pol Nora Orellana y Ruben Orellana, sus nietos Florencia, Erika, Lorena, Emiliano, Mariano, Andres y Lucio, bisnietos, Constanza, Mateo, Chloe y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CLEMENTE, ARTURO (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. A un año de tu partida he aprendido que no se muere mientras se recuerda; he aprendido que no te fuiste y que si te busco siempre te encuentro en los rincones de cada uno de mis recuerdos; he aprendido que nuestra promesa de lealtad es mi mayor tesoro; que la vida pasa tan rápido y la gente que queremos se va… solo sé que cerraste tus ojos para nunca más abrirlos, fuiste un eslabón importante en la historia de mi vida, nunca olvidaré tus locuras. Tu partida dejó una huella imborrable y no comprendo si nos despedimos, solo recuerdo que me pediste que te sacara una foto y la guardara eternamente ¿Será que me estabas avisando que tu partida estaba muy cerca y no entendí el mensaje? Sólo sé que aprendí que no has muerto si te recuerdo, porque un verdadero amigo es alguien capaz de tocar tu corazón desde el otro lado del mundo. Mi querido amigo, hoy se cumple un año de tu partida y aún así siento tu presencia a través de mis recuerdos. Por siempre en mi corazón Gordito Gómez. Las Termas.