Fernando Duró: “Williams no quería entrar y salvó a Olímpico del descenso”

02/05/2020 - 23:30 Deportivo

Fernando Duró es un tipo apasionado del básquet. Ama lo que hace y también lo transmite día a día. Dirigió a Quimsa y Olímpico de La Banda en la Liga Nacional y hoy sigue haciendo carrera, pero al frente del seleccionado de Venezuela. Allí transita sus días y espera que la cuarentena lo saque del encierro para continuar con su proyecto nacional.

Pero más allá de esta situación, Fernando repasó una anécdota que tuvo un sabor muy especial. Fue cuando el estadounidense Frank Williams se vistió de héroe ante Quilmes y con un triple en los últimos segundos, desató la locura en Mar del Plata.

“Habíamos ganado el cuarto partido de los playoffs por la permanencia en la categoría en La Banda y teníamos que definir el quinto en Mar del Plata”, expresó Fernando cuando recordó uno de los momentos más emocionantes de su carrera deportiva.

Lo curioso y lo insólito es que antes de que eso ocurriera, se dio un hecho que justamente tuvo a Williams como protagonista.

“Cuando llegamos a Mar del Plata nos dimos cuenta de que no estaba Frank Williams. Fuimos a entrenar y él no aparecía. Lo encontraron en un hotel con otro nombre y lo mandaron así como estaba a Mar del Plata”, comentó el DT al respecto.

Aquella vez, todo Santiago del Estero y La Banda estaban pendientes de Olímpico que se jugaba su futuro en la Liga Nacional. Fue hace diez años y en el mes de abril.

Y aquella histórica e inolvidable noche llegó. Olímpico era más visitante que nunca en el estadio Once Unidos y había que dejar hasta el alma para evitar la pérdida de la categoría. Así lo hizo y con Frank Williams como el hombre que evitó la pesadilla.

“Faltaban 14 segundos para el final y Quilmes estaba un punto arriba (68 a 67) después de un triple de McFadgon. Pedimos un minuto y viene mi asistente Rodolfo Barrios y me dice que Frank no quería entrar porque le dolía la rodilla y que prácticamente no podía moverse”.

Así de categórico fue el relato de Fernando que en ese instante del dramático y vibrante partido estaba con las pulsaciones a mil y viendo qué jugada preparar para el cierre.

El héroe

A pesar del problema físico que denotaba el extranjero, Fernando no se resignó y lo hizo entrar igual cuando apenas faltaban 14 segundos para el desenlace.

“Armo la jugada y era para Frank. No le hice caso y mi asistente le dijo que tenía que tirar la última pelota y que haga lo que pueda. El tipo le había pedido el cambio”, acotó con sorpresa.

La acción siguió después con el histórico triple que marcó Williams y que dejó a los marplatenses en un silencio sepulcral.

“Villares no pudo lanzar y la devolvió a Frank que tiró un tiro volado de tres puntos, lo metió y salvó a Olímpico del descenso”.

La alegría y la felicidad se apoderaron de todos y en especial de Williams que jamás hubiera imaginado que iba a ser protagonista de una acción increíble y real. Pero no solamente eso. Si persistía en la idea de no ingresar para la última jugada, hoy tal vez la historia sería muy diferente para el “Negro”.