Independiente BBC confirmó su participación en la próxima temporada de la Liga Argentina

02/05/2020 - 23:33 Deportivo

Tras el anuncio de la cancelación definitiva de la edición 2019/20 de la Liga Argentina, Independiente BBC ya está con la mente puesta en la próxima temporada, cuya participación está confirmada, de acuerdo con las declaraciones del Prof. Javier Montenegro, director deportivo del club.

“Los tiempos son cortos y ya hemos tenido un par de reuniones. El presidente (Carlos Basualdo) me ha dado el OK de que vamos a jugar la próxima temporada. Ya estamos trabajando en la conformación del plantel, con mucho entusiasmo, y esperando que algún momento esto pase y que podamos volver con las otras actividades al club, como las inferiores, que veníamos haciendo un muy buen trabajo abajo”, comentó Javier Montenegro en diálogo con EL LIBERAL .

Consultado acerca de la continuidad del cuerpo técnico y del plantel, explicó: “Todavía es medio apresurado. El presidente ha pedido darles mucha participación a los jóvenes que tenemos en el club para la próxima temporada. Independiente tiene muchos chicos que vienen empujando de abajo y van a tener mayor participación”.

Sueldos al día

Luego, confirmó que los jugadores están al día. “La comisión directiva ha podido cumplir a pesar de la difícil situación. Hoy los jugadores están con los sueldos al día y se ha cumplido como lo ha pedido la AdC. Antes de que dieron el informe de la suspensión, los jugadores ya habían cobrado el mes de marzo. Ahora se va a analizar la situación de cada uno para poder terminar con la totalidad de los contratos”, reveló.

Sobre la decisión de la AdC de cancelar definitivamente la temporada 2019/20, Montenegro opinó: “Estamos siempre en contacto con la AdC, respetamos las decisiones de ellos. Sabemos que primero está la salud de los jugadores y que era muy riesgoso seguir jugando, incluso a puertas cerradas. Siempre lo veíamos como algo muy complicado”.

A modo de balance, señaló: “Lamentablemente por esta pandemia que afecta al mundo, no hemos podido terminar como nosotros queríamos, que era jugando. El equipo pasó por muchas situaciones. Tuvimos un muy buen arranque, después atravesamos un momento difícil en la competencia, pero nos habíamos empezado a recuperar. Lamentablemente no podemos seguir, justo cuando venía lo mejor, que era jugar los playoffs. Lo que más esperábamos era entrar en playoffs, pero lamentablemente no pudimos seguir. Por eso nos queda un poco ese sabor de no saber hasta dónde podía haber llegado el equipo para poder hacer un análisis. Lo que más queríamos era clasificar y jugar playoffs”.

Por último, en su rol de director deportivo, envió un mensaje a los jugadores que ya están al tanto de la suspensión definitiva de la temporada. “No es momento para relajarse. Son profesionales, trabajan con su cuerpo, que es su herramienta de trabajo. Ellos lo saben y están trabajando. Hacen trabajos diferenciados, en espacios reducidos. Lo fundamental es mantenerse para poder realizar las actividades cuando se normalice la situación”, concluyó.