Murió el hombre que había sido macheteado en una pelea con su yerno en el Bº Huaico Hondo

03/05/2020 - 00:23 Policiales

Luego de agonizar más de dos semanas, en la madrugada de ayer falleció Daniel Gómez, quien fuera atacado a machetazos en un brutal enfrentamiento en el barrio Huaico Hondo.

El hombre de 46 años tenía una gravísima lesión en la cabeza, tras un duro enfrentamiento con los integrantes de la familia Itúrrez, el pasado 18 de abril a la madrugada, en la esquina de Cantera y Cuarto Pasaje.

La víctima ingresó al nosocomio capitalino con un corte en la cabeza producto de un golpe con un machete, que le provocó fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica. Su hijo en esa oportunidad también resultó lesionado.

Como se recordará, el hecho fue descubierto cuando personal de la Comisaría Novena recibió un llamado que informaba que un un salvaje enfrentamiento se estaba desarrollando entre integrantes de dos familias, que intentaban dirimir sus diferencias con palos y machetes.

Incidentes

El hecho ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada cuando los Gómez y los Itúrrez se cruzaron en la mencionada esquina y comenzaron a agredirse por diferencias de vieja data.

Cuando la policía llegó al lugar encontró a la víctima junto con sus hijos Darío (28) y Daniel (29) que presentaban diferentes lesiones, por lo que de inmediato solicitaron personal del Sease.

Mientras la ambulancia trasladaba a los Gómez, los efectivos fueron alertados de que en la esquina de Tristán Argañaraz y Pasaje 92, había más lesionados que habían participado en la misma pelea.

Al llegar a la segunda esquina mencionada encontraron a Yésica Gómez (26) quien reveló que su concubino José María Itúrrez (alias “Debi”, de 26 años) había protagonizado una gresca y recibió machetazos en distintas partes del cuerpo.

Sentado en el cordón junto a “Debi” se encontraba también José Itúrrez, alias “Osea”, de 24 años, también lesionado. Nuevamente se solicitó una ambulancia para asistir a las víctimas. Así fueron trasladadas al Hospital Regional.

Tras las averiguaciones, el fiscal de turno Dr. Miguel Torressi ordenó que personal de la Policía Científica realice los trabajos de rigor en la escena de la gresca. La División Homicidios se hizo cargo de las averiguaciones y logró apresar a dos de los revoltosos.

Los imputados, quienes estaban acusados de homicidio en grado de tentativa, serán nuevamente imputados por la figura de homicidio ante el fatal desenlace.

Sus familiares prestaron declaración testimonial ante la policía y revelaron que había más personas el día de la batahola, por lo que los investigadores no descartan más operativos.

La Unidad Fiscal continúa realizando averiguaciones para determinar fehacientemente cómo sucedieron los hechos que terminaron con la muerte de Gómez.

Existen versiones cruzadas sobre el enfrentamiento

Días después del grave incidente, familiares de los protagonistas de la batalla campal fueron entrevistados por Noticiero 7 y dieron versiones distintas sobre el mismo episodio.

Yésica Gómez, la esposa de José María Itúrrez -hija de la víctima fatal- dijo que sus padres y hermanos portaban machetes y palos para agredir a su pareja.

“A mi marido y a mi cuñado los tiraron de la moto en la esquina. Allí lo agarraron entre todos. Mi papi, mi mami, mis hermanos lo hincaron, le pegaron ‘fierrazos’ y patadas. Tiene la pierna quebrada, el brazo fracturado y muchos hematomas en el ojo”.

La mujer además expresó: “Esto viene desde hace mucho tiempo. Hace once años que estoy con mi marido y mi familia nunca quiso que esté con él. Ellos me hicieron perder un embarazo cuando se enteraron. Mi hijo de diez años pedía por favor que soltaran a mi esposo cuando veía cómo lo estaban pateando en el piso”.

Mientras que Rocío Gómez, hermana de Yésica, expresó: “Nosotros estábamos durmiendo. Eran las 3 de la madrugada y sentimos ladrillazos y cuando salimos eran los Itúrrez. No era la primera noche que andaban, pero mis hermanos no nos decían nada para no preocuparnos”.

Más tarde continuó diciendo “A mi hermano mayor lo hincaron. Luego vino toda la familia de ellos. Ellos son muchos y a mi papá le pegaron un machetazo en la cabeza”.

“El año pasado mi cuñado le prendió fuego a la casa de mi hermano, quien se tuvo que venir a vivir con nosotros porque mi propia hermana lo denunció. Ella veía cómo lo pegaban a mi papi y no hacía nada”, culminó la joven.