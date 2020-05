Rodolfo Santángelo: “Así como la pandemia deja fallecidos, la crisis económica dejará empresas que cierren y traerá más desempleo”

03/05/2020 - 00:35 Economía

El economista director de la consultora MS y Asociados, Rodolfo Santángelo se refirió a la situación de la economía con el marco de la actual cuarentena e indicó que hay situaciones que son “inevitables” que se produzcan en este contexto aunque señaló que su preocupación es que “minimicemos los costos a futuro”.

El analista, mantuvo un diálogo con EL LIBERAL en el cual abordó también la situación del tipo de cambio paralelo y de la deuda: “cuarentena más default, más riesgos inflacionarios a futuro hacen un escenario complicado”, apuntó.

Precisamente, al ser consultado sobre el escenario que vislumbra para las empresas, indicó que “va a ser muy bravo” a la par que destacó que “así como la pandemia deja contagiados y fallecidos, la crisis económica va a dejar empresas endeudadas, con menores ahorros, algunas que cierren y más desempleo. Aquí va a haber un ajuste”.

¿Cuáles son hoy los problemas que más preocupan?

Obviamente, en lo extra económico es como va a ser la flexibilización gradual de esta cuarentena. En lo económico, la clave es el programa post cuarentena y, sobre todo, cómo se hace para esterilizar la fenomenal emisión monetaria que se viene. Porque cuando uno proyecta números de déficit fiscal, con toda la integralidad macroeconómica, la política monetaria se va a hacer muy expansiva más que ahora, y si no viene el mecanismo de esterilización, corremos riesgo de sufrir problemas inflacionarios.

Esto no lo digo desde un punto de vista muy práctico. No me refiero ni ahora ni a 2 ó 3 meses que estamos todos encerrados, ni tampoco a una hiperinflación. Pero el riesgo de tener aceleración inflacionaria como le pasó a Macri en 2018/19 o peor, puede estar presente para algún momento del año que viene. O antes. Eso va a depender mucho de lo que se haga a la salida de la cuarentena.

¿El BCRA tiene herramientas?

No, mucho no. Porque no hay moneda, no hay mercado de capitales pero habrá que ser imaginativos y encontrar mecanismos. No es excusa. Hay que encontrarlos, porque sino hay que ir a los tradicionales, subir la tasa, vender dólares, pero estas cosas se tienen que planear desde ahora.

¿Cuánto influirá la resolución de la situación de la deuda?

El 7 de mayo es clave, también cuando venzan los 30 días de gracia de los bonos que no pagaron cupón. Ahí vamos a ver si Alberto Fernández surge de esta crisis como el líder del sentido común o si las áreas más radicalizadas del Gobierno lo empujan al default. Aquí no puede haber excusas, hay responsabilidad del Gobierno y un default sería una muy mala noticia. Cuarentena más default más riesgos inflacionarios a futuro, hacen un escenario complicado.

¿Sobrevivirán las empresas a ese contexto?

Va a ser muy bravo para las empresas. Porque confluyen los problemas de oferta con los de demanda: no pueden vender, no pueden producir, pero tienen costos y el Gobierno ayuda, pero la ayuda es limitada. O sea que aquí van a surgir usando ejemplos poco felices, así como la pandemia deja contagiados y fallecidos, la crisis económica va a dejar empresas endeudadas, empresas con menores ahorros, algunas que cierren, más desempleo. Aquí va a haber un ajuste. Me preocupa menos lo que está pasando ahora que es inevitable, no hay manera de solucionarlo pero que minimicemos los costos a futuro.

¿Que pasará tras la cuarentena con el tipo de cambio?

El programa económico post cuarentena, tiene una brecha cambiaria natural más alta que la anterior y va a ser muy importante no dejar atrasar al dólar oficial, o sea que si la brecha va a estar alta, bueno, que el dólar oficial esté a un valor competitivo. Este tema el Banco Central lo viene manejando bien y por supuesto, ver como está el mercado cambiario oficial, que esté superavitario, que el Banco Central pueda volver a comprar dólares y en eso es clave que el productor agrícola venda su cosecha, porque hay que pensar si la brecha es del 70% o 75% -el dólar paralelo contra el oficial-, contra el dólar neto de retenciones es como un 140%.

¿Cuáles son esos costos a futuro?

Creo que la tarea número 1 para la Argentina de mediano plazo, porque hoy todos estamos concentrados en el día a día que hay que afrontarlo. Pero, el 2020 va a ser un año muy malo para toda las economías del mundo.

Todavía se cree que el 2021 va a ser un año relativamente bueno si la cuestión sanitaria se arregla. Bueno, si la cuestión sanitaria se arregla, que la Argentina tenga un 2021 “bueno” entre comillas como todo el resto del mundo y que no tengamos otro año malo por nuestros propios problemas económicos.