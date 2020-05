La cocina como refugio en “Me voy a comer el mundo”

03/05/2020 - 21:01 Pura Vida

La española Verónica Zumalacárregui estrena hoy, a las 17, por la señal de cable El Gourmet un envío especial de su popular programa “Me voy a comer el mundo” orientado a los hábitos alimentarios en tiempos de la pandemia de coronavirus en donde muestra “cómo las personas recurren a la cocina como un refugio para superar y soportar el encierro”.

Desde su casa madrileña, Zumalacárregui adelantó que a través de videollamadas se reunirá con otras 7 personas que ya pasaron por el programa que ostenta 4 temporadas recorriendo el planeta en una panorámica global que reúne a la ciudad china de Xiaojing, Nueva York, Jordania, Italia, Río de Janeiro, Marruecos y Australia.

La animadora resaltó que la selección de países para el especial del envío “reúne situaciones diversas como la de España que se encuentra en un punto medio, otros en fase previa como Australia o en desconfinamiento como en China que nos muestra que hay luz al final del túnel”.

¿Qué tipos de alimentos se imponen en este contexto de pandemia y aislamiento?

Estoy viendo fenómenos muy distintos porque por un lado hay mucho producto saludable y mucho producto fresco, pero por otro lado es evidente que la harina, el azúcar y la levadura están agotadas en medio mundo y eso es porque hemos vuelto a lo que se conoce como “confort food”, esa comida que nos traslada a la infancia, a momentos felices. También ha crecido el consumo de snacks o magdalenas, tal vez porque son uno de los pocos premios que nos damos ahora y que hasta hace no mucho teníamos alejados de nuestras dietas habituales.

¿En este contexto es posible recuperar alimentos más saludables y regionales?

Hay una parte buena del Covid-19 y es que no hay polución en Pekín y la campana de contaminación en Barcelona y Madrid es inexistente. Pero además resulta evidente que vamos a tender al producto local porque no se puede exportar ni importar y porque tenemos que sostener a nuestros productores.

¿Pensás que las dos acciones que rigen “Me voy a comer el mundo” que son viajar y probar alimentos se han vuelto peligrosas?

Mucha gente me dice lo del peligro de haber comido murciélago, que es de las pocas cosas que no he probado. Esto que está ocurriendo es súper grave y dramático, pero muy puntual. Yo pasé los últimos 4 años comiendo en las calles del mundo y no me ha pasado nada, ni siquiera tuve una indigestión.

¿Y cómo imaginás el futuro del programa?

Está claro que durante el próximo año no vamos a poder grabar con normalidad. Pero también es una oportunidad para apoyar a mi país que lo está pasando tan mal y poner mi granito de arena para dar un impulso al turismo y la hotelería que está muy perjudicado y es una fuente de ingresos muy importante para el país.