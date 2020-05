En un contexto incierto, se reprograman viajes estudiantiles

04/05/2020 - 02:09 Economía

Las empresas de turismo que operan con el rubro estudiantil avizoran un escenario complejo para la salida de la pandemia y la concreción de los viajes de fin de curso.

En este contexto, una de las medida que ya adoptaron en conjunto desde la Federación de Agencias de Viajes y Turismo (Faevyt) que involucra a las compañías del rubro de todo el país, es la reprogramación de las salidas de junio, julio y agosto, aunque esto podría abarcar a los meses siguientes, conforme avancen los protocolos sanitarios.

Adrián Manzotti, vicepresidente de Faevyt y encargado de Turismo Estudiantil, señaló a EL LIBERAL que “los viajes estudiantiles tienen la particularidad que cuentan con una legislación aparte y siempre se han hecho. Lo que hacemos es reprogramarlos. Ha pasado ya con la gripe A, con la erupción del volcán, con el hanta virus, ha pasado con empresas que se fundieron, pero igual los chicos viajan. Lo que pasa es que en este momento no sabemos cuándo arranca el ciclo lectivo como para saber cuándo se iniciarán los viajes”, indicó.

Agregó que “lo que ya estamos hablando es que los viajes previstos para junio, julio y agosto los vamos a tener que reprogramar porque no da tiempo para armarlo. Igual vamos a esperar hasta el lunes a ver qué pasa, pero consideramos que no hay tiempo”.

Hasta ahora, las autoridades del área de Educación anticiparon que en agosto se podría pensar en un regreso a clases, pero con cierta gradualidad, según los distintos niveles. De todas formas, a esa primera estimación que se hizo, sobrevino otra respecto de los alumnos que finalizan la secundaria este año y que podrían completar el ciclo el año próximo. En tanto, desde el área de Salud, la apertura de viajes interprovinciales turísticos aún no figura entre las prioridades.

“Estamos listos, pero hay que ver cuándo”

“Las empresas estamos listas para arrancar, pero hay que ver cuándo. Esa es la realidad”, agregó. Puntualizó que “ninguna empresa va a mover a ningún chico si no tiene los protocolos de salud armados. Lo fundamental es cómo se viaja. Eso es lo que todavía no sabemos. Cuánta gente puede entrar en un micro, en un avión, eso es lo que no se sabe”.

En Santiago, los chicos que finalizan su secundaria este año y que vienen pagando una cuota mensual son unos 4.000, según la Cámara de Agencias local. Desde allí también confirmaron que al igual que en otras provincias del país, la incertidumbre reinante motivó que se produjera “una caída importante en el cumplimiento de los pagos mensuales”.

“Las empresas tenemos todo listo para el día después, pero lo que ninguna empresa hará es poner en riesgo a los chicos. Por eso se está viendo también cómo la asistencia médica incluye al Covid-19”, indicaron a nivel local. Precisamente, desde la Federación hay reuniones semanales con sus integrantes de las provincias para el seguimiento de este tema.