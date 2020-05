Martín Guzmán: “Si no hay arreglo el 8, el país va a seguir trabajando”

04/05/2020 - 02:11 Economía

La propuesta de renegociación de la deuda pública en bonos por más de U$S 65 mil millones cuyo plazo de aceptación caduca el 8 de mayo y que definirá si el país entra en cesación de pagos, fue abordado por el ministro de Economía Martín Guzmán en sendas notas publicadas en el diario londinense Financial Times y en Clarín.

El ministro, advirtió que “las demandas insostenibles solo pueden generar resultados insostenibles” y señaló que la resolución de la crisis de la deuda en el marco de la pandemia “requiere sentido común, colaboración e ideas frescas en interés tanto de los acreedores internacionales como de Argentina”.

“Argentina no puede pagar más a los acreedores”, sostuvo, a la par que ratificó los términos de la propuesta presentada el 17 de mayo.

Indicó que “en estas condiciones estamos negociando con los acreedores internacionales más de U$S 65 mil millones de deuda pública. Resolver la crisis de la deuda en tales circunstancias requiere sentido común, colaboración e ideas frescas en interés tanto de acreedores internacionales como de Argentina’.

A su vez, en una nota concedida a Clarín, señaló que “esto no es una historia de buenos y malos. La Argentina tiene voluntad de pago, lo que no hay es capacidad de pago. El inversor que le prestó a la Argentina al 7% tomó un riesgo”. Añadió sobre la recepción de los bonistas que “notamos en esta semana un entendimiento creciente y, como digo, hubo casos concretos de acompañamiento de la oferta. Consideramos que el proceso en estos días ha sido positivo, que todavía falta y que continuará el diálogo”. Puntualizó que “la oferta cierra el 8. Y lo mejor para ambas partes es que esto se cierre ese día. Si no hay arreglo el 8, la Argentina va a seguir trabajando el tiempo necesario para restaurar la sostenibilidad de la deuda”.

“Más del 35% de nuestra población y el 52% de los niños ya están en la pobreza”

Guzmán sostuvo que “incluso antes de que el Covid-19 golpeara, la trayectoria de la deuda del país estaba fuera de control. Ahora, el Covid-19 también ha devastado las exportaciones y los ingresos fiscales. Como en cualquier otro lugar, la enfermedad ha obligado a la adopción de medidas de emergencia para mantener un sustento mínimo para los desempleados y evitar un colapso económico total”. Observó que “la Argentina ha sufrido una larga historia de auges, caídas y reformas económicas fallidas. La Nación ha incumplido su deuda 8 veces, sufrió hiperinflación 2 veces y atravesó múltiples crisis de balanza de pagos, así como 20 programas económicos respaldados por el FMI en 60 años. Seamos claros: este no es un juego de hojas de cálculo. Está en juego el destino económico de 45 millones de argentinos. Más del 35% de nuestra población y el 52% de los niños ya están en la pobreza”.

“Necesitamos restaurar un mercado para que se pueda ahorrar en pesos”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que “luego del Coronavirus habrá posibilidades de crecer sin necesidad de aumentar los ahorros”, y que “en algún momento Argentina necesitará contar con una mayor capacidad de ahorro en pesos”.

“Apuntamos a cambiar las condiciones monetarias y financieras para permitir que la economía argentina tenga instrumentos seguros. Ponemos énfasis en el desarrollo del mercado de deuda en pesos”, explicó.

Fue ante la consulta de si le preocupaba la brecha del dólar, que señaló: “Hay que mirar la brecha, seguirla de cerca, como todos los precios relativos de la economía. Nosotros apuntamos a cambiar las condiciones monetarias y financieras para permitir que la economía argentina tenga instrumentos seguros. Ponemos énfasis en el desarrollo del mercado de deuda en pesos. Que el Gobierno se pueda endeudar en pesos”.

Y aseveró que “este gobierno no reperfiló ningún instrumento que emitió y no es el plan. Hay un respeto y compromiso fuerte con el desarrollo del mercado de deuda pública en pesos”.

Al indicársele que el desarrollo del mercado de pesos debería llegar después de eliminar el déficit fiscal y corregir otros desequilibrios, motivo por el cual ahorra en dólares, Guzmán reconoció que “Argentina padece ese problema. Cuando la economía crece, crece la demanda y las importaciones. Lo que ocurre es que no acompaña el crecimiento de las exportaciones, el país pierde reservas y sucede una devaluación que genera falta de confianza en el peso”.

Y afirmó que esta vez, será distinto porque “tiene que ser todo junto. Argentina necesita restaurar la consistencia macroeconómica y junto a ello desarrollar instrumentos de ahorro para que se pueda ahorrar e invertir en pesos. Pero el desafío es hacer todo al mismo tiempo, no de a partes. Obviamente reestructurar la deuda en dólares es condición necesaria para lograr consistencia macroeconómica”.

Para ello, consideró que “tiene que haber esfuerzos persistentes para recuperar la moneda. En medio del Coronavirus y una crisis macroeconómica profunda, la demanda de crédito en pesos por parte del sector privado se queda debilitada. Cuando la pandemia se termine, habrá posibilidad de crecer sin necesidad de aumentar el ahorro y crédito interno”.