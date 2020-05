La expareja de Villa declararía que perdió un embarazo en una próxima audiencia

04/05/2020 - 18:14 País

La ex pareja del futbolista de Boca, Sebastián Villa, podría agregar en su próxima declaración ante la Justicia que perdió un embarazo a raíz de las presuntas agresiones del jugador, a quien denunció por violencia de género, informaron fuentes judiciales.

Daniela Cortés, de 25 años, en su última declaración, realizada el jueves pasado en forma virtual, "no hizo referencia a ese tema a pesar de que declaró durante dos horas, y fue preguntada por la fiscalía y su abogado (Fernando Burlando)", aseguró hoy un vocero con acceso al expediente.

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho unos análisis de orina caseros (Evatest) y me habían dado positivos. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso y no quise ir al hospital por miedo a la noticia", dijo ayer Cortés en una entrevista con Crónica TV.

"Al otro día no aguantaba más y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente y me hicieron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", afirmó la joven.

La fuente consultada indicó que Cortés podría agregar sus dichos a la denuncia en otra audiencia, si es que ella así lo considera.

En tanto, el jugador de Boca aún no fue citado en el expediente en el que está acusado de violencia de género por parte de su ex pareja, ni tampoco ratificó su acusación contra Cortés por "amenazas y extorsión”, ambas causas a cargo de la fiscal de Esteban Echeverría Verónica Pérez.

Villa aún no tiene fecha para que se presente a declarar en forma virtual ante la fiscal, que fue quien le pidió al juez de la causa, Horacio Hryb, la prohibición de salida del país por 30 días para el jugador de la selección de Colombia.

El sábado por la noche, Villa publicó en las redes sociales que es "inocente de esta situación", que "nunca ejerció violencia de ningún tipo sobre su ex novia", y que "estaba en contra de cualquier acto de violencia".

El abogado de Daniela Cortés, en tanto, señaló el sábado que "esta es una causa donde otra vez se demuestra el machismo que hay contra la mujer y lo seguiremos hasta las ultimas instancias.

Esto pasa por un problema de formación de las personas y muchas veces por el contexto donde se crían", agregó Burlando en Canal 13.

Desde el lado de Villa, allegados al futbolista dicen que esperan confiados que tienen "material confiable para defender su inocencia".

Sin embargo, su abogado defensor, Martín Apolo, no presentó todavía una ratificación de la denuncia por extorsión y amenazas contra Cortés, ni tampoco se refirió nunca a la causa iniciada en la justicia por la ex pareja de Villa.

En cuanto a Boca Juniors, un dirigente dijo a Télam que en el club aguardan "las declaraciones del jugador ante la justicia”.

“Esperamos que lo haga lo más rápido posible. Todos nos están mirando a nosotros para saber qué decisión vamos a tomar”, remarcó.

Boca, hasta ahora, soló difundió un comunicado en donde se pone a disposición de la justicia, pero ninguno de sus máximos directivos habló del caso.