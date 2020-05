“Stranger Things” sin fecha para su estreno

04/05/2020 - 20:33 Pura Vida

Si bien habrá que seguir esperando para el estreno de la cuarta temporada, algunos protagonistas de la serie “Stranger Things” ya adelantan que la nueva entrega será más aterradora. Así lo reveló el actor Joe Keery, quien interpreta a Steve Harrington, el joven más popular de la época escolar, que trabaja en una heladería y que acompañó al grupo de amigos adolescentes en su aventuras.

“Creo que este año, aunque sé que digo esto todos los años, definitivamente va a ser mucho más aterrador que los anteriores, porque el año pasado fue bastante oscuro”, dijo Keery.

La tercera temporada, estrenada el 4 de julio de 2019, ya se había convertido en una entrega visagra, que marcaba el antes y el después de ese grupo de niños que ingresó a la adolescencia involucrándose en una historia siniestra, en la que se produjo un nuevo ataque contra Hawkins, la localidad ficticia ubicada en el estado de Indiana, adonde se desarrolla “Stranger Things”.

En la nueva entrega, para cuyo estreno no hay fecha prevista por el parate obligado por la pandemia del coronavirus, Keery se despedirá de su uniforme de Scoops Ahoy, la heladería que tuvo gran importancia durante los últimos episodios. “Sé que ese disfraz cumplió su propósito y me alegro de retirarlo. ¿Lo tengo en casa para Halloween? Yo no, por desgracia. No me dejarán quedármelo. ¡Un día!”, contó el actor, en diálogo con el portal Games Radar.

Y precisamente, fue durante esa entrevista que elogió a los creadores de la serie. “Es bastante sorprendente: los hermanos Duffer realmente lo volvieron a hacer”, dijo en referencia a Matt y Ross Duffer, quienes estuvieron detrás de la tercera temporada.

El rodaje de la cuarta temporada comenzó en Atlanta, EE.UU., a principios de este año, pero fue suspendido el 16 marzo. l