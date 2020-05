¡Quiero volver a trabajar!

04/05/2020 - 07:41 Opinión

Durante el confinamiento pasamos de una pantalla a estar atentos a varias pantallas. En la vida de no cuarentena la mayoría de las personas asisten a un lugar de trabajo, en un horario y espacio determinados, con un grupo de compañeros con los cuales se relaciona personalmente para hacer un trabajo común. En ese lugar, se puede leer el rostro de las emociones y muchas de las personas que comparten ese espacio pueden llegar a establecer relaciones más estrechas con los compañeros de trabajo durante la cuarentena la modalidad de trabajo tradicional es reemplazada por la modalidad online. Modalidad que muchas veces fue mal entendía como más fácil. En contextos en los que el manejo del teletrabajo no está aceitado esto lleva a mayor dificultad en su ejecución.

Actualmente nos encontramos ante una situación de emergencia sanitaria que de por sí viene acompañada de cambios inesperados y de una sensación de incertidumbre en los distintos ámbitos.

El trabajo online para muchos es lo que puede mantenerse estable dentro de este contexto. La posibilidad de dar clases, de asistir, de vender, de orientar, etc. de manera virtual parecía ser prometedora de una vida anhelada como ideal. Sin embargo, nos encontramos ante un sinnúmero de trabajadores colapsados con el trabajo virtual desde casa. Es que el escenario no es el más favorable en aquellos hogares donde viven muchos miembros de la familia y donde no hay dispositivos suficientes para trabajar de manera simultánea con los demás miembros. En las personas que viven solas puede suceder esto un poco más elevado puesto que para compartir con otros dependen sí o sí de la tecnología.

Hasta hace unos meses cortar con la rutina de trabajo podría ser ir a casa y ver tele, chatear salir a dar una vuelta, entre otras cosas, pero ahora, la posibilidad de que eso sea recreativo se ha cambiado, puesto que trabajar a través de un dispositivo, conectarse a través de un dispositivo, genera mayor estrés.

Otro punto es que muchos de los trabajos no tienen un horario establecido, la posibilidad de hacerlo en cualquier momento desorganizaría, porque la mente tendría algo inconcluso. Por eso es que funciona mejor en los casos en que se organiza el tiempo. En algunos hogares esto es difícil, y se recomienda el despertar diferido, que muchos lo hacen, y que se turnen para que puedan trabajar. Algunos incluso necesitan de silencio absoluto para poder comunicarse.

Un tema no menor se complica para esas personas que utilizan el trabajo como vía de escape a los problemas familiares, puesto que hacerlo de forma virtual o no hacerlo los pone de cara a la realidad que antes evitaba.

La cuarentena de por sí genera irritabilidad dado lo antes mencionado. El distrés que puede generar el teletrabajo también suma, un ejemplo de ello es la paradoja en el tiempo de trabajo y los objetivos que hay que cumplir. Esto se potencia en los casos de los niños que reciben a diario innumerables documentos para tareas educativas y lo mismo pasa a los docentes.

Otro tema es que antes, para poder distraerse, muchas personas acudían a cursos o talleres. Hoy, incluso eso, es virtual.

Pareciera ser que la pantalla es lo único que regularía el día. Empero, existen otras opciones para cortar con el trabajo digital en exceso y poder sostener la vida hogareña, entre esos reemplazar las películas o series por libros, recurrir a juegos de mesa en vez de aplicaciones de teléfono, organizar el horario de trabajo e incluso vestirse para ello de tal forma que la mente perciba cambios y al momento de terminar de trabajar usar un atuendo que lo asocie con la recreación. Otro punto es desconectarse del trabajo pasada la media tarde y descansar de ello los fines de semana.

Si bien la cuarentena se la sobrelleva como cado uno puede, con los recursos que tiene, es importante poder flexibilizar y utilizar la tecnología de tal forma que no empeore la situación. l