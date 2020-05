Lectura del evangelio según san Juan (10,22-30)

04/05/2020 - 21:04 El Evangelio

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón.

Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: “¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente”.

Jesús les respondió: “Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno”.

Comentario

A partir de la segunda de Pascua la Iglesia nos ofrece textos evangélicos de san Juan, que recogen discursos de Jesús o diálogos con discípulos o con las autoridades religiosas. Son textos que, por una parte, ultiman el mensaje de Jesús, según san Juan, y por otra van manifestando el ambiente adverso que en torno a él crece por parte de las autoridades religiosas.

El texto de hoy no cita a fariseos u a otros cualificados representantes de la religión, simplemente a “los judíos”. Judíos que quieren saber si de verdad es el Mesías. Jesús argumenta con sus obras, realizadas “en nombre del Padre”. Las obras ahí están.

A la vista de todos. ¿No manifiestan que el Padre está con Jesús, que es su enviado, que su palabra es la suya, palabra del Padre? El refrán español lo dice: “no hay peor sordo que el que no quiere oír”.

Ni peor ciego, añadiríamos, que el que no quiere ver. Ya pueden ser sabias palabras, u obras que cualifican a quien las realiza, y que le hace atendible, creíble; nos les interesa aceptar a ese Jesús como Mesías. Y no les interesa, porque rompe sus intereses individuales, la rutina de su vivir, o exige demasiada generosidad. No es fiable.

“Vosotros no creéis porque no sois ovejas mías”. ¿Qué es necesario para ser “ovejas de Jesús”? Estar abiertos a la conversión, a los cambios necesarios, a lo que implica seguirle, como ovejas al pastor que las cuida. En definitiva, es necesario acoger cordialmente a Jesús. Confesar, como Pedro. “Tú solo tienes palabras de vida eterna”.

Jesús sigue en diálogo con nosotros. No podemos excluir que de vez en cuando nos surja la duda, cuando la exigencia es fuerte, si merecerá la pena reconocer a Jesús, a su Palabra, como lo que ha de conducir nuestra vida. Veamos con ojos claros, no turbios a causa de nuestro egoísmo, qué obras son las que nos exige. Veremos que son las obras que nos hacen ser humanos: generosidad, sentido del servicio al otro, seguir la fuerza del amor, verse como hijo del Padre...