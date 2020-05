No hay que descuidar las medidas preventivas en contra del dengue

04/05/2020 - 21:12 Santiago

El Ministerio de Salud de la Provincia pidió a la comunidad extremar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que trasmite el dengue. En el contexto de la pandemia del coronavirus, las autoridades piden no olvidar esta otra amenaza sanitaria que sufre hoy la sociedad, y hacer hincapié en los ciudadanos.

El dengue es una enfermedad que afectó a muchos santiagueños en los últimos meses, por lo que se ruega poner el foco en su prevención.

En ese contexto recuerdan que el mosquito que transmite el dengue es mas chiquito que el común, anda siempre cerca del suelo, no levanta vuelo más que a medio metro, por eso siempre pica bajo la mesa, en las piernas o tobillos. Pica varias veces, no como el mosquito común que pica una sola vez. Si encuentras 4 o 5 picaduras en un radio de 15 cm, los más probable es que se trate de un Aedes aegypti. Es fácil reconocerlo, a simple vista se le ven las rayitas blancas. Claro que no todos transmiten la enfermedad, sólo lo hacen los que, previamente, picaron a alguien ya enfermo.

El Aedes aegypti no nace en los pastos altos, ni en los charcos, ni en la barranca del río o arroyo, ni en la zanja. El mosquito pone sus huevitos en el patio de tu casa, en cualquier cosa de tamaño chico que tenga agua estancada y limpia por unas semanas.

Una tapita boca arriba, una maceta olvidada, una cubierta de auto, algún juguete roto. No lo hace en la pileta pelopincho porque es muy grande.

“Desde que nace hasta que muere, puede volar no más de 50 metros, o sea que el que nace en tu casa, vivirá en esa zona toda su vida”, explicaron.

Hábitat

No está en las plazas, ni en las canchas de fútbol, ni en el ferrocarril.

“No sirven las fumigaciones aéreas con humo en los espacios abiertos, tampoco sirve fumigar las zanjas. Lo único que sirve contra el dengue es dar vuelta todo lo que pueda contener agua estancada en tu patio. Por eso, ahora que están en sus casas por el aislamiento obligatorio y preventivo por la circulación del coronavirus, hay que aprovechar para limpiar. Cuidarnos es responsabilidad de todos”, expresaron desde la página de Facebook del Ministerio de Salud de la Provincia. l