FÚNEBRES | 5 de mayo del 2020

04/05/2020 - 22:11 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Benito Antonio Bordón (Frías)

- Balvina Pilar Santillán (Beltrán)

- Walter Ricardo Beltrán (Los Quiroga)

- Santos Valentín Roldán (Las Termas de Río Hondo)

- Lidia Marcelina García

- Dominga Zulema Santillán

- Miguel Anastacio Herrera (Clodomira)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTILLO CARRILLO, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/5/20|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina; Mario Ramón; César Alejandro; José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DI PIETRO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hijo Marcelo, su hija política Gabriela y nietos Catalina, Franco, Omero, Maurizio, Lucca e Isabella participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DI PIETRO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DI PIETRO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica participan el fallecimiento de su vecino de tantos años. Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor.

DI PIETRO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Su consuegro Rómulo Augusto Frisón participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Sara, e hijos Marcelo y Orlando en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DI PIETRO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Cristian Frisón, su esposa María de los Ángeles Neme, sus hijos Agostina, Luciano, Cristian y Bruno participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pino, un miembro más de su familia por tantos años compartidos.

DI PIETRO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su consuegra Cristina Marianetti, Marcelo Frisón e hijos: Juliana, Facundo y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DI PIETRO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/20|. Señor recíbelo en tus brazos. José Correa, Paola Frisón, e hijos: Pilar, Lautaro y Amparo participan con dolor su fallecimiento. Que descanse en paz.

DRUBE, ANTONIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a la familia Drube - Llarull por la desaparición física del Señor Antonio. Que el Señor lo guarde en su gloria.

GARCÍA, LIDIA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/20|. Sus hijos Lucy, Jorgelina, Olga, sobrinos Lore, Diego, Juan, sobrina nieta Eva. Participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. La Piedad hs 14. Casa de duelo J. M. Gorriti Nº 389 Bº Parque. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HAMANN, NILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20 en Rosario, Santa Fe|. Sus sobrinos Diana Hamann Dannenberg (a), Eric Jan Hamann Dannenberg (a) y Andrea Jager, su sobrina nieta Katja participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Chichi y ruegan una oración en su memoria. Sus restos descansan en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

HAMANN, NILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20 en Rosario, Santa Fe|. Sus sobrinos Eduardo julio Hamann y Rosita Beltrán, sus sobrinos nietos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Chichi y ruegan una oración en su memoria. Sus restos descansan en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

HAMANN, NILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20 en Rosario, Santa Fe|. Sus sobrinos Marta Inés Hamann y José Luis Olivera, sus sobrinos nietos Sofía, Adolfo y José Luis participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Chichi. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos descansan en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

HAMANN, NILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20 en Rosario, Santa Fe|. Horacio Héctor Hamann y Cielito Alcaide, sus hijos Pablo Alejandro y Ana Lucrecia y sus respectivas familias participan con tristeza el fallecimiento de su tía Chichita. Rezan por la paz de su alma.

HAMANN, NILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20 en Rosario, Santa Fe|. Carlos Federico Hamann, su esposa Nancy Carrizo, sus hijos Javier, Natalia, Martín y Rosarito, Federico participan con dolor el fallecimiento de su tía Chichita. Elevan oraciones por la paz de su alma.

HAMANN, NILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20 en Rosario, Santa Fe|. Eduardo Antonio Hamann, su esposa Adriana Llugdar Brim, sus hijos Martina y Lautaro participan con dolor el fallecimiento de su tía Chichita. Elevan oraciones por la paz de su alma.

MARTÍNEZ, RUBÉN DARÍO

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA

OLMEDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|. Ha muerto el patriarca... se ha ido don Carlos... se ha ido don Carlos? No... su cuerpo se ha dormido, descansa de los dolores, su voz aflautada Se ha callado... es cierto... pero don carlos, seguirá vivo y alegre en los corazones de quienes lo conocimos... a la sombra de su gran algarroba, seguira congregando a la familia y amigos, cada domingo... nombrando graciosamente y con toda seriedad,la variedad de vinos a degustar (el famoso demissec y el aclamado extrabrut)... te has marchado carlos, rodeado del amor de los tuyos, con cuidados alimentados de afectos y paciencia,aquello que sembraste en tus hijos y nietos. Te has ido en silencio y despacito, sin aspamentos. La tristeza no es algo que se asocie a tu nombre. Queda en tus hijos la diaria tarea de encontarte en las cosas sencillas y nobles: la palabra justa de un amigo, el almuerzo compartido en flia, las anécdotas resabidas, el sol de los domingos y la sombra en las siestas de verano. De nuestra parte, sólo queda agradecer la nobleza con que has "ahijado" a tu nuera, y con ella, a todos nosotros... supiste, en la sencillez de tu casa, hacernos Familia y como familia te despedimos, con gran tristeza por tu partida fisica, pero con alegria por los años compartidos, y la esperanza de q ya estás junto a Jesús. Hasta siempre don Carlos!. Flia Abraham.

OLMEDO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/20|.Cada cosa que amas, es muy probable que la pierdas, pero al final, el amor volverá de una forma diferente". En efecto, te hemos despedido hace 9 noches Carlos, pero solo para reencontrarte a cada instante. Es cierto que no se oye tu mansa voz en la casa, y el asador permanece silencioso bajo esta llovizna gris. Es verdad que a la vera de mi cama, ya no descansa tu cuerpo junto al mío. Pero es innegable tu presencia en nuestro hogar. Permaneces en las cotidianas costumbres y sabias enseñanzas. Al fin y al cabo, te has ido, pero solo para vivir en cada uno de los que te amamos. Tu esposa nena , hijos Ariel y Romina, sus nietos , hijos políticos y sobrinos.

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Guillermo Rezola, Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento y acompañan a Adriana con mucho cariño y oraciones.

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Ema de Rezola y Luis Alfano y Luis Lescano participan su fallecimiento y acompañan a Adriana y Exequiel con mucho cariño y oraciones.

PIRRO, CARLOS ALBERTO

PIRRO, CARLOS ALBERTO

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio S.A. participan con dolor el fallecimiento del Sr. padre del amigo y colega Dr. Eduardo Pirro. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARLOS ALBERTO

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Houda Arja de Zemán y sus hijos Marcia y Martin, Claudia, Sandra, Juan y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PORELLO, RAMÓN BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Lic. Carlos Fuentes y su esposa Amanda Villalba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Duilio y a su madre Sarita. Elevan oraciones en su memoria.

PORELLO, RAMÓN BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Su amigo Guillermo Luna Herrera participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

PORELLO, RAMÓN BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Dr. Eduardo Juri, su esposa Sylvia Luna y familia participan con pesar su falllecimiento y acompañan a su esposa Rosita, a su hijo Duilio y a toda su familia en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, DOMINGA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/20|. Sus hijos Ramón, Celia, Carmen, Blanca, h/pol, Teresa , nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MARTÍNEZ, RUBÉN DARÍO

MONICCI KURÁN, CÉSAR A.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRANDÁN, RENÉ

BRANDÁN, RENÉ

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CUBA, ESTELA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Hermana mía, querida, hoy hubieras cumplido tus 49 añitos, tanto querías festejar y no se pudo, que cruel el destino y que dolorosa la vida, aunque bella por haberte disfrutado 48 años, pero Dios te arrancó de nuestro lado dejando tanta tristeza y vacío, sólo deseo que el tiempo pase rápido y podamos reencontrarnos para ser tan felices como lo fuimos compartiendo todo en esta vida, tal cual nos inculcaron y enseñaron nuestros tan amados, valorados y respetados padres. Que los coros celestiales te maravillen hoy con la más Hermosa canción y te hagan eterna como ya lo sos para todos los que te amamos. Descansa en paz estrellita mía. Tus padres Rosa y Ángel, tus queridos sobrinos Pamela y Joaquín, tu compañero de años Elbio y quien te amará eternamente, tu hermana Gladis junto a Cristián, ruegan una oración a su querida memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELTRÁN, WALTER RICADO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/20|. Toda su familia participa su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Quiroga. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BORDÓN, BENITO ANTONIO (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/20|. Su esposa Selva, su hija Emilia, sus hermanas políticas María Luisa, Lola Coronel Fernández participan con profunda tristeza su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz y brille para él la luz de la fe que no tiene fin. Amen.

BORDÓN, BENITO ANTONIO (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/20|. Sus sobrinos Guido, Cacho, Ada Cabrera, Humberto, Ivone, Mariela, Lucía, Juan Ignacio Hazurum, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Amen.

BORDÓN, BENITO ANTONIO (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/20|. La Comunidad Educativa del Jardín de Infantes N° 276 Manzanita, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Emilia Bordón. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

HERRERA, MIGUEL ANASTACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/20|. Su esposa Alelli, hijos Miguel, Carlos, Mario, Juan,Ana, Mirta, Claudia, Sara y demás fliares y amigos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Clodomira. Serv. Unión Ferroviara. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN, SANTOS VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/20|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de Jubilados y Pensionados, participan el fallecimiento del socio y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Las Termas de Río Hondo.

SANTILLÁN, BALVINA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/20|. La fuerza de una madre es la fuerza de la tierra. Como la tierra alimenta las plantas y los árboles, hace florecer las flores y madurar los frutos, una madre es el terreno del que brotan la educación y la creatividad. Cuando ella pone en marcha su energía, todo cambia. Es la madre que transforma la familia y la comunidad. Su hija Claudia, nietos Ricky, Leo; nieta política Any, y su bisnieta Anna Paula, participan con profundo dolor su partida.

SANTILLÁN, BALVINA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/20|. "No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá, sabemos que seguirás guiando nuestro camino; hablamos sin escucharnos o quizás, sin saberlo, nos respondemos. Tenemos mucha vida que mostrarte, incluso lo que nos enseñaste. Tan solo te adelantaste, tan solo caminas un poquito más allá, porque quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la vida". Sus hijos Claudia, Cristina, Fernanda, Manuel, Humberto y Pedro, nietos, nietos políticos y bisnietos participan con profundo dolor su partida.

SANTILLÁN, BALVINA PILAR

SANTILLÁN, BALVINA PILAR

SANTILLÁN, BALVINA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/20|. "Hay ausencias que son difíciles de llenar, pero sabes que cuentas con todo nuestro apoyo para superar este difícil momento". Acompañamos con profundo dolor a su nieto Ricky. Sus suegros Hugo De Marco y Susana, sus cuñados Oscar y Sonia, y sus respectivas familias.