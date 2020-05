Raúl Cascini está en la mira por un video polémico

04/05/2020 - 22:30 Mundo Boca

El ex futbolista Raúl Cascini, integrante de la actual Secretaría de Fútbol de Boca Juniors, quedó envuelto en una polémica interna por su participación en un video de apoyo a los presos que reclaman la libertad por razones humanitarias en medio de la pandemia de coronavirus.

“La salud es un derecho y en las cárceles también”, afirma en el video el ex jugador, autor del penal decisivo que le dio a Boca la Copa Intercontinental 2003 ante Milan de Italia en Japón.

Cascini aparece en la grabación junto con el jefe de “La 12”, la barra “xeneize”, Rafael Di Zeo; el ex mediocampista de Boca José “Pepe” Basualdo; el ex delantero de Racing Club y Huracán Claudio “Turco” García y el ex boxeador Jorge la “Hiena” Barrios.

La dirigencia de Boca, según confiaron a Télam fuentes del club, no tomó bien esa intervención por entender que Cascini es actualmente una figura representativa del club en su carácter de miembro del departamento que lidera Juan Román Riquelme.

Otros ex jugadores de Boca como Cristian Traverso y Carlos Mac Allister también se manifestaron en contra, como lo hicieron socios e hincha boquenses en las redes sociales.

“Esos mensajes de compañeros míos pidiendo por los presos me da... Pido perdón por esto... Pero, flaco, el que está en la cárcel es por algo. Y que pague”, dijo Traverso en radio La Red, por el video que grabó Cascini y también causó malestar en la dirigencia y en los hinchas de Boca.

Y agregó: “No me gustaron los videos y lo tengo que decir, lamentablemente”.

También Basualdo

En el mensaje de Traverso también la ligó José Horacio Basualdo, con quien el ex defensor compartió los años más gloriosos de la historia de Boca. Claro, ‘Pepe’ no trabaja en el club, por eso hasta ahora había quedado al margen de los cuestionamientos internos, mientras que el ‘Mosquito’ forma parte del consejo de fútbol liderado por Juan Román Riquelme.

Cascini, de 49 años, llegó a Boca con mandato dirigencial de la mano de Riquelme, vicepresidente segundo del club y titular de la Secretaría de Fútbol, en la que también trabajan el colombiano Jorge “Patrón”’ Bermúdez y Marcelo Delgado.

Una situación similar en Boca, pero en la gestión de Daniel Angelici, se vivió el año pasado cuando el ex DT Gustavo Alfaro emitió un mensaje contra el aborto en medio de la discusión política por el tratamiento de la ley en el Congreso nacional. l