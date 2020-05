Michael Jordan... La expresión más perfecta en la historia del básquet

04/05/2020 - 22:37 Deportivo

Nació con el talento innato, pero lo desarrolló y perfeccionó cada día de su carrera. Por eso (y por otras cosas más), Michael Jordan fue sin dudas la expresión más brillante del básquetbol. Su aparición sacudió a la NBA. Transformó a los Chicago Bulls de un equipo “perdedor” a ser el campeón más grande que dio la liga.

Con su 1,98 metro de altura, Michael Jordan fue un tenaz defensor, un excelente anotador y un pasador rápido e imaginativo; pero mucho más llamativa era aún su extraordinaria habilidad para saltar y las acrobáticas maniobras que utilizaba para esquivar la defensa rival y llegar a la canasta.

Nació un 17 de febrero de 1963 en Nueva York, Estados Unidos. Desde 1983, ha aparecido en la portada de la prestigiosa revista deportiva Sports Illustrated en 50 ocasiones, todo un récord, además de ser designado deportista del año en 1991 y mejor atleta del siglo XX por ESPN y segundo tras Babe Ruth por Associated Press.

Ganó seis anillos con Chicago Bulls, promediando 30,1 puntos por partido en toda su carrera deportiva, el mayor promedio en la historia de la liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la temporada, 6 MVP de las Finales; fue nombrado en el mejor quinteto de la NBA en diez ocasiones, en el defensivo nueve veces, líder en robos de balón durante tres años y un premio al mejor defensor de la temporada.

Tras retirarse por tercera vez, Jordan asumió que sería capaz de regresar a su puesto de Presidente de Operaciones en Washington Wizards. Sin embargo, el 7 de mayo de 2003, Abe Pollin lo despidió.

Tras ello, Jordan se mantuvo en forma jugando al golf en torneos benéficos, compitiendo además con otros exjugadores como Toni Kukoc y Scottie Pippen, pasó el tiempo con su familia en Chicago, promovió su línea de ropa “Jordan Brand” y condujo motocicletas, una afición que no podía practicar cuando era jugador de la NBA, ya que no está permitido en los contratos. Desde su retirada, se le ha podido ver en muchos circuitos de los Grandes Premios del Mundial de Motociclismo.

El 17 de marzo de 2006, Jordan compró los derechos totales de los Charlotte Bobcats de Carolina del Norte, convirtiéndose así en el gerente de dicho equipo. El 15 de julio se convirtió en copropietario de Charlotte Bobcats y fue nombrado Miembro de Dirección de Operaciones de Baloncesto. Junto con Robert L. Johnson, son los principales propietarios de la franquicia.

“MJ” jugó dos Juegos Olímpicos y en ambos, fue medalla de oro.

Sus tres retiros y el adiós definitivo en los Wizards

El 16 de abril de 2003, Michael Jordan se retiró jugando para los Washington Wizards y dejó un recuerdo inolvidable para los fanáticos del básquet. Esa fue la definitiva. Antes, “Air” se había retirado dos veces. El 6 de octubre de 1993, Jordan anunció que se retiraba del baloncesto, tras la muerte de su padre en juliom, que influyó mucho en su decisión. James Jordan fue asesinado el 23 de julio de 1993 en un área de descanso de una carretera en Lumberton, Carolina del Norte, por Daniel Green y Larry Martin Demery, quienes fueron condenados a cadena perpetua. Pero “Mike” volvió en la temporada 93/94. El 13 de enero de 1999, con 35 años, Jordan anunciaba su segundo retiro, provocando un gran vacío en el mundo de la NBA, lo cual duró hasta la temporada 2001/02 cuando regresó con la camiseta de los Wizards.

Una de las figuras más comercializadas del mundo

Jordan es una de las figuras más comercializadas de la historia del deporte. Ha sido la imagen principal de marcas como Nike, Coca- Cola, Chevrolet, Gatorade, Hanes, McDonald’s, Ball Park Franks, Rayovac y MCI. Primero apareció en las cajas de cereales Wheaties en 1988 y actuó como su portavoz durante varios años. También ha aparecido en varias campañas de patrocinio de la línea de ropa Hanes, como la de principios de siglo titulada “Go Tagless” y la de 2005 “Look who we’ve got our Hanes on now”. Jordan estuvo relacionado con Gatorade, saliendo en más de 20 anuncios de la bebida.

Cuando otras marcas dominaban la escena, Nike creó un tipo de zapatillas para él, las Air Jordan. Esperaba vender en su primer lanzamiento 3 millones de dólares y recaudó U$S 120 millones. En 1984, Adidas era un 50% más grande que Nike. Reebok también estaba por encima. Hoy, Nike tiene casi un 60% más ganancias que Adidas y su valor de mercado es 3 veces más.

Cuando rechazó un millón de dólares para visitar por unas horas Buenos Aires en 1998

La leyenda de básquetbol Michael Jordan, resignificada por estos días a partir de la serie “El último baile”, rechazó un millón de dólares para visitar por unas horas Buenos Aires en 1998.

La historia se conoció por un relato del periodista Alejandro Delgado Morales, testigo de una exclusiva reunión entre el astro, el argentino Guillermo Vecchio, ex director técnico del seleccionado nacional básquetbol, y el entrenador Mike Fratello, que por entonces tenía a su cargo la franquicia de Cleveland Cavaliers.

Vecchio se embarcó en un vuelo de American Airlines hasta Boston y luego partió a Chicago para formular la propuesta: un millón de dólares para viajar a Buenos Aires menos de un día.

El encuentro con Jordan se produjo en una de las oficinas del United Center, después de la derrota que los Cavaliers le endosaron a los Bulls (91-85), la noche del 9 de abril del 98.

Vestido con un ambo azul, camisa blanca, corbata de tono amarillo y de buen humor, escuchó la oferta y respondió: “Tengo la agenda completa este año, hablemos el próximo”.

Con 93,8 millones de dólares percibidos como salario en sus 16 años en la NBA era lógico que la proposición no lo conmoviera. Jordan nunca visitó Argentina. l