Se retrasa el pago del salario complementario a empleados de empresa beneficiadas con el ATP

04/05/2020 - 23:38 Economía

Las empresas que se anotaron en el Programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) para que el Estado pague parte de los salarios de sus empleados viven momentos de angustia porque el proceso viene con demora, y el dinero recién estaría disponible a partir del jueves 7, y no en días previos, tal como se había estimado en una primera instancia.

Pero no sólo la demora tiene en vilo a las empresas, sino también el hecho de no saber muchas de ellas, si fueron o no aprobadas para recibir el beneficio ya que el organismo no comunicó nada al respecto.

De acuerdo con los anuncios oficiales realizados, el dinero será transferido por la Anses a la cuenta bancaria de cada empleado.

El rezago, explicaron fuentes oficiales a medios nacionales, entre ellos a iProfesional, tuvo que ver con los problemas de administración durante la gestión de Alejandro Vanoli, al frente de la Anses, y que también derivó en postergaciones en los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Las empresas que se anotaron en el plan ATP no tienen certezas y además sufren la falta de comprensión respecto de las obligaciones impositivas, que siguen llegando (por ejemplo el impuesto a las Ganancias) aún cuanto están sin funcionar.

El Gobierno informó que, en total, se abonarán 1,6 millón de salarios de 180.000 empresas. Se habían anotado 420.000 compañías, que pidieron auxilio en un contexto de súbita caída en la facturación a partir del inicio de la cuarentena, el último 20 de marzo.

El “salario complementario” que pague el Estado será equivalente al 50% del salario neto de cada trabajador, tomando como referencia el sueldo de febrero de este año. Como base, se abonará el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ($16.875). El tope será de dos salarios mínimos: $33.750.

Esta medida será clave para miles de micro y pequeñas empresas que dejaron de tener ingresos, en plena cuarentena, y que debaten su subsistencia. En un principio, muy pocas de ellas lograron calificar para recibir los créditos subsidiados, a una tasa de interés del 24% anual.

El plan, que en principio, discriminaba entre empresas chicas, medianas y grandes, finalmente fue ampliado y sólo se tuvo en cuenta si la compañía tenía más o menos 800 empleados.l