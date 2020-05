“Ante esta pandemia, el celíaco debe cumplir con rigor la dieta sin TACC”

04/05/2020 - 23:52 Santiago

En el marco de la cuarentena que se vive en todo el mundo con motivo de la pandemia de coronavirus, hoy se recuerda el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, y en ese marco, profesionales del Programa Provincial de Asistencia y Detección del Enfermo Celíaco (Propadec), sostuvieron que las personas que padecen esta dolencia no están más expuestas que otras que sufren una enfermedad que afecta su sistema inmunológico.

“Frente a esta situación, el paciente celíaco debe cumplir de manera estricta con la dieta sin TACC, porque el gluten interfiere en la absorción de los nutrientes, entonces comienza un desfasaje a nivel multisistémico y afecta el sistema inmunológico”, explicó la licenciada María del Valle Fernández, especialista en salud social y comunitaria, y coordinadora del Propadec.

Explicó que a este tipo de pacientes, “el coronavirus lo va afectar igual que a cualquier otra persona con una patología crónica, en la medida en que lleve una vida sana y realice actividades saludables, ya que esto evitará que su organismo sea muy afectado en caso de que se contagie con este virus”.

Respecto de la recordación de hoy, las licenciadas María del Valle Fernández y Sonia del Valle Rizzi, indicaron desde el Propadec que “si bien no hay un acuerdo firme sobre el origen del 5 de mayo como el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, la fecha sirve para que los medios de comunicación y el público en general tomen contacto con la enfermedad, aprendan qué es, cómo se diagnostica y cómo se trata, ya que es una afección que aqueja al 1% de la población mundial”.

“La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica, precipitada por la ingestión de proteínas del trigo, avena, cebada y centeno, comúnmente llamadas gluten, que afectan al intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos”, puntualizaron.

Aseguraron que esta patología no tiene cura y el único tratamiento efectivo es una dieta libre, de por vida, de gluten o comúnmente llamada dieta sin TACC (trigo, avena, cebada, centeno).

“La prevalencia de EC es 1% a nivel mundial. Pero se han demostrado grandes variaciones entre los países. Los expertos la consideran como “fenómeno iceberg o témpano”, ya que los casos conocidos y diagnosticados están sobre la línea de flotación, mientras que la inmensa mayoría de casos está por debajo de la misma, con diagnóstico erróneo o sin diagnosticar. Hay varias razones que explican el aumento de esa prevalencia. Uno de ellas es el reconocimiento de la amplia variabilidad clínica del trastorno, que va desde sujetos con presentaciones clínicas clásicas hasta aquellos con manifestaciones clínicas consideradas como atípicas o no clásicas”, especificaron.

Clasificaciones

Según las profesionales, se establecen 3 clasificaciones de esta patología:

Enfermedad celíaca clásica: principalmente con síntomas gastrointestinales (diarrea, desnutrición, pérdida de peso, edemas (moretones) con causas hematológicas.

Enfermedad celíaca no clásica: los pacientes pueden presentar síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, síntomas de reflujo gastroesofágico, vómitos, estreñimiento, síntomas similares al síndrome de colon irritable, distensión abdominal, etc.), o síntomas no gastrointestinales, también conocidos como manifestaciones extra intestinales.

Enfermedad celíaca asintomática (conocida en el pasado como enfermedad celíaca silenciosa): el paciente no declara ningún síntoma en absoluto, ni siquiera en respuesta a un interrogatorio detallado, a pesar de presentar una lesión intestinal característica.

Por esta amplia gama de signos y síntomas es difícil diagnosticarla.

Más de 1.000 personas con esta dolencia registrados en nuestra provincia

A raíz de la presentación de un proyecto a la Nación para la inclusión al Plan Alimentario de personas con EC que residen en Santiago del Estero, se han registrado más de 1.000 inscriptos, lo que demuestra la relevancia de esta patología en la provincia.

Los ministerios de Desarrollo Social y de Salud han elevado la propuesta a las autoridades de Nación para facilitar a las personas con EC que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y social, una ayuda para que puedan adquirir los alimentos básicos libres de gluten, considerados de difícil acceso por su elevado costo, pero que son esenciales para mejorar y mantener su salud y bienestar de quienes sufren este trastorno.

El Programa Provincial de Detección y Atención al Enfermo Celíaco, dependiente del Ministerio de Salud, ha entregado alimentos sin TACC, suplementos nutricionales y leche en polvo en numerosas localidades de la provincia, para ayudar a aquellas personas que necesitan tener sus alimentos especiales.

¿Por qué es necesario detectar la enfermedad?

Para las personas con EC diagnosticada, la introducción de una dieta sin gluten puede llevar a una mejora significativa en los síntomas, y el tratamiento a largo plazo reduce el riesgo de complicaciones malignas y no malignas.

Sin embargo, las personas con EC no tratada o no diagnosticada tienen un riesgo elevado de complicaciones benignas y malignas tales como cáncer, linfomas malignos, neoplasia del intestino delgado, tumores orofaríngeos, infertilidad inexplicada, osteoporosis, fracturas óseas, etc.

Los nuevos estudios de diagnóstico permitieron detectar más pacientes

Profesionales de la salud del Instituto Modelo de Endoscopia y Gastroenterología (Imeg), indicaron que en los últimos años registró un importante incremento de pacientes celíacos, pero aclararon que no tiene que ver con que la celiaquía en sí, sino que se debe a que en la actualidad se realizan más estudios para diagnosticarla.

Explicaron que la enfermedad celíaca puede manifestarse a cualquier edad, y que es actualmente en nuestro país, una de las enfermedades intestinales crónicas más frecuentes. “Una de cada cien personas es celíaca”, pero además, “por cada persona diagnosticada, hay otras ocho que tienen la enfermedad y no lo saben”.

Aseguraron que para realizar el diagnóstico “se requiere una completa valoración de los síntomas, que son muy variados y muchas veces distintos en cada persona, un examen físico detallado por parte del gastroenterólogo, un análisis de sangre específico y, en algunos casos, el estudio histológico de muestras de biopsias obtenidas mediante una endoscopía digestiva alta”.

“Esta enfermedad tiene una predisposición hereditaria, por lo cual, se sugiere que al diagnosticar a un paciente, se evalúe también a sus familiares cercanos. El que no tiene el gen, no puede enfermarse”, puntualizaron.

Tratamiento

Comentaron que el tratamiento de la celiaquía es la “Dieta Libre de Gluten” (DLG), llamada también “Dieta sin TACC” (trigo, avena, cebada y centeno), que debe implementarse inmediatamente una vez confirmado el diagnóstico y deberá mantenerse de por vida, porque la adherencia total a la DLG, elimina los síntomas, disminuye el riesgo de complicaciones y controla la enfermedad para llevar una vida saludable.

La DLG consiste en evitar:

n El consumo de TACC y sus derivados, como harinas y preparaciones elaboradas con las mismas, cerveza y whisky.

n La ingesta de productos industrializados que pueden contener gluten en su composición, como golosinas, fiambres, quesos, galletas, etc. Es importante identificar el logo oficial que determina que un alimento es Libre de Gluten (consultar al nutricionista y en www.anmat.gov.ar/ Listado de alimentos libres de gluten).

n La toma de medicamentos que pueden contener gluten (consultar al gastroenterólogo).

n El uso de algunos productos de higiene personal (como pasta dental).

n Y la “contaminación cruzada”, que es cuando un alimento sin gluten se “contamina” por estar en contacto con otro alimento con gluten o por utilizar los mismos utensilios para cocinar y manipular alimentos con y sin gluten (consultar al nutricionista).

“En relación con la actual pandemia por coronavirus, no se ha reportado que las personas con celiaquía, que cumplen con el tratamiento de manera estricta, presenten mayor riesgo de contagio ni de padecer formas graves de la enfermedad”, acentuaron. l