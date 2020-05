Cristian Mansilla sigue preso y se cree que dio por muerta a Adriana Bedú, y le robó $50.000

05/05/2020 - 00:08 Policiales

La jueza de Añatuya, Gladys Liliana Lami, prorrogó la detención de Cristian Mansilla, el chofer de ambulancia y panadero que el 6 de abril habría golpeado en la cabeza a la docente Adriana Bedú y creyéndola muerta irrumpió en su casa y le robó $ 50.000.

El grave incidente sobrevino en la vivienda y despensa de Bedú, también comerciante, con residencia en el Bº Los Álamos, Selva, Rivadavia.

En una audiencia virtual muy debatida, la fiscal Cecilia Rímini abogó por la extensión de la detención de Mansilla, no así su defensa, a cargo del abogado Mario Nasif.

El letrado se opuso a Rímini alegando que su cliente se encontraba en el lugar porque trabajaba en una panadería, propiedad de su suegro.

Según la fiscal, desde muy temprano Mansilla merodeó en las inmediaciones de la casa de Bedú. Sin haber abierto el comercio, la víctima atendió a Mansilla, que buscaba café.

Por las rejas de la puerta, la víctima lo recibió y Mansilla se fue a repreguntar qué café precisaban en el hospital.

Por segunda vez, regresó y llevó café para batir. Se retiró y otra vez retornó en busca de lavandina, en gran cantidad. “Me mandó el administrador”, habría declarado, pero el superior lo desmintió. “Dejo la lavandina y ya vuelvo a retirarla en la ambulancia que está en un taller”, acotó.

Contradicción

Sin embargo, desde el nosocomio deslizaron que la ambulancia nunca fue ingresada a ningún taller.

Pese a esas idas y vueltas, otra vez habría retornado Mansilla a la despensa de la damnificada.

Allí, habría sorprendido a Bedú de atrás, ahondó la fiscal en su exposición. Con un objeto romo pesado la habría golpeado en reiteradas ocasiones y le causó fractura de cráneo.

Quizá por asumirla muerta, ingresó a la casa y se alzó con $ 50.000 que Bedú mantenía celosamente guardados.

Convulsión

Con toda Selva convulsionada, actuaron policías y la Fiscalía, que articuló los medios al instante y ordenó el cierre de las rutas y control de los vehículos.

Bedú estuvo internada y al recibir el alta empezó a recordarlo todo, aunque con evidente lentitud.

Su hija habría declarado que con frecuencia sueña en las noches y se despierta sobresaltada, con el rostro de Mansilla en su mente.

La testigo agregó que su madre necesitará mucho respaldo psicológico para recuperarse de la odisea.

Testigos vs. acusado, el duelo sin desenlace

Varios testigos dijeron haber visto a Mansilla (del Bº Las Malvinas) fuera de la despensa. Inclusive, con distintos matices, manifestaron que lucía nervioso, llevaba barbijo y guantes, se movía de un lado a otro, como queriendo ocultarse de algo.

Tajantes, no

Por el contrario, su abogado habría subrayado que Mansilla no estuvo en la despensa. Resaltó puntos claves: “Mi defendido no vio a testigo alguno; no usa barbijos y sólo lo hacía en la ambulancia y a las 8.55 trabajaba en la panadería”.l