“Cuando la gente de River nos tiró maíz fue durísimo”, recordó Diego Buonanotte

05/05/2020 - 21:11 Mundo River

El ex volante de River Plate Diego Buonanotte recordó que fue ‘durísimo’ cuando sus hinchas les tiraron maíz en la previa del partido Gimnasia y Esgrima La Plata en protesta por la eliminación ante San Lorenzo por la Copa Libertadores 2008.

‘En 2008, cuando nosotros quedamos eliminados de los octavos de final contra el San Lorenzo de Ramón (Díaz)... Empatamos de local el partido de vuelta con dos jugadores más, íbamos ganando y nos lo empató San Lorenzo. Eso fue un miércoles y después nos tocó jugar contra Gimnasia de local por el torneo, que veníamos peleando, y cuando salimos por el túnel la gente nos tiró maíz, fue durísimo. Pero después pudimos quedarnos con el torneo’.

‘Me acuerdo de la situación de Ahumada y su declaración, también recuerdo que yo estaba en mi casa y era un momento que era difícil salir a la calle porque habíamos perdido con San Lorenzo’, reconoció el nacido en Teodelina, Santa Fe.

Su ausencia en la cancha, con un River complicado por el promedio, sorprendió en su momento aunque el volante lo atribuyó a ‘la elección de J. J. López’ frente a su venta al Málaga de España, que lo cedió ese semestre.

‘Me venden en diciembre y me dejan cedido un semestre, ya sabía que no iba a jugar, me quería quedar sabiendo lo que se jugaba River, fue un tema con Jota Jota, fue extraño, nunca hubo una pelea, nunca le falté el respeto. De hecho, varias veces le escribía a Almeyda, y le decía ‘quiero volver a estar con ustedes desde el lugar que me toque’ y me decía lo mismo ‘JJ no quiere que estés’’, detalló.l