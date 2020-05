Epidemiólogo de Stanford explicó por qué ya es tiempo de levantar las cuarentenas

05/05/2020 - 22:36 Santiago

Una de las máximas referencias de la ciencia de la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas del mundo, John P. A. Ioannidis, advirtió en un artículo publicado en Stat News el 17 de marzo, sobre la desproporcionada respuesta que los gobiernos estaban dando como solución a la pandemia del coronavirus que provoca la enfermedad Covid-19.

Esto provocó la reacción de colegas que en su momento lo cuestionaron, pero el experto asegura que los números actuales le dieron la razón.

En una nueva columna publicada en The Sunday Times, escribió -junto con Rohan Silva, ex asesor del Gobierno inglés- insistió en que “la ciencia se está volviendo clara: las cuarentenas ya no son la medicina correcta”.

“Cuando surgieron informes de una epidemia en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei, los responsables políticos tuvieron que tomar decisiones de gran alcance basadas en información extremadamente limitada. Las estadísticas aterradoras llevaron a muchos líderes mundiales a cerrar sus economías y a poner en cuarentena a poblaciones enteras”, comienza el texto el médico y matemático de Stanford.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al principio que la tasa de mortalidad de Covid-19 era del 3,4%. El modelo del Imperial College de Londres basado en datos iniciales poco confiables, sugirió que más de 500.000 personas podrían morir en el Reino Unido a menos que se tomaran medidas drásticas”, señaló Ioannidis en su reciente entrega.

El experto añadió: “Está claro que Covid-19 es mucho más común de lo que se suponía. La gran mayoría de las personas infectadas tiene síntomas leves o no tiene síntomas. Los investigadores han realizado pruebas para detectar anticuerpos en poblaciones generales y llegaron a la misma conclusión: la cantidad de personas infectadas con Covid-19 es muchas veces mayor que la contada por las estadísticas oficiales”.

Las evidencias sobre la letalidad de Covid-19, una vez corregida la línea de casos no detectados

Ioannidis continúa su fundamentación al asegurar que “la evidencia muestra claramente que Covid-19 es mucho menos letal de lo que se temía. Una vez que corrige la gran cantidad de casos no detectados, tiene una tasa de mortalidad comparable a la de una temporada de gripe severa, al menos en áreas donde los hospitales y hogares de ancianos no se han visto abrumados. También vemos que la letalidad de Covid-19 tiene una relación con la edad pronunciada, con alrededor del 90% -95% de las muertes en Europa entre los mayores de 65 años. Para los niños y jóvenes sabemos que es menos letal que la gripe”.

“Covid-19 es letal a menudo cuando se trata de una infección hospitalaria: las personas la contraen en el hospital. El virus también puede ser devastador para los residentes de hogares de ancianos: en varios países europeos, aproximadamente la mitad de las muertes reportadas son de centros de enfermería”, asegura.

“Dado que el riesgo de morir por Covid-19 es bajo, los políticos pueden asegurar al público que nuestros peores temores han terminado. Otra consecuencia es que un bloqueo o cuarentena ya no es una respuesta proporcionada, particularmente dado su profundo impacto negativo: desempleo masivo y aumentos en la violencia doméstica, problemas de salud mental y abuso infantil, así como muertes causadas por el tratamiento médico retrasado o cancelado”, indicó.

Finalmente, aclaró que “si los responsables de la formulación de políticas basan las decisiones en la evidencia más reciente, poner fin al bloqueo tampoco debe significar iniciar una era de vigilancia masiva, ya sea a través de pruebas, rastreo de contactos o pruebas de anticuerpos poco confiables para ‘certificados de inmunidad’”. l