Violencia de género: en cuarentena, “el agresor tiene control sobre todos los movimientos de la mujer”

A diario, en distintos puntos del país, se dan a conocer graves casos de violencia de género y muchos de ellos, lamentablemente, terminan en femicidios. Expertos en el tema indican que las denuncias han crecido a pasos agigantados durante el periodo de aislamiento.

Muchas mujeres están “cautivas” y viven un infierno en el lugar que debería ser el más seguro: sus casas.

Ante la dramática situación de miles de víctimas en nuestra provincia, EL LIBERAL dialogó con la Dra. Norma Morán -jueza de Género- quien interviene de forma directa en esta problemática.

La Dra. Morán sostuvo: “Desde la cuarentena hubo 20 femicidios, aquí en nuestra provincia lamentamos dos, uno es el caso de Priscila Martínez, quien fue asesinada el 23 de febrero y su cuerpo se halló el 15 de abril, en la vivienda de su propio asesino”.

Tipos de violencia

La magistrada explicó que, lamentablemente, “los femicidios son la punta del íceberg, es la violencia ejercida contra la mujer, más extrema; pero también está la violación, el abuso sexual, las amenazas, las lesiones, el maltrato, el insulto, la retención de dinero, la falta de pago de la cuota alimentaria, las que son también, otros tipos de violencia que se acrecientan con este encierro que está viviendo toda la sociedad”.

“En el caso de las parejas, el agresor tiene el control sobre todos los movimientos de la mujer y por eso muchas veces la víctima no denuncia o tolera este tipo de situaciones porque no tiene dónde pedir ayuda”.

“Por este caso en particular (el confinamiento) que nos toca vivir, mantiene a las escuelas cerradas, las consultas hospitalarias que no sean de urgencias o por Covid-19 no son asistidas. Además, la crisis económica que atraviesa la mujer son factores que le impiden poder pedir ayuda”, manifestó.

Además, sostuvo: “Muchas veces el trabajo que la víctima realiza es de venta de productos que ella misma realiza y ahora no puede salir a la calle a venderlas, no pude ir a otras casas. No puede huir de la vivienda porque no tiene dónde alquilar por falta de recursos económicos”.

A dónde pedir ayuda

Según entiende la letrada “todas esas situaciones hacen que las mujeres se vean mucho más expuestas a la violencia machista”.

Consultada sobre cómo puede hacer una víctima para pedir ayuda, remarcó: “Nuestra provincia cuenta con numerosos organismos que ayudan las 24 horas a las mujeres. Están las comisarias, la Unidad Fiscal de Violencia de Género, la Oficina de Género y los números gratuitos donde las víctimas pueden pedir ayuda”.

También pueden pedir ayuda a los familiares o vecinos. En ese marco, la Dra. Morán explicó que los familiares y vecinos también cumplen un rol fundamental al momento de asistir a las víctimas. “Las personas que viven cerca de una pareja a una familia que conozca hechos de violencia de género que se animen a denunciar, y dar a conocer estas situaciones violentas que se viven dentro del seno de la familia”.

“Hay que vencer esa indiferencia que muchas veces caracteriza a los ciudadanos, que después puede acarrear consecuencias tremendas, como ser la pérdida de la vida de una mujer o de una integrante del grupo familiar”, sentenció.

Además explicó que “ninguna denuncia que realice una mujer víctima de violencia de género o violencia intrafamiliar puede ser desestimada. Todos los magistrados que tenemos conocimiento sobre un proceso de esa naturaleza tenemos amplias facultades para sustanciar todos los elementos de prueba que se pudieran dar en ese momento”.

Medidas inmediatas

“Es una situación de riesgo que no tolera el apego irrestricto a cuestiones formales. Actualmente hay habilitación inmediata de feria judicial y está el seguimiento de casos, teniendo en la particularidad de los derechos que hay en juego”.

La Dra. Morán afirmó que “se dictan medidas urgentes porque una decisión a destiempo puede acarrear serios perjuicios para una mujer, que ha acudido a la Justicia para pedir amparo. Quiero que tengan presentes las mujeres santiagueñas que todos los organismos mencionados tienden a la salvaguarda de su integridad psicofísica, tampoco se requiere una prueba acabada de que la mujer haya sufrido violencia de género”, reveló.

“Las mujeres deben saber que violencia es cuando te controlan, cuando te revisan el celular, cuando se inmiscuyen en tus redes sociales, cuando exigen explicaciones, cuando te aíslan, cuando no le gusta que tengas amistades, cuanto te desprecia (en público o en privado) cuando te discrimina, te grita”, detalló.

La Dra. Morán -a través de EL LIBERAL- dejó un mensaje a las mujeres: “Si estás en peligro llamá a los teléfonos que son de público conocimiento, tales como el 144, el 911 o a la policía más cercana. La mujer tiene que saber que ella es dueña de su vida, de su cuerpo, tiene todo el derecho de decidir qué hacer, de contar lo que le pasa, de buscar apoyo en una persona de su confianza, se debe proteger y si la violencia ya fue consumada guardar todas las evidencias posibles”. Antes de finalizar indicó: “Y debes saber que tiene todos los organismos de nuestra provincia, donde eh sido pionera como el Juzgado de Género y en las unidades especializadas de la fiscalía para que se te brinde ayuda de manera inmediata”.

Datos fríos que causan pánico y preocupación

La jueza de Género aportó datos escalofriantes. “Según las estadísticas del Registro Nacional de Femicidios, elaborada por el Observatorio de Mujeres desde el 1 de enero al 30 de abril se han registrado 137 femicidios. Hay dos en Santiago del Estero’.

Indicó que “los femicidios íntimos, es decir cuando las mujeres tuvieron relación con su agresor, son 106. En enero hubo 34, en febrero 28, en marzo 27 y en abril 28 crímenes de mujeres”.

La mayoría de los asesinatos “ocurrieron en las viviendas de las víctimas. Las casas se han convertido en el lugar donde perdieron la vida. El 20% es en la vía pública y solo el 2% en la casa del agresor”.

De todos esos femicidios, “el 44% de las mujeres fueron asesinadas por parte de sus parejas. El 24% a manos de sus ex y hay un 14% sin datos, el 11% fueron ultimadas por familiares, el 3% en manos desconocidos y 3% de conocidos”.

Según explicó la magistrada, “tras la matanza de mujeres, según los registros, existe un total de 130 niños, niñas, niñes, aproximadamente. que perdieron a sus madres”.

Las víctimas, casi la gran mayoría, había realizado denuncias y un porcentaje de ellas tenía medidas judiciales pendientes y la mayoría de los femicidios se han visibilizado en Buenos Aires (43); en Santa Fe (14), en Córdoba (7), en Santiago del Estero (2) y en Tucumán (7). l