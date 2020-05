Agostina Ledesma: “Mi hermana jugó en mi lugar y la rompió”

06/05/2020 - 00:32 Deportivo

Por Daniel Vera

facebook.com/daniel/vera

La situación que atraviesa la santiagueña Agostina Ledesma no es diferente a la que vive el mundo entero. Está aislada en Italia y después de que la Federación Italiana de baloncesto decidiera dar por terminada la temporada de la Liga B por la pandemia del coronavirus.

La jugadora, oriunda de la ciudad de Bandera, espera que todo se normalice para regresar a la Argentina y reencontrarse con todos sus afectos en su tierra natal.

Mientras tanto, recurre a la memoria para contar algunas anécdotas que van surgiendo en el camino y que cada vez que las recuerda, las vive con mucha emoción y alegría.

“Tengo una de ellas que nunca me olvido. Cada vez que la recuerdo me da mucha gracia porque se trata de un hecho en el que mi hermana estuvo involucrada”, comentó Agostina como para ponerle un poco de suspenso al relato.

Después de hacer un repaso de lo que fueron sus comienzos en Unión y Juventud de Bandera, donde se inició en el mundo del básquet, Agostina rememoró un partido en el que su propia hermana (que jugaba específicamente al voley), le quitó protagonismo y hasta la dejó sentada sin jugar.

“En aquellos tiempos costaba mucho jugar. Lo hacíamos muy poco a pesar de que entrenábamos bastante. Como mucho viajábamos dos veces o recibíamos un equipo en todo el año. Cada vez que sabíamos que teníamos partidos, para todas era emocionante e importante. En aquel entonces yo tenía 9 años”, expresó Agostina recordando su infancia.

Luego siguió: “Una vez fuimos a competir a la ciudad de Herrera y ahí pasó lo que nunca me imaginé. Mi hermana, que jugaba al voley, no pudo viajar el mismo fin de semana que el mío a otra ciudad porque la combi que se contrató nunca llegó al club”, aclaró.

Y mientras continuaba con la historia, Agostina no pudo evitar la risa cuando llegó al final.

“Lo concreto es que en el partido de básquet, mi hermana que tenía 13 años y que al final fue con nuestro equipo por invitación de mi entrenador, no solamente jugó más tiempo que yo y fue la goleadora del equipo sino que además usó mi camiseta. Tuve que seguir el partido sentadita”, contó Agostina y resignada a un momento poco agradable para ella.

Otra insólita situación

La joven basquetbolista santiagueña también integró la selección argentina y allí vivió otra situación muy particular.

“Estábamos en el aeropuerto de Dallas, Estados Unidos, y por regresar al país después de jugar el premundial de Colorado Springs”, apuntó.

Fue en ese instante que surgió un problema con los vuelos y que derivó incluso en una discusión entre los integrantes del cuerpo técnico con una de las azafatas.

“Yo veía sentada y casi acostada que estaban discutiendo y que la situación era un poco tensa. Estaba una compañera y todo el cuerpo técnico peleándose con la azafata. Llegó el momento en que una compañera se me acercó y me vio que estaba muy tranquila y como ignorando todo lo que estaba pasando”, agregó.

La escena terminó con algo que la sorprendió por completo. “Cuando se acercó mi compañera, me dijo que la pelea era por mí. La azafata no quería que yo subiera al avión por que era menor de edad. Me puse a reír porque no sabía que yo era el motivo de la pelea”, finalizó en medio de carcajadas que le provocó un hecho que tuvo un tinte humorístico al final.

FICHA PERSONAL DE UNA JUGADORA IMPLACABLE

Nombre completo: Andrea Agostina Ledesma.

Edad: 23 años.

Fecha de nacimiento: 26/11/1996.

Estado civil: soltera.

Profesión: basquetbolista.

Nombre de los padres: Alejandra y Rafael.

Nombre de sus hermanos: Jorgelina, Gabriela y Esteban.

Estudios: Cursando la Licenciatura en Publicidad.

Un sueño: “Volver a vestir la celeste y blanca”. l