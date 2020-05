Nahir Galarza lleva ocho días sin comer y sus padres reclamaron libertad condicional

06/05/2020 - 08:38 País

La joven Nahir Galarza lleva ocho días sin comer, a modo de protesta porque hace 54 días que no puede ver a su familia y sus padres se mostraron angustiados porque ya perdió ocho kilos: "Nadie la fue a ver, piensan que todo lo que pide son caprichos", denunció su madre.

Según reveló Yamina Kroh, Nahir sólo toma agua y se niega a ingerir alimentos sólidos. Tiene mareaos y está muy débil pero asegura que lo peor es no poder ver a su familia.

“Nadie se ocupó de ella, nadie fue a verla. Ni de los organismos de derechos humanos. Es una discriminación, como si lo que pide fuera un capricho y no un derecho e hicieran la diferencia con ella”, reclamó.

Por su parte, el padre de la joven, Marcelo Galarza, contó que por primera vez pasó su cumpleaños lejos de su hija. "Todo es duro. Lo que se ha pedido judicialmente ni siquiera se contempló, como si hubiera una condena de antemano. Está su vida en riesgo", manifestó preocupado.

Como se recordará, las visitas en las cárceles fueron postergadas para evitar los riesgos de transmisión de COVID-19.

Por otro lado, sus padres reclamaron que no haya sido tenida en cuenta entre los presos que fueron beneficiados con prisión domiciliaria: “Psicológica y emocionalmente esto la está afectando. Ella está muy aferrada a nosotros. No le hace bien todo esto. Y como ha dicho su abogado, no hay riesgo de fuga, tiene buena conducta y arraigo porque estudia Psicología... Sin embargo, detenidos femicidas y violadores fueron liberados en algunas cárceles del país. Hay desigualdad”.

Nahir tiene 21 años y se encuentra detenida, acusada de haber asesinado a su exnovio, Facundo Pastorizzo, el 21 de diciembre de 2017.