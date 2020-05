“Con Yanina vamos a ser felices juntos”, el mensaje que el femicida dejó a la par del cuerpo de su esposa

06/05/2020 - 13:04 País

El domingo por la mañana el cuerpo de María Esperanza Fernández fue encontrado asesinado, con al menos ocho heridas en el cuerpo, que habrían sido causadas con un martillo que fue encontrado con manchas de sangre.

El principal acusado del femicidio es su marido, Roberto Romero, con quien lleva 20 años de relación y con quien tienen cuatro hijos en común.

Sin embargo, la investigación dejó al descubierto un oscuro entramado y relaciones familiares complejas: a la par del cadáver de Esperanza se encontró una nota escrita por Romero que decía: "Con Yanina vamos a ser felices y vamos a estar juntos".

Yanina, es la hija mayor de la víctima, fruto de una relación anterior. Tiene 23 años y según las personas más cercanas a la familia, mantenía una relación con su padrastro desde que cumplió los 18 años. Incluso la propia joven declaró ante la fiscal que mantenía un romance con el esposo de su madre.

Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir cuando la madre de la víctima y abuela de la joven dijo que su nieta lleva varios meses viviendo junto a ella y que, hace algunas semanas le confesó que Romero la abusa sexualmente desde los 10 años.

La fiscal cree que Romero se enteró de que iba a ser denunciado y quiso organizar una reunión familiar para blanquear su romance con Yanina y así evitar ser denunciado. Sin embargo, su suegra no quiso y le dijo que jamás le perdonaría el calvario que hizo vivir a su nieta.

El domingo a las 7.55, cuando Esperanza llevaba casi dos horas de fallecida según la autopsia, el asesino le envió un terrible audio de WhatsApp a su suegra, que dura casi 5 minutos. Infobae transcribió el contenido del audio: “Decile a la p... esa de tu nieta que se acuerde cuando echaba a la madre de la casa y a los hermanos para co... conmigo. Para eso no lloraba. Que se haga cargo. Yo ya me voy con un amigo a presentarme en la fiscalía de San Nicolás para contar todo. Ella va a tener que declarar delate de un juez. Espero que este audio se lo hagan hacer escuchar a la policía. Se hace la santita. Hace 5 años que estamos juntos y cuando yo le decía ‘Yanina paremos con esto’ ella me amenazaba y me decía que si yo no le daba un hijo o mataba a la madre y me iba con ella a vivir a Catamarca me iba a hacer meter preso e iba a decir que yo la violaba de chiquita”.

A todo esto, nadie tiene en claro porque Romero mató a su esposa, que tenía conocimiento del romance y que no hizo nada por entrometerse. Además, fue bestialmente atacada, estando dormida y sin tener chances de defenderse.

La fiscal Romero calificó la causa como un femicidio agravado por alevosía y premeditación. Además, solicitó la captura internacional del acusado, aunque estiman que no puede estar muy lejos ya que no tenía trabajo ni ingresos.