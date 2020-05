“Pensé que me moría, fueron los peores días de toda mi vida”

06/05/2020 - 21:36 Santiago

Un santiagueño radicado en Buenos Aires, vivió una traumática experiencia al haberse contagiado de coronavirus junto con su esposa, también santiagueña, y su hija mayor. Sus otros dos hijos lograron salir airosos, o no se contagiaron o fueron asintomáticos. Hoy, este comprovinciano mayor de 50 años y que tiene un entendible motivo para pedir reserva de su identidad, quiso contar su terrible experiencia, para que mucha gente que “no sabe a lo que se expone”, tome conciencia y adopte las medidas preventivas. “Yo lo viví y por suerte lo puedo contar”, dice.

Prefiere mantener su nombre en reserva, porque las heridas que le dejó la enfermedad se trasladaron al corazón, ya que vivió en carne propia el escarnio social. Sintió la discriminación estando en la cama del centro asistencial donde fue tratado. A través de las redes sociales él y su familia fueron lapidados, y hasta supo de peleas entre quienes lo defendían con quienes lo insultaban, entre ellos, muchos amigos.

“Perdoná si no te doy mi nombre. No quiero que mi familia vuelva a pasarla mal a causa de gente que no entiende lo que es esto. Sólo quiero contar mi experiencia para que la gente tome conciencia de lo feo que es esta enfermedad. Del daño que ocasiona. No quisiera que nadie pasara por esto, no se lo deseo ni al peor de mis enemigos, aunque no los tengo”, se excusó nuestro comprovinciano.

La pesadilla

Sobre el origen del contagio, recordó que tanto él como su hija habían estado en contacto durante el verano por cuestiones laborales con gente del exterior, incluso de China, y a las horas de que comenzó la cuarentena comenzaron con los síntomas en la familia. Primero fue su esposa, que debió ser internada en una clínica, luego su hija mayor. Esto lo obligó a quedarse solo en su casa junto a sus dos hijos menores, de 17 y 21 años.

“El día antes de que se iniciara la cuarentena fuimos al supermercado con mi mujer y cuando volvimos le noté una voz rara. Como le dolía un poco el cuerpo se fue a acostar. Pasó el fin de semana. Mi mujer con fiebre, mi hija con dolor de pecho y espalda. El martes los llevé a la clínica, los vieron, les hicieron los hisopados y los mandaron de vuelta. Luego empeoró mi mujer, volví a llevarla a la clínica y quedó internada porque le dio positivo de Covid-19. Ahí arrancó nuestra pesadilla”, relató aún con un dejo de angustia en la voz.

Asegura que hoy está “entre 7 y 8 puntos” en lo que respecta a su salud física y mental, pero todavía se le quiebra la voz cuando recuerda los momentos que le tocó vivir.

“Cuando volví de dejar a mi esposa, comencé a sentirme mal. Tenía dolor de pecho y comenzó a faltarme el aire. El sábado 28 de marzo pensé que me moría. Se me cerraba el pecho, me faltaba el aire y la fiebre no me bajaba de 40. Estaba muy mal, mis hijos estaban desesperados. Pero yo les explicaba a ellos que no me iría a ningún lado porque no los dejaría solos en la casa. El domingo ya me empezó a atacar la tos. Una tos muy fea, algo que no había sentido nunca. Fue entonces cuando me pasó algo que aún siento que es lo que me salvó la vida. Mi hija me dijo “papá, no te queremos ver morir acá. Que te lleven a la clínica. Nosotros vamos a cuidar la casa, (hace una pausa para evitar que se le siga quebrando la voz)… En conclusión, llamaron la ambulancia y me trasladaron a una clínica de la Capital”, relata muy conmovido.

Una vez en el centro asistencial, le realizaron todas las revisaciones e indagaciones de rigor, y como se sentía tan mal, lo internaron en una sala común. “Ahí comenzó mi penuria”, admite.

Como la fiebre no le bajaba de 40 y le faltaba mucho el aire, le hicieron una tomografía de urgencia y los médicos le dieron la noticia: “Tu estado es crítico, tienes una neumonía muy fuerte, tus pulmones están muy dañados”. “Desde ahí, los próximos cinco días, creo que fueron los peores cinco días de mi vida”, asegura. Relató que en ese tiempo vio “entrar enfermeras equipadas como si fueran a ir a la luna”, y agradece poder estar hoy contando su experiencia.





Agresión

Y fue en ese momento cuando también se dio cuenta de que su pelea no era sólo contra el virus, sino también contra la falta de consideración y de respeto hasta de parte de algunos integrantes del equipo de salud, una dolorosa situación que luego fue extra sanitaria.

“Estaba solo en una habitación y había enfermeras que pasaban y me miraban de reojo como si fuera un extraño. Recuerdo que al tercer o cuarto día vino una enfermera que me trajo la cena y como que me la tiró. Fue una actitud tan fea, que de impotencia me largué a llorar (se quiebra su voz). Pensaba, por qué me hacía eso sabiendo que no podía moverme. Le dije de todo, que era inhumana, que estaba trabajando como enfermera porque se suponía que era su vocación. Me hizo sentir muy mal”, rememora.

Al día siguiente, cuando la doctora que seguía su caso fue a verlo, le comentó lo sucedido. Ella le pidió disculpas, pero fue él quien se disculpó por la mala reacción, debido a “la gran tensión que estaba sufriendo”.

Su situación se complicaba aún más desde lo psicológico, porque no dejaba de pensar en sus hijos que habían quedado solos en la casa; en su esposa, que no sabía cómo estaba evolucionando, ya que estaba internada en un sanatorio de Morón. “Fue una situación muy fea, sentí que la cabeza me iba a explotar”.

Su doctora le habló crudamente sobre su cuadro, le dijo que estaban evaluando pasarlo a terapia intensiva, pero que se habían propuesto sacarlo adelante. Lo intubaron al quinto día porque ya no podía respirar y estuvo 20 días con oxígeno.

“Después de ese episodio con la enfermera, creo que aparecieron dos lunas, como las llamo yo, dos enfermeras que valen oro, que me hicieron sentir mejor que en casa. La doctora venía a cada rato, pese a que estaban autorizados a ingresar a la habitación cada cuatro horas cuando te tocaban los remedios, pero ellos venían con todos las medidas de protección y seguridad. Recién al quinto día, cuando me pasaron a terapia intensiva por un día, me alcanzaron un celular y pude hablar con mi mujer. Lo nuestro fue un caso único, porque fuimos tres de la misma familia”, contó el santiagueño.

“Al día de hoy no sabemos cómo nos infectamos. Yo digo que nos tiraron el virus en casa. Cuando la doctora me dio el alta, me dijo que debía dar gracias, porque ‘había vuelvo del más allá’”, enfatizó.

“Me siento con derecho a aconsejar porque lo vivimos tres de mi familia”

A modo de reflexión y un mensaje para la gente, nuestro comprovinciano puntualizó:

“Llegué a comprender que hay dos alternativas que te da este bicho: o te quedas o te lleva, no hay un término medio. Y lo que voy viendo es así, aquí no te salvas a medias, o te salvas o te lleva. El daño que hace este bicho la gente no tiene idea, no toma conciencia de lo dañino, de lo rápido que se propaga, lo rápido que contagia y del perjuicio que te deja.

El proceso es terrible. El virus ingresa por la garganta y te perfora los pulmones. La sensación que sientes es horrible, es como si te pusieran diez bolsas de cemento encima y no puedes respirar. Ni al peor de mis enemigos le deseo lo que yo pasé.

Lo más grave es estar encerrado en un cuarto de tres por tres, sabiendo que tienes un problema, sabiendo que tu mujer está internada, que tu hija está aislada, que tienes hijos que están solos. No tienes idea el replanteo que uno se hace. Hoy por hoy nos replanteamos cosas conversando con mi esposa. Los dos perdimos varios kilos y uno piensa muchas cosas, tanto en lo personal como en lo social. Somos muy creyentes, y me dije que es otra oportunidad que me dio Dios.

Esto es un volver a empezar. Mi hijo no quiere volver a salir a la calle. Mi mujer salió por primera vez después de 40 días y sintió que era observada. Son muchas cosas que te pasan. Lo importante ahora es volver a salir y encarar a esa gente, al barrio.

Uno se debe replantear cosas desde las relaciones familiares hasta las laborales y sociales. Cómo estar más en tu casa.

A nosotros nos pasó a tres de nuestra familia. Sé que hay gente que necesita salir, pero muchos no tienen idea a lo que se exponen. Yo lo puedo contar porque lo viví. Y esto no es algo que se irá mañana o pasado, esto vino a quedarse. Ojalá haya una vacuna pronto, porque sino seguirá matando gente”.

La pandemia de la incomprensión y la discriminación

Otro de los graves problemas que tuvo que afrontar nuestro comprovinciano durante su dura batalla contra el Covid-19, fue la de la falta de solidaridad, la incomprensión y la discriminación que sufrió de parte de sus propios vecinos, e incluso de algunos allegados al seno familiar. “No sé de qué manera, algunos vecinos denunciaron que en nuestra casa había infectados y que podían infectar a todo el barrio. Estando mis dos chicos solos en la casa llegaron dos ambulancias, siete patrulleros y montaron todo un operativo. Comprobaron que por suerte los chicos no estaban infectados, tal vez fueron asintomáticos y así como les entró el virus se fue. Eso nunca lo vamos a saber”, comentó.

Pero esta acción del vecino no fue lo único, sino que luego siguieron las repercusiones de ese control policial en las redes sociales. “No puedo contarte los comentarios infundados, despectivos, las peleaas en facebook entre quienes me defendían y me atacaban; las luchas de mis hijos con los comentarios sobre nosotros, pidiendo que eliminen comentarios o los bloqueen. En fin, algo muy feo. Fue muy traumático, muy cruel y hasta sucio diría”, relató. Asegura que hoy, tanto a él como a toda su familia, les cuesta pensar cómo van a enfrentar al mundo exterior. “Nos costará ver a nuestros vecinos, porque nos sentimos observados, perseguidos”.

Devotos de la Virgen del Valle

Hoy, nuestro comprovinciano espera que para diciembre esto se haya solucionado y tenga la posibilidad de visitar a la Virgen del Valle para su fiesta. “Somos muy devotos de la Virgen del Valle, y queremos ir a la fiesta este año. Iríamos a Santiago y desde allí, no sé si caminando o en vehículo. Queremos ir a darle las gracias los cinco porque esto ha sido un verdadero milagro”, dijo antes de despedirse. l