Guido Carrillo habló del interés de Boca

07/05/2020 - 00:28 Mundo Boca

No es la primera vez que el nombre de Guido Carrillo suena para reforzar a Boca. El delantero, que se fue a Europa en 2015 tras una gran aparición en Estudiantes de La Plata, reconoció ayer que lo llamó Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del “Xeneize”, pero dijo que se trató de una charla informal y no de alguna propuesta concreta.

“He hablado con Riquelme, me ha llamado, pero no fue algo concreto, es lindo que te llame Boca y más un tipo como Román, que representa mucho, ¿cómo no lo voy a atender?”, expresó en una charla con Closs Continental.

Carrillo, que milita en el Leganés de España, recordó que ya había vivido por una situación similar cuando jugaba en el Mónaco de Francia.

“Ya me ha pasado que me han llamado de Boca cuando estaba en el Mónaco y fue una movilización importante. Hoy si pasa no sé qué diría. Es un club seductor para cualquier jugador y entrás en una vidriera de alto nivel. En Europa tengo una deuda pendiente que es afianzarme de la manera en que yo creía, como fue en Argentina. Pero el fútbol es cambiante y uno hoy dice algo, y mañana dice otra cosa”, dijo sin cerrarle la puerta a Boca.

Finalmente, se refirió al momento actual que está viviendo en Madrid, una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus, y al desasosiego que tiene sobre la finalización de los contratos el próximo 30 de junio. “Acá se tomaron las decisiones un poco tarde y fue una locura lo que pasó. Además, en el Leganés se me termina el contrato unos días después de la fecha que estarían manejando para reanudar la Liga, así que no sé que va a pasar”, concluyó. l