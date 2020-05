Jorge Caballero: “La apertura del plantel de Liga es impresionante”

07/05/2020 - 00:50 Deportivo

Jorge Caballero, entrenador de Quimsa en la Liga de Desarrollo, destacó la actitud del plantel profesional de respaldar a su equipo en la gran campaña que venía cumpliendo en la temporada 2019/20 hasta que la amenaza del coronavirus obligó a la suspensión.

“Cuando los chicos trabajan a la par de jugadores profesionales, consagrados, es mucho todo lo que pueden aprender. Nosotros tenemos la suerte de que la apertura del plantel de Liga es impresionante. En Quimsa no hay Liga Nacional y Liga de Desarrollo sino un grupo que trabaja en conjunto y eso nace de los más grandes”, comentó el entrenador santafesino, que anoche habló en vivo por Instagram Live de la Asociación Atlética Quimsa.

“Para mí tienen una ventaja enorme. Nosotros, en la Liga de Desarrollo, el 80 por ciento de trabajo es lo físico y técnico, mientras que una parte pequeña para el crecimiento de conjunto, por lo que al tener este trabajo mancomunado con la Liga Nacional, todo lo que se logra es invalorable, estando a la par de jugadores profesionales de primer nivel. Todo esto se puede hacer gracias a la generosidad del equipo profesional”, agregó reconfortado.

Caballero puso un ejemplo. “Cuando estábamos jugando con Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el equipo profesional se fue a comer una hora y media más tarde de lo pactado, para poder estar en el partido, porque se sienten parte”, comentó en referencia al partido del pasado 26 de enero, en el que Quimsa se impuso por 92 a 68, en el estadio Socios Fundadores.

Luego, comentó cuál es el espíritu. “Es un equipo tremendamente competitivo. A la hora de competir son muy orgullosos de no dejar pasar nada. El espíritu de equipo está muy presente esta temporada. El equipo está por delante de todos. En los últimos partidos nos tocó jugar hasta con cinco jugadores menos y los chicos sacaron adelante partidos durísimos. Los que no estuvieron por una lesión fueron los primeros en apoyar a sus compañeros, no se desentendieron. Ese es el espíritu que queremos transmitirles a ellos”, explicó.

Gran campaña

La campaña de Quimsa en la temporada es motivo de orgullo para Jorge Caballero. “Somos un bloque competitivo muy importante, pero han trabajado muy duro para tener ese presente, para lograr este nuevo récord (el anterior era de 14 partidos invictos) y llegar a los 21 triunfos consecutivos sin perder en todo lo que se iba jugando en la competencia. Ese es el fruto del trabajo, del esfuerzo y el sacrificio”, agregó.

Por último, explicó cuál es el objetivo del cuerpo técnico. “Ellos no se están preparando para ganar un partido o un torneo sino para ser jugadores profesionales de Quimsa. El objetivo no es competir contra el rival sino que están compitiendo con ellos mismos, para ser mejores jugadores y creo que lo van logrando”, concluyó entusiasmado.l