Ignacio Pereyra, un grande del deporte del pedal

07/05/2020

Por Sergi Lescano

Pasan los años y el deporte de la provincia sigue dando saltos de calidad tanto a nivel club como de manera individual en las diferentes disciplinas, lo que lo colocó en los últimos diez años en los primeros planos a nivel nacional e internacional. Pero también muchos años atrás hubo deportistas que irrumpieron con logros importantes que dejaron su huella.

EL LIBERAL quiere recordar a estas personas que exaltaron al deporte y a la provincia toda, hoy algunas siguen ligadas y otras no con su pasión, y en mucho de los casos con esfuerzo propio. Uno de estos baluartes es el capitalino Ignacio Pereyra. Este joven inscribió el ciclismo santiagueño a nivel nacional e internacional al ganar el campeonato argentino de ruta en San Juan en la Contrarreloj en el 2012 y en el Tour de San Luis en Sub 23 en el 2009. Y como si esto no fuera poco, “Nacho” Pereyra consiguió los campeonatos argentinos en mountain bike en relevos y rally maratón, y también dos clásicas pruebas como Rally Tras Rally Trasmontaña (2006) en Tucumán y Desafio al Rio Pinto (2012) en Córdoba.

Ignacio tuvo sus inicios en el ciclismo, a través del mountain bike cuando tenía 9 años, y los alternó con el ciclismo. “Fueron casi 20 años ininterrumpidos para mí. Hoy tengo 33 años y debo decir que el deporte fue positivo para mí. Tuve la suerte de conseguir logros importantes a nivel personal y para mi provincia, y me emocioné. Ahora hay ocasiones en que tengo tiempo y allí me hago un lugar para entrenar un poco, pero estoy dedicado a full a la empresa que lleva mi apellido: Bicicletería Pereyra”, indicó

Experiencia

Para el ex campeón argentino, el deporte le dio mucha experiencia, madurez y perseverancia para lograr los objetivos. “Hoy todo ello lo aplico para mi trabajo, en mi familia. Hago la gestión y comercialización de las empresas Bicper, Bicicletería Pereyra y también a Pereyra Mayorista, que es la que se encarga de distribuir en todo el país nuestros productos, componentes y accesorios. Estos, algunos importados, son desarrollados basando mi experiencia en el deporte”, contó.

Consultado acerca de cómo ve el deporte en estos tiempos, “Nacho” dijo: “El ciclismo actualmente no ha cambiado demasiado desde que lo he dejado. Pienso que hay muchas circunstancias que tienen que ver con eso, pero no estoy ya tan adentro del deporte como para estar seguro de qué o por qué está como está”, contó.

El destacado pedalista santiagueño se mostró feliz con todo lo que consiguió en su carrera deportiva, aunque admitió que lo único que le quedó como pendiente fue el poder haber sido convocado como integrante de la delegación olímpica. “Creo que hubiera sido un sueño lograrlo. No se dio en su momento y es entendible también en esa época que no se haya podido”, advirtió.

El corredor capitalino contó que no hubiese practicado otro deporte que no hubiera sido el ciclismo. “Hay veces que lo pienso y creo que no me hubiera dedicado a ningún otro deporte de manera tan profesional como el ciclismo. Tal vez por la historia familiar, o bien por haberlo compartido con el negocio de años desde mis abuelos que ya lo tenía conmigo desde muy chiquito”, dijo.

Ante la consulta si podría volver el tiempo atrás para mejor algo, Ignacio relató: “Es imposible volver el tiempo atrás, pero pienso que si lo hago, en ese momento, en ese lugar con esa experiencia he tomado las mejores decisiones con las herramientas que contaba. Hoy con el ‘diario del lunes’ es más fácil pensar esto o aquello, pero no, sin arrepentimientos, he tenido una inolvidable carrera deportiva. Y prefiero pensarla así”.

Sobre el coronavirus, Pereyra aseveró: “Pienso que al ser un deporte individual, si se permite circular en bici en la ciudad o en la práctica individual del ciclismo, no afectaría tanto como otros en equipo que sí o sí requieren de un grupo de gente para poder practicarse. Pero eso lo deciden las autoridades que están capacitadas para llevar adelante esta situación”.l