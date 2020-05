FÚNEBRES | 7 de mayo del 2020

07/05/2020 - 02:02 Funebres

Fallecimientos

7/5/20

- Nelda Isnell Etcheverry

- Isabel Barraza

- Julio Alberto Trejo

- Julio Rafael Juárez (Córdoba)

- Santos Nicolás Campos (Las Termas)

- Dalmacio Díaz (La Banda)

- Claudia Marcela Luna

- Clelia Esther Correjidor

Sepelios Participaciones

CORREJIDOR, CLELIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. Su compañero Mario Núñez su hijo Walter Hugo Montes su hija política Lucía González sus nietos Nelzon, Belén, Walter y Laura, Gabriel, Lucrecia, Osvaldo, Carolina, Wilson y Andrés Montes, sus hnos. y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 .TEL 4219787.

LUNA, CLAUDIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. Sus sobrinas Guadalupe, Antonella, Narayani participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

OBERLANDER DE CÁCERES, MERY CASILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/20|. Su sobrino Cáceres Rojas Carlos Alberto, sus hijos Carlos, Josefina, Eugenio, Francisco y Elvira participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus nietos e hijo en este doloroso momento.

PIRRO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/20|. Choly Moyano de Bunge y flia., participan su fallecimiento y acompaña a su esposa Nilda, hijos, nietos y demás familiares en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

TREJO, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/20|. Sus hermanos: Hugo, Ester, Noemí, Mario y sobrinos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. ORG. AMPARO S.R.l. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





DÍAZ, DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. Su esposa Abregú Manuela, sus hijos Fredy, Argelia, Beatriz, Nelva, Pichuli y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Recordatorios

VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05||. Querido Alberto yo sé que vos estarás esperando estas líneas como todos los años, hoy se cumplen 15 años de tu partida al reino de los cielos para gozar la gloria de Dios. Fue un día viernes a las 17:30 hs y a pesar del tiempo transcurrido no puedo superar tu ausencia, fuiste mi pilar fundamental y a mis 79 años estoy pasando momentos incomprensibles, si vos estarías a mi lado sería distinto. Le pido a mi Dios que se apiade de mí, me siento deprimida, afligida, triste y a la Madre María le ruego que me devuelva el ánimo, las ganas de vivir y la esperanza. Hace 6 semanas que no puedo visitarte y contarte todo lo que me pasa, yo sé que vos me escuchabas y así regresaba fortalecida. Esta situación del mundo no me permite ir a visitarte. Alberto algún día nos encontraremos y volveré a decirte que te amo. Tu esposa Angélica.

CAMPOS, SANTOS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. Norma de Gutiérrez, sus hijos, hija política y nietos participan el falleciminto de su vecino Santos Nicolás Campos "Nico". Que descanse en paz y alcance la luz eterna. Las Termas.

CAMPOS, SANTOS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. Cristina Gutiérrez y Jorgelina Farías, participan el fallecimiento del padre de nuestra querida y entrañable amiga de toda la vida Cecilia Campos. Las Termas.

CAMPOS, SANTOS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. Saúl Layús y familia, participan el fallecimiento de querido amigo Nicolás, rogando por la pronta resignación, sabiendo que ha alcanzado la paz en los brazos de Nuestro Señor Jesucristo. Las Termas.

CAMPOS, SANTOS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. La comisión directiva y socios del Centro de Jub y Pens. "Sara Díaz de Rojas", participan el fallecimiento de su vecino y amigo; acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

CAMPOS, SANTOS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. El grupo Mariano de Jubilados, participa el fallecimiento del esposo de su amiga Teresa, colaboradora activa en los homenajes a la Virgen María la que desata los nudos en la comunidad Villa Nueva. Que la presencia de María Santísima, tanta veces en su hogar de alivio a su familia. Brille para Nicolás la luz que no tiene fin. Las Termas.

SANTILLÁN, BALVINA PILAR (Doña Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/20|. "Jesus dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, vivirá aun que muera y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". Juan 11-.25.26. Personal directivo, docente y no docente, alumnos y familias del jardín de Infantes 272/12 Mininos y de la Esc. 12 Benjamín Lavaisse de Villa Robles, dpto Robles, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la docente del nivel inicial Claudia Beatriz Coronel, acompañándola en este difícil momento. Ruegan cristiana resignación parta ella y demás familiares.