Apresan a policía por apoyarle la pistola a su novia en la frente y amenazar con matarla

07/05/2020 - 22:52 Policiales

La jueza de Género, Cecilia Laportilla, extendió la prórroga de detención para un policía del Bº 750 Viviendas, cuya novia lo acusó de haberle apoyado la pistola reglamentaria en la frente mientras la amenazaba: “Te voy a c... matando y después me meteré un tiro”.

Se trata de un funcionario de apellido Cancinos, con funciones en la seccional 8va. La víctima es una joven de apellido Anglade, de acuerdo con la investigación que lleva adelante personal de la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5, del Bº Siglo XX y la fiscal Judith Díaz.

El procedimiento se habría realizado el 19 de abril en el Bº 750 Viviendas, ubicado en la zona sur antes del Puestito San Antonio.

Una vecina habría enviado un whatsapp a la madre de Anglade, revelándole que toda la noche el policía agredió físicamente a la joven, trascendió.

Cuando arribaron los efectivos de la Comisaría del Menor Nº 5, Anglade reflejaba secuelas propias de una agresión física, trascendió.

Ayuda fortuita

Fue acompañada a la comisaría donde denunció que no era la primera vez que Cancinos la atacaba.

Habría añadido que tal cual le ocurría con los celos, se puso loco y le apoyó la pistola en la frente: “Denunciame y todos nos vamos a c... a tiros aquí. Te voy a c... matando y después me meteré un tiro”, le habría dejado en claro.

Sin mucho diálogo, los policías detuvieron a Cancinos y desde entonces enfrenta cargos por supuestas “lesiones leves doblemente calificadas y amenazas calificadas”, deslizaron los voceros judiciales.

Salud mental

Desde entonces, la Fiscalía realizó entrevistas psicológicas a Anglade y otras medidas importantes, ya que la defensa propicia también la excarcelación.

Por lo pronto, la magistrada le dijo no ayer y prorrogó la detención de Cancinos y dentro de 15 días la Fiscalía requeriría la prisión preventiva.

Asimismo, la funcionaria tendría dos semanas para profundizar la investigación con más testimoniales.

También habría lastimado a su propia hermana

Los investigadores deslizaron que Cancinos también habría protagonizado un serio incidente, al golpear y amenazar a una hermana. El caso habría arribado a órbitas de la policía, pero mientras la víctima aguardaba para formular la denuncia habría recibido un llamado a su celular.

Prioridad, el trabajo

Al parecer, un familiar le habría ordenado que se abstenga de denunciar a Cancinos, ya que con ello era casi seguro que perdería su trabajo. La jovencita se retiró llorando y sin denunciar.