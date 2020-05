Lionel Tijera: “Me ganó el sueño de la siesta y me perdí portar la bandera”

07/05/2020 - 23:05 Deportivo

Siempre el cestobol santiagueño acaparó la atención de todos y obtuvo resultados por demás importantes en cualquiera de las categorías, tanto en damas como en caballeros.

Es una disciplina que entregó también grandes talentos y que llevó a Santiago del Estero a estar en un lugar privilegiado en el podio en el ámbito nacional. Equipos como Judiciales y Quimsa son los que mayores satisfacciones dieron en este sentido y los que enarbolaron la bandera del éxito con el paso del tiempo.

Lionel Tijera es jugador de Judiciales y supo dos veces estar ternado para los premios Olimpia de Buenos Aires con todo lo que ello significa para la provincia. El deportista santiagueño es uno de los orgullos del club, además de haber vestido la camiseta de la selección argentina.

Y de tanto andar en el cestobol, sumó alegrías y también curiosas anécdotas.

“El año pasado estuvimos jugando el Campeonato Argentino en Tucumán y ocurrió algo que jamás lo hubiera imaginado”, expresó Lionel al comienzo de su historia.

“Yo era el encargado de llevar la bandera de la Nación en el acto inaugural y como todo santiagueño hicimos una siesta larga. La ceremonia estaba prevista para las 18 y toda la delegación de Santiago llegó tarde al club”, comentó un poco avergonzado el jugador de Judiciales.

Todo terminó con su reemplazo en ese momento y con las demás delegaciones que no paraban de mirar a los representantes santiagueños.

“Por suerte, lo que pasó con nosotros lo pudimos disimular con el triunfo en el partido que abrió el torneo ante Tucumán. Zafamos un poco de lo que iba a ser el reto de nuestra entrenadora”, acotó.

En la Selección

Lionel fue parte de la selección argentina desde el 2013 y fue una etapa en la que le costó consolidarse como jugador titular. Y él mismo reveló el secreto para revertir la situación.

“Cuando me seleccionaron por primera vez, fuimos a jugar un torneo internacional en Paraguay. Llegó el debut, pero lamentablemente yo era la última opción de cambio en el equipo para jugar. Toda la alegría y la ilusión que tenía se me iba en un instante. Yo quería entrar a la cancha porque me sentía un jugador importante”, dijo.

A partir de esta triste experiencia, Lionel cambió el chip y como objetivo se propuso algo que lo consiguió con mucho esfuerzo y sacrificio.

“Cambié mi forma de entrenar y de mirar el deporte. Empecé a esforzarme un poco más y desde el 2014 todo fue a favor mio. Fuí capitán de la selección argentina por varios años y fuí elegido como el mejor jugador en mi provincia. Estuve en las ternas para la elección del mejor jugador en Santiago y dos veces fuí incluido para los premios Olimpia de Buenos Aires. Creo que fue un lindo ejemplo de superación”, señaló.