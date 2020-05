Dr. Ángel Muratore: “La no concurrencia de los niños a sitios públicos hizo disminuir las consultas a los médicos”

08/05/2020 - 00:53 Santiago

“Las consultas médicas en los consultorios privados de pediatría, han disminuido notoriamente, a pesar de la época del año, donde en temporadas anteriores, se notaba un incremento por el descenso de las temperaturas y la aparición de las infecciones virales”, confirmó a EL LIBERAL el médico pediatra Dr. Ángel Muratore, respecto de la situación que se vive con la llegada de los primeros fríos a la provincia.

El profesional justifica este panorama en el hecho de que los niños no acuden a espacios donde comparten con muchas personas, como escuela, comercios o centros de recreación, y recomendó mantener rigurosamente las medidas preventivas impuestas con motivo de la pandemia por coronavirus en el país y el mundo.

Motivos

“Este fenómeno, se debe a dos motivos principales: a la cuarentena, porque el permanecer nuestros niños en los hogares, no concurrir a las escuelas ni a otro lugar público, no solo tuvo su efecto protector frente al coronavirus, sino también ante todas las patologías que se transmiten de persona a persona. Por otro lado, las restricciones para circular, dificulta notoriamente la llegada de los niños a la consulta, pese a presentar síntomas clínicos y necesitar atención. En éste último caso, a los papás no les queda otra opción que realizar una consulta virtual”, explicó el profesional.

Analizó no obstante que esta segunda situación conlleva el riesgo de que los profesionales no siempre puedan solucionar el problema y los padres caigan en la automedicación.

“Con los primeros fríos, los virus respiratorios han comenzado a afectar bronquios y pulmones, y se estima que en breve se presentarán los primeros picos de bronquiolitis, sobre todo en los más pequeños”, arriesgó el doctor Muratore.

Vacuna antigripal

Respecto de la vacunación antigripal cepa 2020, recordó que en nuestra provincia ya se realiza desde hace un tiempo, y que se comenzó con los grupos prioritarios, de niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, personal de salud y seguridad.

“Los niños que recibieron el año anterior dos dosis de vacuna antigripal cepa 2019, solo necesitan una sola dosis éste año. Los pequeños que son vacunados por primera vez, deben recibir un refuerzo 30 días después”, aclaró.