Contadores piden la reprogramación urgente del vencimiento de Ganancias

08/05/2020 - 01:04 Economía

La Federación Argentina del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) solicitó a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) Mercedes Marcó del Pont la necesidad de ‘reprogramar los vencimientos previstos para este mes y el próximo’ de las presentaciones sobre el impuesto a las Ganancias para las Sociedades y el impuestos sobre los Bienes Personales en lo referente a las acciones y participaciones societarias.

El documento, firmado por el Dr Silvio Rizza, presidente de la Federación indicó: ‘Reiteramos los argumentos expuesto en presentaciones realizadas con anterioridad, vinculadas con las cuestiones de fuerza mayor originadas por la pandemia y las medidas de aislamiento, que impidieron el normal desarrollo de las actividades de todos los sectores de la economía’.

En este punto, los contadores, reiteraron ‘la necesidad de reprogramar los vencimientos previstos para este mes y el próximo, de por lo menos 90 días a contar del levantamiento del aislamiento’.

La Facpce solicitó desde inicios de abril, la necesidad de extender los plazos de vencimientos de estos impuestos que operan este mes y el próximo, debido a que los profesionales no contaron en tiempo y en forma con los instructivos correspondientes para realizar la liquidación de esos impuestos.

Además, como señalara desde la Federación en diferentes oportunidades, su titular Silvio Rizza, ante la situación del parate de la actividad impuesto por la cuarentena, ‘Ganancias va a ser traumático para los bolsillos. No tienen forma la pymes de enfrentar esta situación’.

Recordó que desde la Federación ‘presentamos notas desde marzo, no tuvimos respuestas. Esto fue lo primero por lo que pedimos’. Puntualizó que en el contexto actual, ‘las pymes van a una caída aún más fuerte. Hay rubros que están liquidados y no sé cuántos van a poder seguir adelante’.

Ante los problemas que se suscitaron a su vez en el entorno operativo de los sistemas informáticos para liquidar el impuesto a las Ganancias en Personas Físicas, señalaron que ‘al no contar con los servicios web necesarios para practicar las liquidaciones, a pesar de haberse iniciado hace unos días las pruebas para la homologación de los servicios, reiteramos lo solicitado en varias oportunidades, para la reprogramación los vencimientos previstos para junio próximo, por un plazo no menor a 90 días a contar desde que tales servicios se encuentren disponibles y operativos para poder practicar las liquidaciones correspondientes’.

Problemas con los ATP

Los contadores, también puntualizaron una veintena de problemas que se presentaron a las empresas para acceder al programa ATP por el cual el Gobierno asume el pago de hasta el 50% de los salarios de los empleados de las mismas.

‘En líneas generales el Programa fue implementado de manera progresiva, sin un marco normativo previsible, que genere las certezas que resultan imprescindibles en una situación excepcional como por la que atravesamos’, indicaron.

A su vez, detallaron cuestiones puntuales ‘que deberían ser analizadas como por ejemplo: a) Problemas con CBU: se cargaron correctamente y en el Excel sale con comillas. Empleado con CBU informada que no aparece ni con monto a percibir ni CBU.. b) Contribuyente que inicia actividades Febrero 2020 y con personal a partir marzo 2020. No pudo inscribirse y con fecha 24/4 aparece en domicilio electrónico que debía inscribirse para gozar de los beneficios. Desde el 9/4 intentó la inscripción pero no fue posible. c) Existen empleadores a los que hasta 7/5 les aparecían los beneficios de Salario Complementario y el miércoles, desapareció dicho beneficio”, entre otros casos.