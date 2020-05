Moneda y soberanía

08/05/2020 - 11:59 Opinión

Por Guillermo Ruiz Albelda, abogado.

La pandemia mundial actual por el COVID 19 ha rediseñado o está permanentemente rediseñando la realidad económica que, como el virus, no reconoce fronteras políticas o territoriales sino que se impone por su propia fuerza de reproducción que, como la ciencia actual nos enseña, ni siquiera se puede identificar adecuadamente como para combatirlo ni menos aún prever científicamente su nivel o potencia final de expansión. Baste ver la forma en que se ha diseminado por todo el planeta, en tan sólo (a juzgar por los primeros casos publicitados) sesenta días…y aún no ha terminado su posibilidad de mayor cobertura o afectación.

Entre los fenómenos mundiales consecuentes con el problema hay que pensar en nuevas formas de analizar las relaciones entre países y, entre ellas, lo referente a las economías que cada vez más se toman como centros de consumo o producción de bienes conforme sus distintas características, pero no ya solamente como variable nacional sino en función de nuevas demandas indispensables para toda la humanidad (producción de aparatos respiradores; alimentos; insumos médicos y otros hoy estratégicos en la lucha contra el poderosísimo enemigo común).

Pero no sólo está cambiando “el mapa” mundial sino que se ha puesto en crisis la valía y significación de la moneda (o monedas) misma como elemento de demostración de riquezas o pobrezas puesto que puede ocurrir que países considerados pobres (patrimonio estatal cuantificable en dinero o con reservas de tesoro suficientes) sean los que puedan proveer con la inversión suficiente a materias primas o mano de obra para elaboración de elementos hoy requeridos con urgencia contra el virus (u otros que pudieren aparecer luego con iguales características). Por otro lado tenemos los países económicamente “poderosos” pero que son los están experimentando la mayor tasa de contagios y mortandad, ante lo cual sus divisas son impotentes para luchar eficazmente contra la pandemia por carecer de elementos que ni con dinero se pueden adquirir (por inexistencia o falta de cantidad suficiente en el mercado).

En éste contexto es esencial analizar la vigencia del concepto de “moneda”, como tradicionalmente la conocemos y su funcionamiento real en el mundo, a lo que debe vincularse la función de demostración de existencia de “soberanía” de los distintos países en la que la emisión de la misma es una de sus demostraciones más palpables.

Sistema sustitutivo

Y también, vinculado estrechamente con ello, no es menos cierto que han aparecido medios que tienden a sustituir no sólo a la moneda sino al sistema financiero mundial todo, en lo que las conocidas como “bitcoins” son un ejemplo surgido en el año 2009, supuestamente creadas por un ciudadano japonés -…….- aún cuando no haya consenso general de reconocerle al mismo tal paternidad.

"Definición de bitcoin: Se llama bitcoin a una criptomoneda que fue creada en 2009. ... Puede decirse, en resumen, que Bitcoin es un protocolo que apela a la tecnología peer-to-peer (P2P) para crear una unidad de intercambio comercial sin la intervención de un banco o de una autoridad central.





El original sistema prevé una relación directa entre grupos de personas que de común acuerdo aportan a un sistema que gerencia y dirige la forma en que sus dineros sean administrados –una suerte de fideicomiso- que tiene además como gran aporte de originalidad el que no requiera que ninguna entidad financiera intervenga como intermediaria ni garante…es dinero virtual que se maneja y dispone por parte de sus titulares en forma directa.

El diseño prevé también la innecesaria coincidencia de territorialidad de los aportantes al sistema, que tan sólo por adhesión vía informática y pago mediante las formas que se establecen para la inversión queda conformado el o los grupos, hasta sin que se requiera una sede física de atesoramiento o almacenamiento de fondos, función que –entre otras- cumplen los bancos.

Con las bitcoins se sustituye la función económica y monetaria (y aún jurídica) de la moneda tradicional ya que con la certificación de existencia de un monto de inversión suficiente puede celebrarse una transacción como las que habitualmente nutren el mercado, hasta –aún más- evitándose la entrega de papel o dinero metálico sino que la acreditación de ésa circunstancia basta para que se dé por cumplida la satisfacción del "precio" que se abone y perciba entre los contratantes.





Moneda

Reseñando brevemente algunos conceptos al respecto, consigna “ECONOMIPEDIA” que: Una moneda es dinero de curso legal emitido por las instituciones oficiales de un país, generalmente un banco central. También podemos definir moneda como aquellos instrumentos metálicos con forma de disco que sirven como forma de pago en una transacción cualquiera y al cual se refieren todos los precios. La moneda nace en las primeras civilizaciones de comerciantes, en Asia Menor y Babilonia como forma de valorar la contraprestación que se recibida del tráfico de mercancías. Así pues, una vez que se deja de usar el trueque como forma principal de intercambio, la moneda adquiere importancia debido a que se crea un instrumento de valor con el que cuantificar los bienes y servicios.

También en "Enciclopedia jurídica" se expone que: Moneda es "(Derecho Civil) Instrumento legal que asegura la ejecución de las obligaciones de sumas de dinero y que sirve de medida de valor para la estimación de los bienes que carecen de expresión pecuniaria. La moneda es metálica cuando está constituida por metales preciosos. Se llama moneda divisionaria cuando las piezas de poco valor se fabrican con metales diversos. La moneda fiduciaria consiste en billetes cuyo valor determina imperativamente el Estado. V. Billete de banco, Curso legal, Curso forzoso. La moneda escriiural no está materializada: es representada por el saldo de las cuentas de depósitos bancarios de que se puede disponer por medio de cheques o de transferencias.





En sentido amplio, cualquier signo representativo del valor de las cosas, que permite cumplir las obligaciones, efectuar los cambios o indemnizar los daños y perjuicios. | Estrictamente, la pieza de metal (sea de oro, plata, cobre, aluminio o alguna aleación), por lo común en forma de disco, que suele tener por el anverso la efigie del soberano, el escudo nacional u otra alegoría; y por el reverso el valor que representa y el país en que tiene curso legal.

Teoría monetaria

Así descripta, falta asociar el elemento “moneda” a la teoría monetaria moderna para verificar su significación micro y macroeconómica.

(WIKIPEDIA)Teoría Monetaria Moderna (TMM, también conocida por el acrónimo inglés MMT, de Modern Monetary Theory), o neochartalismo, es el nombre de una teoría económica que describe y analiza las economías modernas en las cuales la moneda nacional es una moneda fiduciaria, o dinero fiat, emitida por el Estado y de curso legal y forzoso. El punto clave de la TMM es que "un Estado monetariamente soberano es el proveedor monopolista de su moneda y puede emitir moneda de cualquier denominación en formas físicas o no físicas. Como tal, tiene una capacidad ilimitada para pagar los bienes que desea comprar, cumplir con los pagos prometidos en el futuro, y posee una capacidad ilimitada para proporcionar fondos a los otros sectores, por lo que la insolvencia y la bancarrota de este Estado no es posible, siempre puede pagar".

Atento a tales conceptos debemos retornar a la función que tiene la Soberanía monetaria en los Estados políticamente y normativamente organizados y sus vinculaciones como tales en entidades supranacionales (Ej. Naciones Unidas; OEA; y otras alianzas internacionales de países del Commonwealt)

"La soberanía monetaria se define como el poder económico que posee un Estado para emitir su propia unidad monetaria, controlar aspectos como la tasa de cambio con otras divisas, el régimen cambiario y los tipos de interés para su moneda en curso, así como también otros asuntos vinculados al dinero al interior de los territorios donde ejerce su soberanía nacional.1 Suele ser considerado como un tipo de nacionalismo económico".





Regreso al trueque?

En éste escenario y –como se dijera- nueva redefinición de vínculos entre naciones, no es de desdeñar que pueda darse precisamente en función de cada una de las “riquezas” posea que ya no mediante la monera puedan satisfacerse mutuas necesidades sino a través del intercambio de bienes que –también- a cada una de las naciones le sean necesarios.

Es una suerte de retorno al antiquísimo “trueque” que se daba al comienzo de la civilización humana cuando precisamente el concepto o el elemento moneda no existía y se echaba mano de ése recurso mediante el cual los “contratantes” veían satisfechas sus pretensiones.

En apurado ejemplo…una carga voluminosa de elementos puede ser equivalente a tantos barriles de petróleo o el suministro de fármacos requeridos puede igualmente servir de valor de cambio para obtener equipamiento mecánico para la agricultura o, finalmente un volumen de minerales extraídos serviría -para el país que lo produzca- para que otro que carezca de ellos le entregue en compensación tecnología en software para el desarrollo social, cultural, estratégico o de cualquier índole.