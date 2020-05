El Bicentenario, oportunidad para una pedagogía de la esperanza

08/05/2020 - 17:55 Opinión

La grandiosa película épica “El reino de los cielos”, de Wiliam Monahan (1960- ), en uno de sus momentos más impactantes, nos mostraba a los cruzados saliendo a librar la batalla en el desierto, un lugar desolado, totalmente adverso para el combate; sin embargo, nada de eso parecía importar: “Dios lo quiere” rezaba el grito estremecedor que unía el cielo y la tierra. Entusiastas, eufóricos e invencibles salieron a caballo, caminando. Los estandartes deslumbraban, era un verdadero ejército celestial.

Después de días por el desierto, solo quedaba un ejército encorvado, desorbitado; los cuerpos se desvanecen en la arena, los estandartes son llevados a la rastra y la simbólica de “quién contra nosotros” se desastilla en mil pedazos. El ejército percibe que la batalla está perdida sin haberla librado. Los escudos, las lanzas, las espadas, las armaduras, ya no son la estructura fuerte y sólida, la soberbia del monarca se derrumba, poniendo en evidencia al gran ausente llamado “sentido común”, ausencia que dificultó la imaginación para tener una mejor estrategia de combate.

Nadie duda hoy, en silencio o no y mucho más en este tiempo inédito, de que todas las seguridades cayeron, como tampoco se puede dudar del comienzo, en una buena parte de la ciudadanía, de los primeros síntomas de “abstinencia de sistema”. ¿Habrá posibilidad de pensar en un nuevo Nosotros colectivo? ¿Qué cosas, desde nuestro micro-nosotros podemos aportar para la formación de un nuevo macro-nosotros?

Vivimos una crisis orgánica, pero ¿desde dónde asumir la mirada de crisis? Una posible pista es precisamente pensar, desde una metáfora, un hecho que se nos muestra evidente hoy: lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer; no puede nacer, sigue ahí, aferrado, sin poder soltar seguridades, estructuras, metodologías.

“El conocimiento ha sido desde siempre el motor de cambio y evolución de todas las sociedades, y la base geográfica de la economía empieza a ser cada vez menos importante. Para que una economía esté basada en el conocimiento, es necesario que la misma invierta en el capital humano y el capital social. Allí la educación genera la posibilidad para que las personas adquieran habilidades para ser aplicadas en actividades productivas”, expresaba nuestro gobernador Gerardo Zamora el 2 de enero, en su discurso de presentación oficial del Bicentenario. A veces los cambios son una necesidad y la evolución indefectible.

La cuestión es que, si hablamos de educación, inmediatamente se nos vienen imágenes de la escuela (posiblemente de “nuestra escuela”); de la escolarización masiva y obligatoria; de una idea y materialización de un currículum producido, normado y regulado; de la utilización de ciertos recursos, año tras año. Esa idea es tan común, “normal” y naturalizada por todos que hoy, en este tiempo inédito, nos invade una sensación de que algo nos está faltando. Pero ese vacío nos desespera.

Siguiendo la analogía del comienzo de este ensayo, la pedagogía de la esperanza trasciende ese entusiasmo infantilizado cubierto de escudos, lanzas, armaduras y estandartes en el “desierto pandemia”. La pedagogía de la esperanza va en busca de nuevos dispositivos pedagógicos, siempre. En este sentido, Foucault (Michael, filósofo francés 1926-1984) señala que la noción de dispositivo remite a un conjunto heterogéneo, que implica discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proporciones filosóficas, morales, filantrópicas; en síntesis, tanto lo dicho cuanto lo no dicho, he aquí los elementos del dispositivo.

Siguiendo esta definición, al hablar de dispositivo pedagógico estaríamos refiriéndonos a una multiplicidad de elementos que hacen a cada realidad educacional, en cada momento y en cada escenario socio-histórico.

La noción de dispositivo, así mismo, remite a formaciones históricas. De manera de que las formas que asume un dispositivo pedagógico, solo pueden comprenderse en el seno de determinadas relaciones históricas que dan esperanza desde una pedagogía política.

En este tiempo, el primer problema experiencial para el agente educativo (que es quien tiene la obligación de transmitir los valores del Estado, en tanto ente que determina la conformación de la currícula) es dar cuenta formal y reconocer, desde su condición de persona formada en la ciencia pedagógica, que las teorías instaladas históricamente están hoy, fuera del lugar. Sabemos todos que el sociólogo contemporáneo Boaventura de Sousa Santos (Sociólogo portugués 1940- ), expresa la necesidad de un nuevo modo de producción de conocimiento. No necesitamos alternativas sino un pensamiento alternativo de las alternativas, de carácter tan inédito como la misma realidad. Y hablamos no solamente de este momento de cuarentena, sino también del después.

El segundo problema experiencial para el agente del campo educativo, es haberse topado con la hipótesis de que no hay ciencia pura. Hay un contacto cultural de producción de ciencia. La sensación de invasión a la privacidad, la perdida de la noción de tiempos y formas, el mapa del estricto “programa extraviado”, el cortocircuito en el dispositivo y el “ruido” en la frecuencia que contamina una comunicación clara, son el tercer problema experiencial, compartido con la comunidad. Este fenómeno constituye una nueva matriz de producción de una enorme cantidad de realidad que antes, no existía. A la vuelta de la cuarentena, nos encontraremos con una realidad mucho más rica, pero también mucho más fragmentada, más caótica.

Que nuestro Bicentenario de la Autonomía Provincial sea, en sí mismo, una pedagogía de la esperanza trabajada. El Gobernador Zamora en su discurso de asunción de 2017, nos proponía “construir sobre el terreno de las ideas superadoras, en un contexto de tolerancia, respeto y paz social en un gran espacio de acción y pensamiento”. El haber llegado a los 200 años de Autonomía Provincial nos indica quizás un nuevo comienzo y nos da la posibilidad de profundizar cambios que ya vislumbramos en la sustancia de nuestro proyecto político provincial. Porque tenemos una vasta cantidad de materia prima para construir pensamientos y acciones nuevas, solo basta animarnos para que lo nuevo, finalmente, pueda nacer. Y no será sin un doloroso parto; pero tenemos las condiciones que nos permitirán dar respuestas a los grandes retos actuales que atañen al futuro de la vida de nuestra santiagueñidad. Por supuesto, necesitamos de un ethos (ese modo de vida que adopta un grupo de individuos en una misma comunidad), que no solo busque la episteme, es decir, el conocimiento, sino que también ame y cuide a los suyos, quienes, en términos de una Ética de la Solidaridad, somos el conjunto social al que pertenecemos.