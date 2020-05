VIDEO: Arnold Schwarzenegger y un truco que sorprendió a sus fans

08/05/2020 - 20:26 Mundo Web

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger nunca deja de sorprender con su estado físico. Sin embargo, esta vez el exculturista engañó a sus seguidores en Instagram con una apertura de piernas (espagat) que no era lo que parecía.





En un video publicado este jueves en la red social, Schwarzenegger sale con un puro en la boca y aparentemente abierto de piernas sobre una mesa. "La flexibilidad es tan importante como el entrenamiento con pesas", asegura, y luego parece llevarse las manos hasta la punta de los pies.





De repente, se aleja caminando y deja al descubierto que lo que había sobre la mesa no eran sus piernas. "De todos modos me siento muy flexible hoy. Realmente me siento orgulloso de mí mismo", concluye.