Jesús, la novela que se ve por Canal 7, hizo récord de rating esta semana

08/05/2020 - 20:27 Pura Vida

Con solo cinco días en la pantalla chica la telenovela bíblica que gira en torno de Jesús logró capturar la atención de un público que permanece recluido en sus casas, con la incertidumbre de no saber en qué terminará esta pandemia de coronavirus que amenaza con prolongar el aislamiento social preventivo y obligatorio por muchos más días. Mientras tanto, siguen capítulo a capítulo y con un interés renovado una historia cuyo final ya conocen.

Y quizás en este tiempo de tanto desconcierto sea precisamente esa la clave, la de conocer el final feliz, lo que mantiene a miles de espectadores al frente del televisor. Ya lo han visto a Jesús, aún bebé, librarse de la espada de Herodes, y ahora comenzaron a ser testigos de lo que fue su vida pública, en la que habrá momentos agridulces, cargados de profundas enseñanzas, hasta llegar al desenlace, tras casi 150 capítulos, con el momento de su crucifixión y resurrección.

Nadie sabe si al llegar Jesús en otro momento de esta “extraña” vida actual a la pantalla del televisor hubiera corrido la misma suerte. Lo que dicen los picos de 15 puntos de rating que cosechó en la semana es que hay muchos queriendo creer en la historia de la salvación, que ya produce milagros en las mediciones de televidentes.

Realizada por RecordTV en asociación con la productora Casablanca, fue filmada en Marruecos a lo largo de un año completo, con un vestuario de época muy bien logrado, escenarios realistas y 350 profesionales. Se trata de los mismos creadores de “Moisés y los diez mandamientos”, que Telefé emitió en 2016, convirtiendo esa incursión argentina en las telenovelas bíblicas en un verdadero boom.

Y precisamente su protagonista, Dudú Azevedo, quien ya se mostró como Jesús en la ficción, fue el malvado Zur, en Moisés; y Guillermo Winter, el hombre de los 10 mandamientos, se convertirá en esa ficción, en Judas.

Cambia el bando de los personajes, y también las exigencias.

Dudú aseguró a través de una videollamada con el programa “Confrontados”que llegar a ser “Jesús” no le resultó sencillo. “Fue un proceso muy selectivo, de varias etapas. Me sorprendí cuando quedé elegido. No me imaginaba contando esta historia. Fue una revolución que cambió mi vida”, dijo el actor de 41 años.

Y agregó que no sólo estudió la Biblia, sino que procuró “encontrar” a Cristo adentro suyo para conseguir “transmitirlo con carisma, empatía, con toda la verdad que el personaje necesita”. Además, la interpretación le demandó una exigencia física que muy importante: “La escena más difícil fue la del vía crucis”, adelantó y admitió que eso le cambió la vida.

Por otra parte, el actor brasileño admitió sus deseos de poder viajar a la Argentina, para acompañar el éxito de la telenovela, cuando así lo permita la cuarentena por el coronavirus. Mientras tanto, él también cumple con el aislamiento en su casa de Río de Janeiro junto a su mujer y a su pequeño hijo.