Ferrero: “Es un proyecto ambicioso”

08/05/2020 - 22:45 Deportivo

Soplan vientos de cambio en Central Córdoba. La pandemia de coronavirus plantea un horizonte económico complicado, pero a la vez trajo la estabilidad de dos años en Primera, algo que el club buscará explotar al máximo.

Profesionalizar y jerarquizar las áreas es el primer paso y por eso se pensó en Alexis Ferrero, flamante mánager de la institución.

EL LIBERAL dialogó en exclusiva con el ex defensor, quien se mostró muy contento por volver al club y detalló a fondo las principales aristas de un proyecto integral y abarcativo que desarrollará en el “Ferro”.

“Estoy feliz, muy contento por este nuevo desafío, este nuevo proyecto que empezó hace un tiempito charlando con algunos dirigentes. A pesar de que no estaba en el club, mi contacto siempre fue muy bueno y fluido. Después de hablarlo y masticarlo, empecé a pensar en dar por finalizada mi carrera y empezar con otra. Empecé a pensar mucho y a escribir, ahí surgió un proyecto deportivo que le acerqué al presidente, quien vio con buenos ojos la posibilidad de llevarlo a cabo”, comentó Ferrero sobre cómo fue madurando su arribo como mánager de Central.

A Alexis no le costó colgar los botines porque “era el momento ideal”. “Siempre dije que cuando llegue el momento del retiro no iba a renegar de la decisión tomada. Y gracias a Dios fue así. Ya hace un mes que estoy pensando como mánager y no como jugador. Sigo ligado al fútbol que es lo que amo y me apasiona y más que nada, seguiré representando a Central Córdoba y trabajando para hacerlo más grande al club”, comentó.

A la hora de contar el rol que ocupará, dijo: “La idea nuestra es trabajar en la parte deportiva, coordinar todo el fútbol profesional, la reserva, las divisiones inferiores. Es un proyecto muy ambicioso, que abarca todas las áreas de la institución, jerarquizarlas, profesionalizarlas. Seguir invirtiendo en infraestructura, darle un vuelco de 360º al club en su imagen”.

“Potenciar todas las cosas buenas que tenemos para seducir al jugador a que venga a Santiago. Es muy abarcativo, muy ambicioso”, agregó.

En el plano netamente futbolístico, Ferrero habló de un equipo competitivo. “Apuntamos a tener un equipo competitivo y por qué no pensar en cosas importantes, siempre hay que apuntar alto”, aseguró.

Pero antes de conformar ese equipo, hay que encontrar el entrenador adecuado. “No es algo en lo que estemos apurados ni mucho menos. Nos estamos ocupando, estamos evaluando todas las opciones, viendo cuál es la mejor que se adecue al proyecto nuestro. Y en base a eso tomar de la decisión. No hay nombres que piquen en punta ni nada por el estilo, son todas opciones que estamos manejando y en su momento manejaremos para algo más concreto”, señaló.

¿Quién tomará la decisión sobre el DT?

“Yo no voy a tener potestad porque dentro del proyecto no estaba eso, aparte no lo quiero. No considero que sea algo bueno que una sola persona tome tantas decisiones importantes. Al contrario, creo más en una mesa de reunión y de consensuación entre las partes, de hablarlo y llegar a un acuerdo para que todos se sientan partícipes de una decisión para la institución. Se terminó esto de yo traigo a aquel o pongo a tal, va a ser todo consensuado y hablado”, respondió con seguridad Ferrero.

“Desde mi lugar le voy a arrimar todas las soluciones posibles al presidente para que sea él quien tome la decisión final. De ningún modo seré yo el único responsable para tomar esa tremenda decisión”, acotó.

El mánager definió el perfil de entrenador que está buscando Central Córdoba. “Pretendemos un perfil de seriedad, alguien que haya estado dirigiendo hace poco, que esté empapado con las nuevas corrientes futbolísticas de las que se hablan hoy en día, no podemos escapar a la realidad. Tampoco podemos escapar al factor económico que se va a vivir después de esta pandemia. Son varios factores que influirán a la hora de nuestra decisión final”, señaló.

Ante la consulta si Omar De Felippe ya dejó de ser una opción, respondió: “Tenemos todas las cartas sobre la mesa y no descartamos a nadie ni ponemos por encima a ningún entrenador sobre otro”.

Ferrero explicó que la elección de los refuerzos también será consensuada.

“Queremos tener una manera de elección y de trabajar que encuadre en todos los aspectos. También estuve trabajando en un reglamento interno, son varias cosas que vamos a buscar para el perfil del jugador. Todo va a ser consensuado y nadie va a imponer nada”, concluyó.

“No va a haber más jugadores profesionales jugando en reserva, será para las inferiores”

Uno de los viejos anhelos del presidente José Alfano es potenciar las inferiores para luego vender jugadores, vital para la economía de un club. Y Ferrero será el encargado de llevar adelante eso. “Es un punto muy fuerte en el que tenemos que trabajar. Central hoy no genera ningún producto propio, entonces tenemos que empezar a poner en funcionamiento esa maquinaria. Vamos a analizar todos los cuerpos técnicos. La idea mía no es llegar y cambiar sino potenciar lo que hay, darles herramientas para poder armar e ir madurando a ese jugador, tanto física, como técnica y tácticamente. Vamos a hacer charlas continuas con los entrenadores, bajar una línea de trabajo, una línea de juego”, explicó el mánager ferroviario.

“Sería una caradurez mía decir que dentro de un año vamos a poner tres jugadores propios en Primera. Eso no va a pasar. Esto es un trabajo a largo plazo. Hay que ir fogueando a esos jugadores para llevarlos primeramente a Reserva. La Reserva va a pasar a ser pura y exclusivamente para jugadores de divisiones inferiores, no va a haber más jugadores profesionales jugando en reserva. Va a haber muchos cambios para bien de la institución y seguir elevando a Central Córdoba a un nivel mejor todavía”, cerró.

“No voy a traer gente por amiguismo, se los he dejado en claro a varios compañeros y amigos”

Alexis Ferrero cosechó muchos amigos en el fútbol. Uno de ellos es el arquero César Taborda, con quien ascendió en San Martín y Central Córdoba. Juntos proyectaban dirigir como dupla técnica en el futuro, pero eso no implica que Taborda, o cualquier otro amigo o ex compañero de Ferrero, se sumen a este proyecto por el simple hecho de tener una amistad con el mánager ferroviario.

“Quiero hacer un trabajo serio y que ese trabajo no esté manchado por la amistad. Es decir que no voy a traer gente por amiguismo. Ya se lo he dejado claro a varios amigos míos y compañeros que, ante esta situación, me piden para volver. Pero no soy yo quien va a tomar esa decisión. Voy a trabajar para que el club siga creciendo con un trabajo serio y honesto”, dijo Ferrero. Y sobre Taborda, aclaró: “Lo de César conmigo va a ser en un futuro, cuando yo decida ser entrenador y él también. Yo soy mánager y él jugador profesional en actividad, así que por el momento esa situación queda descartada”.

Pese a que formalmente entrará en funciones el 1 de julio, Ferrero ya trabaja a full en Central Córdoba y anticipó que vendrá a Santiago ni bien termine la cuarentena.l