Murió Tomás “Trinche” Carlovich, un futbolista emblema del fútbol rosarino

08/05/2020 - 22:51 Deportivo

El ex futbolista Tomás Felipe Carlovich falleció ayer a los 74 años en Rosario mientras era operado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez a raíz de las lesiones sufridas hace dos días cuando lo asaltaron para robarle su bicicleta.

El “Trinche” Carlovich, una gloria futbolera que jugó casi toda su carrera en Central Córdoba de Rosario, estaba internado desde el miércoles último en el nosocomio rosarino por los golpes recibidos y no superó la intervención quirúrgica a la que fue sometido ayer a raíz del edema cerebral que padecía.

Alto, de pelo largo y pocas palabras, era más difícil sacarle un secreto que la pelota. “No sé por qué me dicen Trinche”, se reía a medias cuando hablaba en la puerta de su humilde casa, en el barrio Belgrano, de paredes de ladrillos pelados.

“No sé por qué no seguí jugando en Rosario Central”, respondió hace tiempo en una entrevista cuando Télam lo consultó por qué jugó un solo partido oficial en el “Canalla” como visitante con Los Andes y luego el entrenador Miguel Ignomiriello, no lo puso más.

Quizá una parte de la explicación de por qué el “Trinche” casi no jugó en Primera la haya dado luego el ex jugador y técnico de Central, Carlos Timoteo Griguol.

“Es un fenómeno de jugador, pero no le gusta el sacrificio, por eso no triunfó. Jugaba conmigo en Central y prefería irse de caza o de pesca. ¡Qué lástima! Tenía condiciones técnicas únicas. Al marcarlo, el tipo desaparecía por cualquier lado y con él desaparecía la pelota”, expresó Griguol.

En 1972 se fue a jugar a Central Córdoba, donde debutó con dos goles y desarrolló casi toda su carrera. Salió campeón de la Primera C en el recordado equipo de 1973 y construyó su leyenda de ídolo “charrúa”, junto con próceres de la talla de Gabino Sosa y “Capote” De la Matta.

El “Trinche” jugó en Central Córdoba en cuatro ciclos, entre los cuales se fue a jugar a Independiente Rivadavia de Mendoza, donde se hizo famoso por la anécdota del día en que le pagaron con una flamante cupé Fiat de la época y él se subió al auto y se volvió a Rosario: “No me acuerdo bien qué pasó, pero cuando me dieron el auto, me subí, me vine para Rosario y no fui más”, contó en una de aquellas entrevistas, como un chico grande.

Y en esta línea aparece el extinto dibujante, humorista y escritor rosarino y “canalla”, Roberto Fontanarrosa: “El Trinche anticipó cosas que después se le vieron a Claudio Borghi. Coincido en que fue uno de los mejores jugadores del país”.

La última vez que Diego Maradona estuvo en Rosario, cuando Central le ganó a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la última Superliga, el “Trinche” fue al hotel a saludarlo.

“No sé si hablarle porque me va a sacar cagando”, confió Carlovich a sus amigos durante la espera, hasta que Maradona apareció por el lobby y cuando se enteró de quién era lo sorprendió: “¿Cómo andás, Trinche, cómo no te voy a saludar si vos jugabas mejor que yo?”.

El adiós de Diego: “Con tu humildad nos bailaste a todos”

Diego Maradona despidió en sus redes a Tomás “Trinche” Carlovich, quien murió ayer a los 74 años.

“Con tu humildad nos bailaste a todos, Trinche. No lo puedo creer, te conocí hace poquito, y ya te fuiste. Mi más sentido pésame a tu familia, y ojalá se haga justicia. Que en paz descanses, maestro”, escribió Maradona en su cuenta de Instagram.

El entrenador puso fotos junto al “Trinche”, al que conoció en febrero, en Rosario, cuando su equipo iba a jugar como visitante frente a Rosario Central. En el hotel, Diego recibió la visita de Carlovich y le firmó una camiseta de Central Córdoba con esta dedicatoria: “Al Trinche, que fue mejor que yo”.

Carlovich quedó fascinado con el trato de Maradona.l