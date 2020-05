Hoy: Patricia Galván, una goleadora de enorme calidad

08/05/2020 - 22:56 Deportivo

Por Daniel Romero

(twitter/romero888)

Patricia Galván comenzó a los 18 años, porque primero jugaba al cestobol y decidió unirse a Judiciales ante la insistencia de sus compañeras. Pasó a Independiente BBC y luego a Regatas, donde salió campeona y goleadora.

En el 2017 fue convocada por Quimsa para jugar la Liga Nacional. Se sumó a Santiago Básquet para jugar el Prefederal y disputó su primer campeonato argentino.

En 2018 volvió a Quimsa y se destacó en la Liga de Desarrollo y llegó al Final Four de la Liga 3x3. Volvió a Regatas y ratificó su chapa de goleadora.

1. ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva?

La noche más inspirada que tuve fue mi primera final, cuando salí campeona con mi equipo, Regatas, allá por el 2016. Fue mi primer título en básquet.

2. ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

Mi récord de puntos en básquet fue 45.

3. ¿La mejor película que vio en su vida?

No tengo una película preferida mas que la saga de Harry Potter.

4. ¿Cuál fue la defensora más difícil que le tocó enfrentar?

La defensa más difícil que tuve fue jugando contra Obras.

5. ¿Lloró alguna vez en una cancha de básquet?

Solamente lloré dos veces en una cancha de básquet, ambas por perder partidos importantes.

6. ¿Cuál es su tema musical predilecto?

Siempre me gusta escuchar música alegre para todo, no tengo un tema preferido.

7. ¿Cuál fue el mejor árbitro que la dirigió en toda su carrera deportiva?

Mi conducta en la cancha siempre fue muy callada y respetando sus deciciones.

8. ¿Cuál es el estadio más lindo de Santiago?

El estadio más lindo de Santiago es el de Quimsa.

9. ¿Cuál fue el entrenador/a que más le enseñó acerca del juego?

Yo creo que todos los entrenadores que tuve a lo largo de mi carrera aportaron los conocimientos que tengo hoy, sin ellos no podría haber aprendido todo lo que sé. No podría elegir solo uno.

10. ¿Un entrenador/a de otro deporte que admire?

Admiro a mi entrenadora de cestobol, Teresita Díaz. Le tengo mucho cariño desde chiquita y estuvo conmigo siempre.

11. ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

Tuve varias noches previas a un juego en las que salí (risas).

12. ¿Cuáles fueron las tres mejores jugadoras que tuvo como compañeros a lo largo de su carrera deportiva?

Las mejores jugadoras que tuve el placer de tener como compañeras fueron varias, pero algunas me marcaron con muchas enseñanzas que me dejaron. La primera es Snezana Alexis, mi amiga de Montenegro que siempre me ayudaba en todo, tanto lo deportivo como lo espiritual, dentro y fuera de la cancha; Agostina Ledesma, que fue la primer compañera que conocí en la Liga Nacional, me marcó su ejemplo de conducta profesional; e Ivaney Márquez, de Venezuela, que también me explicaba mucho sobre el juego y me gustaba como jugaba.

13. ¿Cuáles fueron las cinco mejores amigas que le dio el básquet?

El básquet me dio muchas amistades, entre ellas están mis mejores amigas Aldana Pavón y Emilia Rojas.

14. ¿Quién es el jugador más lindo del básquet santiagueño?

Me reservo la respuesta, me gusta ver el juego en sí no la estética del jugador.

15. ¿Quién es el jugador más lindo del básquet argentino?

José Vildoza.

16. Imagine que está en una cena con un chico que le gusta y viene el mozo con la cuenta, ¿qué actitud adopta? Se hace la desentendida y permite que él pague (A). Se ofrece a pagar la mitad de la cuenta (B). Se ofrece a pagar la cuenta y aclara que la próxima será el turno de él (C).

Opción B

17. ¿Cuál es su segundo deporte?

Además del básquet, practico cestobol que fue mi primer deporte.

18. ¿Un jugador/a de otro deporte que admire?

Messi.

19. ¿Cuál fue el mejor extranjero/a que vio jugar?

La mejor extranjera que vi jugar es mi amiga Snezana Alexic, de Montenegro.

20. ¿De quién es hincha en el fútbol argentino?

Soy hincha de River.

21. ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

A Alberto Fernández.

22. Imagine que es elegido presidenta, ¿cuál sería su medida de gobierno?

Si fuera presidenta una de las medidas que cambiaría son los salarios de los docentes y jubilados/pensionados, entre otras más.

23. ¿Qué opina acerca del proyecto de despenalización del aborto?

Estoy a favor de la legalización del aborto, siempre y cuando sea hasta el tercer mes de embarazo. Creo que la mujer es responsable de su propio cuerpo y tiene que poder decidir sobre él.

24. ¿Qué le generan los elevados índices de violencia de género?

Me generan mucha tristeza e impotencia que cada vez haya más violencia de género, sobre todo hacia la mujer.

25. ¿Quién es la mejor jugadora santiagueña de todos los tiem pos?

Verónica Ibarra.

26. ¿Quién es el mejor jugador santiagueño de todos los tiempos?

Gabriel Deck.

27. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadoras santiagueñas de todos los tiempos?

Mariana Malab, Lorena Campos, Verónica Ibarra, Lucía Boguetti y Agostina Leguizamón.

28. ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

“Penka” Aguirre, “Guilli” Aliende (h), José Montero, “Gaby” Deck y Bruno Ingratta.

29. ¿Cuál es su comida preferida?

Pizza.

30. ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo? ¿Cómo la definiría?

Todavía no experimente la sensación de tener un hijo. l