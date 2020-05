FÚNEBRES | 9 de mayo de 2020

08/05/2020 - 23:06 Funebres

FALLECIMIENTOS

- María Luisa Criado (Catamarca)

- Rosa Albina Aranda

- Carlos Alberto Sánchez Tovo

- Juan José Paz

- José Luis Ibáñez Tauil

- Héctor Ricardo Díaz

- Ricardo Coronel (La Banda)

- Yolanda Elena Conti de Gore (Córdoba)

- Margarita Mercedes Chávez (La Banda)

- Agustín Hermindo Ávila (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CRIADO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/20 en San Isidro, Catamarca|. "El Señor es mi pastor, en verdes praderas Él me hará descansar". Su hijo Prof. Julio Morales, su hija política Inés Ibáñez, sus nietos Luciana, Nicolás y Rocío, sus nietos políticos Victoria, Roberto y Julio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CRIADO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/20 en San Isidro, Catamarca|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Mabel y Gabriel participan el fallecimiento de la Sra. madre de su hermano político. Ruegan oraciones en su memoria.

CRIADO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/20 en San Isidro, Catamarca|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Coca Lucero de Barrionuevo e hijos participan con dolor el fallecimiento de la madre de su sobrino político Julio Morales. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Su esposa, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Su esposa Jenia Gómez, sus hijos Lautaro y María Emilia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Sus hermanos Richard Ibáñez y Rosi Bianchini, sus hijos Ricardo, Martin y Santiago, Sus sobrinos Paula Curro y Rocio Chamorro, sus sobrinos nietos Alfonsina, Joaquín y Pedro lamentan su desaparición.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Sus tíos Norma Allall de Olmos y flia, Benjamín Allall y flia, Divi y Teresa Allall participan con profundo dolor su fallecimiento,. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Que brille la luz eterna para vos, que siempre permanecerás en nuestros corazones. Tío, con profundo dolor nos dejaste hoy. Sus sobrinos Luis Francisco Lascano, Juan Cruz Lascano y Rita García participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Marcelo Daher y Maribe Aiquel de Daher e hijos, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Gabriel Saad, su esposa Adriana Recchia e hijos Alfredito, Eugenio y Adriano participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo José Luis y acompañan a su familia con afecto.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Tito Saad, su esposa Reina Gubaira de Saad, Domingo Cuba y Laura Saad e hijos participan con dolor el fallecimiento del querido José Luis y acompaña a su familia en este momento.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Fernando Mussi y Marité Bertrand participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Johnny Wede y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del querido José Luis, entrañable amigo y excelente persona y acompañan a su esposa, hijos, hermanos en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Amira Isabel Tauil Abdala, Graciela Tauil y María del Luján Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Gonzalo Álvarez, Gabriela Jorge de Álvarez, sus hijos Gonzalo Ignacio y María Cecilia Álvarez participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Néstor López Veloso, sus hijos Toto, Maru y Alejandra, sus nietos y bisnieta participan con dolor su fallecimiento. Que Dios lo tenga en la gloria. Paz y resignación a toda la familia.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Ramiro López Veloso, su esposa Mirta, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Que Dios lo tenga en la gloria. Paz y resignación a toda la familia.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé, sus hijos Guido, Valentina y Mikaela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Dr. Arturo Barbero y Dra. Olga Gaona elevan oraciones en su memoria y acompañan en momentos tan difíciles a la familia.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Dr. Martín Barbero acompaña a la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Silvia Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda la familia, elevando oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. José Manuel Cáceres, su esposa Nora Carabajal Toloza participan con profundo dolor su temprana partida confiados de sus valores cristianos y su calidad humana que lo hacen merecedor de la misericordia divina. Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor y rogamos por el eterno descanso de su alma.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Su colega José M. Cáceres (h) y su esposa Jimena Madías y familia participan con infinita pena su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por su descanso eterno y resignación cristiana de sus seres queridos.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Arq. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela I. Pece e hijos Marcelo A., Vittorio E. Sgoifo y Natalia Prado participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Silvia y flia en tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Fabián, Nelba y Cecilia participan con mucha tristeza la pronta partida de José Luis y Acompañan a su familia en este duro momento. Ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Nora Ugozzoli y carlos Vega y flia, particiopan con profundo dolor el fallecimiento de José Luis y acompañan a su flia. Ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Alejandro y Marcia Julián participan con dolor el fallecimiento del hermano de Silvia y Carlitos y los acompañan en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Las amigas de la vida de Silvia: Mónica, Elizabeth, Maru, Tere, Marcia, Adriana, Claudia, Pía y Vivi la acompañan a ella y a su familia en tan triste momento.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Señor dale el descanso eterno. Vivi Grillo y su hija Martina participan con dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Silvia. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Andrés Pereyra y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Gustavo Azar, Victoria Soria, sus hijos Martín, Victoria y Josefina, su querida amiga Siria Daher participan con profundo dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño. Siria Daher de Azar sus hijos Luis, Gustavo, Gabriela y Cesar y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. El que come mi carne y bebe mi sangre, aunque muera tendrá vida eterna. Gabriela Azar de Melem, sus hijos Lemi, Lupi, Gabriela, Francisco y Nacho participan con profundo dolor de su fallecimiento.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|.Teresa Figueroa y familia despiden con gran cariño al estimado José Luis y abrazan a toda su familia en este dolor. Que descanse en paz.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Realmente es muy difícil expresarse en este momento de tanto dolor para la familia Ibáñez Tauil por la desaparición física de José Luis. Autonorte S.A hace llegar a todos los suyos su compañía y sinceros sentimientos.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad junto a sus hijos Juan Pablo, Valeria, Andrea y Daniel, entrañables amigos de José Luis, participan con gran sentimiento su partida a la Casa del Señor y ruegan al Altisimo lo tenga en su Gloria por brindar constante ejemplo de vida, lucha y honestidad como hijo, padre, hermano y gran amigo.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Gustavo Gramajo y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo José Luis. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|.

Las amigas de su hermana Silvia, del grupo Estrellita, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su familia.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Dres: F. Amerio, R. Banega y O. Kozameh, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia en estos momentos de profundo dolor, ruegan oraciones en su memoria

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Osvaldo Salomón y sus hijos Benjamín, Baltazar y Sol participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Víctor Marcelo Raed, su esposa María Inés Abdo, sus hijos Fortunato y el Pbro. Miguel Ángel Abdo participan profundamente acongojados la partida del querido José Luis con la confianza plena de que Jesús ya lo tiene en sus brazos.. Acompañan a la familia unidos en la oración por su eterno descanso.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Jorge E. Salomón, su Sra. Dra. Patricia Diosquez, su hija Agostina participan con dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Pedro Marcelo Nelson y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Jose Luis elevan oraciones a su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Dra. Claudia R. Villavicencio, su esposo CPN José A. Chequer y familia participan con dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|.Omar Rodríguez, Myriam Maatouk, Joaquín, Gabriel, Maria Guadalupe y Maylen participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Jose Luis. Elevo oraciones a su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Marta, Emilio Fonzo y flia. participan con sentido pesar el fallecimiento de su amigo Jose Luis y acompañamos a su familia en este momento de dolor.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. Acompañan con dolor a toda la familia y ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Gustavo García y flia.Participa con dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. María Pía Urueña y Pilar Maidana acompañan con amor a la familia de José Luis en este momento de dolor.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|.

La familia Chamorro, Ramón y Susana. Coni, Juan, Vico, Pablo, Rocio, Santi y Facundo lamentan su pérdida.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Corina Orphée de Ugozzoli y sus hijos Héctor, Fabia, Walter y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Tus amigos Ruiz Enrique, Valeria, Fernando, Esteban, Piru y Adriana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Ramón Chamorro, Susana Lozano, sus hijos: Facundo, Juan, Coni, Pablo, Vico, Rocio, Santi y sus respectivas familias acompañan a toda la familia Ibáñez en este momento tan doloroso y ruegan mucha fortaleza para su consuegro Richard. Que en paz descanse

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Adiós querido amigo, siempre estarás en mi recuerdo. Que Dios te tenga en su gloria. Carlos Francisco Bustos, Marcela Achaval, María Agustina y Maria Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento, rezan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Su amiga y colega Karina Achaval y flia. Participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Querido sobrino, que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Amira Tauil Abdala, sus hijos Amira, Miguel, Omar y Maria José y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Patricia Ortega y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ TAUIL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|.Marcia Jerez de Bustos, Silvia Bustos acompañan en este difícil momento a la familia Ibáñez, ruega una oración en su memoria.

PAZ, JUAN JOSÉ (Lucas Paz) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Su hermano Luis Paz, Pibi. Norma, Aida, Kati, María, Rosa, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados a las 11 hs. EMPRESA SANTIAGO.

SÁNCHEZ TOVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Su esposa Ana Palmira Mignola, sus hijos Fernando Javier Sanchez, Luciana Gabriela Sanchez y Carlos Antonio Sanchez participan el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. SERVICIO HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LOBOS DE PRESTI, BLANCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Al cumplirse un año de su fallecimiento. Sus hijos y nieta. Ruegan una oración en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA

NAVARRO, ZUNILDE SUSANA DEL VALLE

SANTILLÁN, MARÍA SUSANA DEL CARMEN

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, AGUSTÍN HERMINDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. Sus hijos Mario, Liliana,sus nietas Patricia, Vanina, Anahi, Yaqueline y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Jardín del Sol. COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

CHÁVEZ, MARGARITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20|. SSus hijos Raúl, Juan, Marcelo, Marcela, Walter, José Luis, h. pol. nietos, bisn. y demás fam. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cem local. Casa de duelo Cañada Escobar. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CORONEL, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/20|. Sus hermanas Rosa, Norma y Azucena, sobrinos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. La comisión directiva y socios de la UOEM de Frías participa con dolor el fallecimiento del Sec. Gral. de la UOEM La Banda. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DÍAZ, DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/20|. El Dr. Mirco Ledesma, asesor de la UOEM Frías, participa con dolor el fallecimiento del Sec. Gral. de la UOEM La Banda. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ARIAS, JULIO DIONISIO (q.e.p.d) Falleció el 29/4/20|. Al conmemorarse 9 días de su partida. "Hay quienes traen al mundo unas luz tan grande...que incluso después de haber partido su luz permanecerá eternamente. Hasta la victoria siempre. Compañeros, hermanos y amigos en su memoria realizarán un rosario en su domicilio a las 17 horas.

ARIAS, JULIO DIONISIO (q.e.p.d) Falleció el 29/4/20|. Admirado amigo Julio Dionisio Arias, en la misma dársena de enfrente, donde corre el agua como siempre, con silencios siesteros acongojados por la noticia de tamaña partida es que se va en viaje un viejo líder de la palabra, hombre íntegro e incorruptible, sólido en su pensamiento, claro en testimonios ejemplificadores porque la militancia por y para la justicia de los hombres siempre fue su meca buscada. Amigo jamás podremos olvidar. Un verdadero quebracho en su formación intelectual, un erudito en política y de gran influencia en el ejemplo diario hombre tan necesario al decir de Hamlet Lima Quintana... Músico de pies a cabeza, él era el paisaje de un santiagueño bien parido!! Los valores de valía fueron y serán materia de estudio en generaciones que aun no han nacido al decir del profesor Felix Coluccio. Su flia tuvo la dicha de contar con su saber y generosidad sin límites... para Julio nunca hubo tiempo para tibios...él no lo era. Hombre probo...padre y abuelo atento y equilibrado junto a su mujer Elba Rosales construyeron un hogar que fluye respeto y compañerismo para repartir al por mayor entre su flia. En la literatura y la música eran un norte propio de un gran bandeño... en el último septiembre de 2019 el apellido Saavedra era solo una danza danzando en la copa de vino de 77 años y la celebración entre cantores, bailarines, bombos, chacareras y escondidos de quienes es imposible no tener presentes su prosapia bandeña...y Julio siempre fue ese pueblo de cantores con toda la naturaleza y respeto de sus esencias. Julio Dionisio Arias decidió hace unas horas conformar su propio púlpito para quienes deseen charlar un rato y munirse de una sabia propia de los elegidos -él lo es- no se ha ido ni se irá...su música y su palabra serás los eternos peregrinos que sólo el pentagrama del viento mudará sus estaciones sin que se sonroje el sol. Tu amigo Horacio Osvaldo Mena.

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CABRERA DE DÍAZ, JUANA DOLORES (Piry) (q.e.p.d.) Falleció la Cap. Federal (Bs. As.) el 7/5/20|. Sus hijos Gaby y Javier, sus hermanos Cacho, Guido y Ada participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración y plegarias en su memoria. Frías.

CABRERA DE DÍAZ, JUANA DOLORES (Piry) (q.e.p.d.) Falleció la Cap. Federal (Bs. As.) el 7/5/20|. Sus tías Selva, María Luisa y Lola Coronel Fernández, sus primas Emilia Bordón, Humberto, Ivone, Mariela y Lucía Hazurum y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Gabriela y Javier, a sus nietitos y a sus hermanos, Ada, Guido y Cacho en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CABRERA DE DÍAZ, JUANA DOLORES (Piry) (q.e.p.d.) Falleció la Cap. Federal (Bs. As.) el 7/5/20|. Sus tías Selva, María Lyuisa y Lola Coronel Fernández participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frias.

CHAZARRETA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/20|. Sus ex compañeros de la comisaría seccional 20 Atamisqui participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTI DE GORE, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20 en Noetinger Córdoba|. Su desconsolado hijo Carlos, su hija política Ana belén Fernández y sus nietas Isabella y Julieta lloran el fallecimiento de tan maravillosa mujer, madre y abuela querida por la comunidad educativa y sociedad de su ciudad. Te extrañaremos Yolanda, tu inesperada partida nos deja sin palabras. Dios te tiene como hija dilecta en su reino celestial de luz y paz.

CONTI DE GORE, YOLANDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/20 en Noetinger Córdoba|. Sus consuegros Luis A. Fernández, su esposa Ana Isabel Robles, sus hijos Pedro (a), Mariana del Pilar, Vicente, Ana Belén, María Junina, Álvaro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida el Reino de los Cielos. Yolanda esposa ejemplar, madre consagrada a sus hijos, docente responsable y abuela amorosa con sus nietos. Piden consuelo para sus familiares y ruegan oraciones en su memoria.

MAGUICHA, RAMÓN FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/20|. Sus hermanos Javino, Eulogia sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio El Hoyon, dto Atamisqui. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. Tel. 4219787.