Camila Chara: “Me pasó de todo antes de ganar y marcar un récord provincial”

08/05/2020 - 23:31 Deportivo

Por Daniel Vera

Facebook.com / Daniel Vera

Hay situaciones especiales que por ahí se hacen difíciles de manejar, en cualquier circunstancia o lugar. La anécdota tiene como protagonista a Camila Chara, una joven nadadora de Santiago que después de pasar por un mal momento en una estación de servicios de esta ciudad, logró reponerse en su estado de ánimo y cumplir con un objetivo que tal vez nunca lo hubiera imaginado.

“Lo que me pasó fue en junio de 2019, cuando salí de mi casa para competir en los 50 metros pecho en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades”, comentó al principio Camila.

La historia siguió con el paso primero por la estación de servicios para cargar combustible en el vehículo y fue aquí donde se presentó el primer problema.

“El playero se confundió de monto de dinero cuando hizo la carga y se armó un problema para mí porque sólo podía pagar una parte de mi tarjeta de extensión de mi papá. Tuve que llamarla a mi mamá para que me solucionara el tema y yo pueda ir rápidamente al natatorio para competir”.

La situación, además de ponerla nerviosa y tensa, la desbórdó a Camila, ya que llegó al lugar de la competencia con lágrimas en los ojos.

“Me puse muy mal y mi entrenadora (Josefina Bandrowsky) me alentó a llorar aún más para desahogarme un poco”.

Pero todo empeoró después. “Entré al vestuario del natatorio y me di cuenta de que en la mochila no estaba la malla para nadar. Volví a entrar en crisis”, recordó. Y otra vez fue su mamá la que la salvó.

“Fueron los 10 minutos más largos de espera y angustia aquella vez”.

El final de este episodio tormentoso y algo dramático llegó con un momento de plena felicidad.

“Cuando nos llamaron para largar la prueba, mi entrenadora volvió a alentarme y me dijo que confiaba en mí. Fue así que cuando toqué la placa y me di vuelta para mirar el tablero al final de la competencia, me morí de emoción porque había ganado y con récord incluido. Ahí pensé que de hasta lo peor uno puede sacar lo mejor”, reflexionó Camila para cerrar lo difícil y complicado que fue esa jornada.

En el Cenard

La otra historia de Camila se remonta al 2017 cuando por primera vez hizo podio en una competencia en el Cenard de Buenos Aires.

Ella lo recuerda como un hecho anecdótico porque entre sus rivales en la final de los 50 metros pecho había una nadadora que la doblaba en estatura.

“Cuando formamos para largar, a la nadadora que la tenía adelante solamente le veía la espalda. Era inmensa. Ahí me entré a preocupar”, afirmó.

El cierre de la prueba fue con un segundo puesto y con récord para festejar.

“Fui corriendo para abrazar a mi entrenador que en ese momento era Claudio Montenegro y nos largamos a llorar. Obtuve por primera vez la medalla nacional. Todo era alegría y emoción con mis compañeros también. Esa noche, brindamos en el hotel”, finalizó.

FICHA PERSONAL DE OTRO ORGULLO BIEN SANTIAGUEÑO

Nombre completo: Camila Chara.

Edad: 22 años

Fecha de nacimiento: 03/04/1998

Estado civil: soltera

Profesión: Profesora de Educación Física.

Nombre de sus padres: Cristina y José

Nombre de sus hermanas: Agustina, Natalia y Lucila.

Estudios: Actualmente está cursando una especialización de programación y evaluación del ejercicio en la Universidad de La Plata, Buenos Aires.

Un sueño: “Tener mi propio centro acuático”. l