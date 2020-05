Por el cierre de fábricas, escasean desde cigarrillos hasta heladeras

08/05/2020 - 23:37 Economía

Uno de los efectos del aislamiento ante la pandemia de Covid- 19 comenzó a emerger en estos últimos días a través de la escasez de diferentes productos tanto de consumo y uso diario, como también de bienes durables, ante el cierre de las fábricas que los producen.

Estos faltantes que ya se evidencian en el mercado, va desde los cigarrillos, varios modelos de teléfonos celulares, hasta lavarropas, heladeras, freezers, cocinas, termotanques, impresoras, notebooks y tabletas.

La cuarentena, a partir de diferentes ofertas online de las empresas, agilizó la demanda de celulares, tabletas, impresoras y notebooks para el trabajo en casa. También de productos de línea blanca, que venían con una caída en su producción y en su demanda, pero que hace más de un mes dejaron de producir y ahora, las fábricas afrontan la falta de stock.

“A nosotros hace rato que no nos entregan cigarrillos las fábricas, estamos cerrados sin productos desde hace varios días”, indicó Elena Bumaguin, distribuidora de cigarrillos de Massalin. A su turno, otro distribuidor señaló que “nosotros no tenemos nada de cigarros, lo mismo pasa con el tabaco, estamos todos con stock cero y si supuestamente reactivan las fábricas el lunes, hasta que es normalice la distribución desde las fábricas, en Santiago con suerte tendremos repuesto el stock en 20 ó 30 días”, apuntó.

En el mercado de telefonía celular, Carlos Rafael, propietario de una distribuidora de equipos que comercializa de todas las empresas, indicó que “al parate inicial de la pandemia se ha sumado que Samsung ha sacado las listas no está vendiendo nada, yo hace 20 días que no puedo reponer ni un aparato, tampoco hay importación de nuevos equipos, eso está frenando junto a la suba del dólar que saquen un producto al mercado, pero hay un desabastecimiento importante, muy poca reposición”.

En tanto, los comercios de electrodomésticos apostaron al canal online para sobrevivir a la crisis sanitaria. Sin embargo, el escollo que no pueden sortear es la falta de stock de productos y no pueden reponerlos porque no está permitido el abastecimiento y, sobre todo, porque las fábricas están cerradas. De a poco, algunas están reabriendo pero a una baja capacidad, por los protocolos sanitarios.

Hoy, casi no quedan lavarropas, heladeras, freezers ni cocinas a la venta; tampoco termotanques ni calefones. Tampoco se consiguen casi televisores ni celulares. Y, cuesta encontrar notebooks, tablets e impresoras, productos importados que muy de a poco van entrando al país.

Varias cadenas de electrodomésticos consultadas, apuntaron todo su esfuerzo en esta pandemia al canal online para sobrevivir, pero, ahora les preocupa la escasez de productos para poder seguir vendiendo, según El Cronista. Pese a ese esfuerzo, el peso de este canal, frente al físico, es aún bajo.

El año pasado, las tiendas virtuales representaron el 10,9% de las ventas (con picos de 15,9% y 19,9% durante el Hot Sale y el Cyber Monday); en marzo aportaron el 11% y ahora, en abril y mayo, el 100% en virtud del cierre de locales, según datos de GfK

Hasta marzo de este año, el mercado venía cayendo 14,7% interanual. Pero el coronavirus arrasó con todos los pronósticos de leve recuperación. Ahora, mientras hubo stock, el canal online funcionó bien, gracias a contar aún con el pago de 12 y 18 en cuotas sin interés y los envíos sin costo.

“De haber contado con mayor stock, podríamos haber vendido mucho más”, aseguran. Pero, de ahora en más, con el quiebre de inventarios de muchos productos, al no haber fabricación, el horizonte cercano es más difícil. l