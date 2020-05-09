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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de mayo de 2020

A LAS 21.00 POR EL MUNDO EN CASA

- 20:22 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 CLUB 57

17.45 CINE. CHIQUITO, PERO PELIGROSO

19.15 CINE. EL PLANETA DE LOS

SIMIOS

21.00 POR EL MUNDO EN CASA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL

GRAN PASTELERO

00.30 ESPECIAL MTV. JUNTOS A

DISTANCIA

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 UNIENDO DESTINOS

14.30 VHS

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO:

JUVENTUD DE BELGRANO vs.

HURACAN

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

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