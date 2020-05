Brandoni está seguro de que las salas teatrales no corren peligro

09/05/2020 - 20:51 Pura Vida

Luis Brandoni tiene la convicción de que la pandemia de coronavirus no provocará la extinción de las salas teatrales argentinas, pese a que están en jaque debido a la inactividad en el mundo del espectáculo, lo que significa la suspensión de ingresos tanto para los actores como para los dueños de esos espacios. “Éste es un país al que le gusta mucho el teatro. No, no, no va a pasar nada de eso”, enfatizó el actor en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Y agregó: “La sobrevivencia de las salas teatrales no está en peligro. Hemos tenido una inmigración que, en ese sentido, nos ha dejado una herencia extraordinaria que fue, particularmente, la inmigración italiana y española. Más del 90 % de los teatros de la Argentina se deben a las sociedades de socorro mutuo de ambas colectividades. A la gente le gusta mucho el teatro y tenemos un apego y un afecto a éste. Las salas teatrales no van a desaparecer”.

¿Qué pasa por la cabeza de un creador en un contexto como éste en donde todo está quieto?

A mí me interesaría que esto pase para que, primero, podamos volver a vivir normalmente todos y tengamos la libertad de salir de casa, de regalarnos algunos momentos gratos; en mi caso, yo quiero volver a trabajar en lo mío y no mucho más. Yo creo que algo se va a modificar en cuanto a la actitud de la sociedad frente a sus pares, a sus vecinos, a sus coterráneos. En ese sentido, nos va a dejar una buena herencia este momento difícil.

¿Qué de bueno podemos sacar de este momento?

Depende de cada uno. En mi caso, lamentablemente, esto me impidió, por ejemplo, entre otras cosas, el estreno de “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza, que íbamos a presentar el pasado 20 de marzo. Me impidió también festejar mi cumpleaños número 80 (fue el pasado 18 de abril). Esto es un recuerdo imborrable. En estos tiempos, uno puede aprovecharlos para hacer algunas reflexiones sobre nuestra situación en general del país, sobre cómo nos conducimos. En lo personal, yo estoy muy satisfecho porque la sociedad ha reaccionado muy bien ante esta epidemia. Ha tenido un comportamiento ejemplar, cosa que me parece que no ha sido lo suficientemente ponderada. La gente ha sido muy cuidadosa. Éste es un buen dato, de que cuando las cosas se pueden poner feas la gente reacciona bien.

¿Cómo vive el aisla miento?

De la mejor manera que puedo y con la intensidad que estamos viviendo todo esto. Yo vivo en un lugar más o menos confortable. Este tiempo me ha servido para recuperar mucho la lectura, cosa que en muchas etapas de mi vida fueron postergadas. He aprovechado las dos primeras semanas para hacer cosas que uno va postergando de largo tiempo, como ordenar mis fotografías. Voy a hacer algunas compras en las cercanías de mi casa para caminar un poco y mantener la tonicidad muscular. Vivo con la preocupación que tenemos todos: ver cuándo esto se puede terminar y cuáles son las condiciones para que esto termine y podamos volver a vivir con tranquilidad y sin temor al contagio. El aislamiento, en todo caso, va a servir para afianzar la relación afectiva de la gente porque ya tengo ganas de darles un beso a mis hijas, a mis nietos y encontrarme con mis amigos.

“Me pasaron muchas cosas en la vida, perdí el miedo y no lo volví a encontrar”

¿En algún momento tuvo miedo por usted o por los suyos en medio de la pandemia?

No, no me pasó eso. La verdad que no me pasó eso. No lo pensé. Por supuesto, cumplí cabalmente con mi obligación de cuidarme y cuidar, pero en lo personal no sentí temor. Podría haberme pasado. Más vale vivir sin miedo. Me pasaron muchas cosas en la vida y yo perdí el miedo y no lo volví a encontrar, por suerte.

Muchos opinan que solo Dios puede detener la pandemia. ¿Cuál es su opinión?

No es la primera que ocurre. La del coronavirus ha tenido una característica singular: sorprendió al planeta entero porque no había nada previsto para este virus. Esto es lo más curioso de todo, pero no creo que sea un tema que solo Dios pueda resolver. Yo creo que esto se va a resolver y hay científicos y muchísima gente que está perdiendo horas de sueño para ver si puede encontrar una vacuna que nos pueda poner a salvo de este mal.l