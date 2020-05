Una mirada diferente

09/05/2020 - 23:22 Opinión

¿Has escuchado hablar de resiliencia? Su estudio, sobre todo en los últimos años, ha generado un cambio total de nuestro desarrollo en la manera de percibir y superar el sufrimiento emocional. Hoy los expertos hablan de este tema como algo positivo que puede ayudarnos a enfrentar las crisis, como la que estamos atravesando actualmente en todo el mundo.

Pero, ¿qué significa ser una persona resiliente? Se trata de alguien que, luego de haber pasado por circunstancias adversas y muy dolorosas, ha logrado sobreponerse y continuar con su vida con éxito. Incluso mejor que antes. Y en esto tiene mucho que ver la actitud que cada uno escoge adoptar frente a las dificultades. Un suceso no necesariamente se convierte en un problema. Esto depende de cómo cada uno lo enfrenta, es decir, del punto de vista personal.

Mi mirada define la valoración que le doy a una situación. Dos personas que sufren una pérdida no siempre reaccionan de la misma manera. Mientras una cae en depresión, la otra puede encontrar un incentivo para, una vez superada la experiencia, levantarse aun con más fuerza para convertirse en un mejor ser humano. ¿Por qué ocurre esto? Por la percepción de la situación que cada uno tiene.

¿Y de qué depende mi percepción?, preguntarás. Del lugar donde te ubiques. Cada hecho que vivimos, sea como fuere, puede tener múltiples lecturas. Es decir, que no todos lo vemos de la misma forma y esto tiene que ver con nuestra estructura mental y, sobre todo, con nuestro modo de ver la realidad. ¿Cómo observamos la vida? ¿Cuánta flexibilidad mental tenemos? ¿Cuáles son nuestras creencias?

Lo cierto es que, cuanta más rigidez tengamos, más nos costará encontrarle nuevas opciones a una situación de dificultad. Pero nuestro amoroso Creador nos brinda una nueva oportunidad cada día. A todos nos pasan cosas lindas, y otras no tan lindas. Todos vivimos bajo un cierto nivel de presión. Esto nos hace a todos iguales, tal como lo que estamos experimentando ahora mismo, sin distinción de raza, credo o situación económica.

No es sencillo, en medio de la crisis, pararse en otro lugar para obtener una perspectiva distinta. Aun así, y aunque suene como una frase trillada, todo lo que nos sucede, incluidas las situaciones más impensadas, pueden trabajar a nuestro favor. ¿Qué significa esto? Que no todo lo que ocurre es bueno (no es bueno que alguien se enferme o que alguien pierda su empleo), pero todo eso junto con el tiempo puede actuar en nuestro beneficio para ayudarnos a aprender y avanzar.

¿Es posible sacar algo positivo de algo negativo?, suele preguntarme la gente. La respuesta es “sí”. Porque una circunstancia que es, en apariencia mala, como tener que quedarnos en casa sin salir, nos permite ir hacia adentro y conocernos a nosotros mismos como nunca antes. Es en las dificultades que la mayoría de las personas descubren habilidades nuevas, mejoran sus relaciones interpersonales y provocan un cambio altamente positivo en sus vidas, para ellas mismas y para los demás. l