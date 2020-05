“No importa lo que uno haga, todos se van a contagiar de coronavirus”

09/05/2020 - 23:50 Santiago

“No importa lo que uno haga, todos se van a contagiar...”, las afirmaciones del epidemiólogo sueco Johan Giesecke, cayeron como balde agua fría en el mundo, y aunque recogió críticas, no deja de ser una postura de uno de los más destacados científicos del mundo.

Giesecke es el autor de la estrategia de Suecia. Él cuestionó a quienes dicen que su país no está haciendo nada para frenar la pandemia de coronavirus, defendió el camino elegido por el gobierno y explicó por qué piensa que las cuarentenas rígidas no sirven.

En una entrevista brindada a los periodistas Sofía Benavides y Darío Mizrahi para Infobae, el experto aseguró que “no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar de todas formas”.

En Suecia rige lo que sus autoridades definieron como un “confinamiento suave” basado, fundamentalmente, en la confianza que existe entre la población, y entre ésta y el Gobierno y sus instituciones. Por eso, las restricciones son limitadas: se encuentran prohibidas sólo las reuniones de más de 50 personas, y aunque las universidades están cerradas, no lo están los jardines de infantes y las escuelas de los niños. Tampoco están cerrados los restaurantes y bares, aunque solo se admiten personas sentadas en las mesas, que deben estar a no menos de dos metros de distancia. Al igual que las fronteras, las peluquerías, los cines, los teatros, los gimnasios y los parques permanecen abiertos.

Hasta ahora, el resultado de la cuarentena suave en Suecia ha sido -de acuerdo con las cifras de la Universidad Johns Hopkins- de algo más de 3.000 muertes para una población de 10,2 millones de habitantes, lo que arroja una tasa de mortalidad de 30 personas cada 100.000. Es ostensiblemente mayor a la de Noruega (4) y Dinamarca (9), pero está muy por debajo de países como el Reino Unido (45), España (55) o Bélgica (74), que decretaron confinamientos estrictos. Con todo, explica con calma Giesecke durante una entrevista con Infobae, la comparación de los resultados de cada una de las estrategias recién podrá hacerse de aquí a un año.

-¿Y cuáles cree que van a ser los números de muertos de cada país para entonces?

-Creo que los resultados serán muy parecidos en todos los países. Esta enfermedad se propaga como un incendio y lo que uno hace no cambia demasiado. Todos se van a contagiar el virus. Todos en el mundo al final. Hasta que haya una vacuna.

-¿Por qué Suecia optó por un confinamiento suave?

-Porque no hay evidencia científica para la mayoría de las restricciones que están tomando los países. Creo que para los políticos es importante mostrar fortaleza y acción, y observo que ése es un motivo importante para las cuarentenas estrictas.

-Pero es cierto que en muchos casos hay epidemiólogos que les recomiendan a los políticos tomar esas medidas. ¿Hay discrepancias entre los expertos en ese punto?

-Sí, y es precisamente porque hay poca ciencia, así que nadie sabe. Hay algunas cosas que sí sabemos científicamente, como que lavarse las manos es bueno. Lo sabemos desde hace 150 años. También sabemos que debemos mantener cierta distancia social, es decir, no acercarnos demasiado a otras personas. ¿Pero el resto? Nadie sabe si cerrar las escuelas va a tener algún efecto. Lo mismo con el cierre de fronteras, o con no permitir que la gente esté al aire libre. Muchos países le han dicho a la población que se quede en sus apartamentos. Es extraño, porque es agradable estar afuera y uno debería hacerlo. La infección se propaga muy poco estando al aire libre. De hecho, el riesgo es mucho menor.

-Suecia está teniendo una alta tasa de mortalidad. ¿Por qué cree que la estrategia elegida es correcta a pesar de este aumento de la mortalidad, que no se ha registrado, por ejemplo, en los otros países nórdicos?

-Si se compara con Dinamarca, Noruega y Finlandia, es cierto, es más alta. Pero si se compara con el Reino Unido, allí tienen más muertes que Suecia y tienen un confinamiento. ¿Es bueno el confinamiento? Bélgica tiene una mayor tasa de mortalidad. También Irlanda. Y todos esos países tienen un confinamiento severo. Entonces, deberían tener menor mortalidad que Suecia, ¿no le parece?

-El gobierno británico anunció inicialmente algo bastante similar a esa meta de conseguir inmunidad colectiva, protegiendo a las personas mayores. Pero luego el Imperial College difundió ciertas proyecciones y la opinión pública empezó a criticar al gobierno, así que el Reino Unido cambió su plan. ¿Por qué cree que ellos no pudieron mantener su estrategia y Suecia sí?

-No lo sé. El Reino Unido tenía una muy buena estrategia y estábamos contentos en Suecia, porque es bueno tener un hermano mayor siguiendo el mismo camino que uno. Pero después apareció ese reporte del Imperial College. ¿Vieron que el profesor que lo escribió renunció por violar el confinamiento impuesto por él? Lo cierto es que este informe tuvo una influencia muy fuerte sobre el gobierno británico y, de un día para el otro, dieron un giro de 180 grados.

-¿Alguna de esas proyecciones es confiable?

-No. La principal razón es que subestimó la cantidad de personas que está infectada pero no tiene casi síntomas. Ahora estamos descubriendo que casi todos los que se contagian tienen pocos síntomas. Él creía que era el 50%, pero la verdad es que probablemente sea el 98 por ciento.

-¿El 98% no tiene síntomas?

-El 98% no busca atención médica en los hospitales. Algunos pueden estar bastante enfermos. Hay pacientes que están muy enfermos durante semanas. Pero no son registrados por el sistema porque no van al hospital.

-¿Cómo recomendaría cuidar a los vulnerables sin que esto implique encerrarlos en sus casas? ¿Sería justo para ellos el encierro para protegerlos?

-Es una buena manera de protegerlos, pero es muy difícil, porque es un virus muy contagioso. Si vives en un hogar para adultos mayores, solo se necesita que uno de los miembros del personal cometa un pequeño error para que el virus se propague. Es muy difícil mantenerlo afuera.

-Y sobre la vacuna, ¿tiene expectativas de que se pueda lograr este año?

-No, este año no sucederá, quizás el año próximo.

-Detrás de los cierres totales o las cuarentenas estrictas, en algunos países existe la idea de que el virus podría ser completamente eliminado. ¿Esto es posible?

- No creo que un país como Argentina pueda eliminar el virus, porque comparte largas fronteras con Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Tiene muchos kilómetros de fronteras. Quizás un país como Nueva Zelanda (una isla) sí podría hacerlo, erradicar el virus por completo. Pero la pregunta es qué hacer después. Tienen que mantener la cuarentena, de manera que todo aquel que visite Nueva Zelanda deba permanecer aislado por dos semanas. Entonces los turistas dejarán de ir, por ejemplo. ¿Cómo se sostiene eso? Deberían chequear a cada persona que llegue, y la verdad es que no pueden hacer eso. Pero para un país como la Argentina es directamente imposible porque la gente cruza las fronteras.

- De alguna manera, lo que usted sugiere es que a largo plazo y mientras no aparezca una vacuna, es casi imposible estar seguros.

- Exactamente. No se puede estar seguros.

“Argentina podría tener unas quince mil muertes”

La Argentina se encuentra en su séptima semana de cuarentena estricta, y esta política es defendida por expertos locales y por autoridades basados en la baja cantidad de infectados y muertos (menos de 300 muertos y poco más de 5.000 contagiados).

¿Qué le criticaría a este enfoque?

- El problema de lo que ocurre allí es que no se puede sostener para siempre un cierre de esas características. La gente se levantará y se rebelará si se prolonga por tanto tiempo. Sí puede hacerse en China, por ejemplo, pero China no es exactamente una democracia. No hay ninguna democracia occidental que pueda compararse con China y pueda mantener la cuarentena por siempre. Los gobiernos deberán dejar a la gente salir, y cuando lo hagan va a haber más gente contagiada y va a haber más gente muerta. Dicen que son 45 millones de personas. Estimo que podrían tener unas 15 mil muertes antes de que todo termine.

- Hay debate acerca de la tasa de mortalidad del virus. Dijo que en la Argentina podrían morir 15 mil personas. Pero cerca de 32 mil murieron en 2018 por neumonía e influenza. En otros países, el coronavirus ya mató más gente que la gripe estacional. ¿Cuál es la verdadera tasa de mortalidad?

- Yo creo que la tasa de mortalidad del Covid-19 es bastante similar a la de una temporada de gripe, dudo que sea muy diferente.

Dr. López Bustos: “Nadie puede saber qué pasará”

El médico neumonólogo santiagueño, Dr. Ramiro López Bustos, expresó su postura sobre las declaraciones del epidemiólogo Johan Giesecke, y sostuvo que “nadie puede saber qué pasará”.

“Mientras uno esté en aislamiento y se cumplan las medidas de seguridad, me parece que no sucederá lo que dice el experto. Es muy arriesgado decir eso (que habrá miles de muertos), porque uno ve que en China, en donde se inició todo, está disminuyendo el contagio. Lo mismo en España e Italia. Por tanto, me parece desacertado. Sucede que se habla mucho del tema, pero hay que ser cautos”, expresó López Bustos.

Agregó: “No sé con qué fundamento se puede decir lo que dijo. Aquí prácticamente se cerró el país; entonces, no me parece que haya fundamentos científicos para confirmar cuántos muertos habrá o cuántos se van a contagiar’.

“Es inédito; hay gente tratando de adivinar el futuro”

Sobre estos dichos de Johan Giesecke, que estimó unas 15 mil muertes en la Argentina por la pandemia del coronavirus, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, salió al cruce y los puso en duda: “Esta situación es inédita y lleva cuatro meses en el planeta. Hay mucha gente tratando de adivinar el futuro sobre realidades que no hemos podido documentar científicamente’.

“Lo primero que diría es que hay que ser muy prudente con las personas que adivinan el futuro ante una situación que nunca nadie vivió. Más allá del prestigio que tenga cada una de las personas que opine. Ahora, ¿qué sabemos de las enfermedades virales? Primero, obviamente, que es un virus, que no conocemos cómo se comporta, pero finalmente es un virus de la esfera respiratoria. Sabemos que, en las enfermedades virales, cuando las personas son susceptibles y nunca lo han tenido, naturalmente, cuando se contactan con el virus, se enferman”

Quirós siguió: “Lo que yo diría, que ya lo dijo hace mucho tiempo Ángela Merkel, es que el virus va a recorrer la humanidad a lo largo del tiempo hasta que contagie una cantidad de personas, 60 o 70%, para que se produzca ese efecto rebaño o de protección inmunológica y que el virus ya no corra más. La otra opción sería hasta que aparezca la vacuna. Ahora, hay que aclararle a la gente que eso no va a ocurrir este año. Lo que pasa, en la práctica, es que las curvas de infecciones afectan entre el 5 y el 10% de la población y luego de retiran”

Ante la consulta específica de los 15 mil muertos, dijo: “Nosotros sabemos que el virus irá contagiado a la gente a lo largo de los años. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo todos los argentinos, en términos económicos, sociales, afectivos, físicos, familiares, para que esta primera curva sea lo menos alta posible y lo más lenta posible. ¿Cómo va a ser esta primera curva? Al día de hoy, todavía no lo podemos confirmar. Lo que hemos vivido hasta ahora es un buen resultado. Sabemos que por delante tenemos un pico y estamos trabajando para que sea lo menos alto posible”.

“Ese pico no va a representar los números que dice esta persona. Ese pico, de contagios, será una proporción de la ciudad de Buenos Aires, pero no sabemos si será el 2, el 3, el 5 el 8 o el 10 por ciento. Pero no podemos hacer futurología. Es muy poco serio porque, en gran medida, depende de cómo podamos mantener nosotros el distanciamiento físico y cómo se comporte el pico en la Ciudad en los próximos dos meses”, concluyó.l