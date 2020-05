El artífice de una gran remontada

10/05/2020 - 00:22 Deportivo

Por Pablo Daniel Díaz

tw: @pablodadi

Con 21 años recién cumplidos, estaba alcanzando un momento importante en su carrera. Venía de conocer el éxito seguido: campeón con Güemes en la Liga Santiagueña y después con Juventud Antoniana de Salta en el Torneo Federal A 1997/98. Casi sin darse cuenta, José María Yocca pasaba de aquellos años de inferiores en el “Gaucho”, con Mario Cansinos como su maestro y mentor, a ese presente en el Nacional B.

Pero no sería Juventud Antoniana el club que lo viera debutar al “Sordo” en la segunda categoría del fútbol argentino, si no El Porvenir, también recién ascendido desde la B Metropolitana, al que el volante santiagueño llegó como refuerzo.

Yocca tal vez nunca se imaginó tener tanto protagonismo en aquel equipo que dirigía Leonardo Carol Madelón y que tenía jugadores de la talla de José Luis “Garrafa” Sánchez, Rubén Darío Forestello, Iván Delfino y Diego Monarriz, entre otros.

El elenco de Gerli, ubicado al sur del Gran Buenos Aires, realizó una gran campaña y Yocca fue titular en la mayoría de los partidos. Para eso, arrancó con el pie derecho. Una gran actuación en su debut, en la segunda fecha, lo llevó a consolidarse en el equipo de Madelón. Por eso, aquel 2-2 ante Tigre en la segunda fecha de la Zona Metropolitana de la B Nacional 1998/99 fue el partido de su vida para el santiagueño.

La demora

José María Yocca tuvo que esperar más de la cuenta para poder debutar en aquel certamen de la segunda categoría del fútbol argentino porque no había recibido su habilitación. Llegó en condición de refuerzo desde Juventud Antoniana de Salta, pero la documentación no estaba completa. Por eso no jugó la primera fecha, en Caseros, donde El Porvenir goleó 3 a 0 a Estudiantes. En la segunda fecha se venía el debut como local ante Tigre, uno de los candidatos al ascenso, pero ese partido se postergó. Y se jugó recién el 21 de octubre, cuando el torneo ya llevaba disputadas varias fechas.

La expectativa en Gerli era grande y José esperaba ansioso que le comunicaran que llegó su habilitación. La espera se hacía interminable mientras iba a entrenar y volvía a su departamento, en Lanús, donde vivía solo y lejos de su familia.

“Pasaban los días y no llegaba mi habilitación, en esos tiempos se demoraba un poco porque no había la tecnología suficiente, nada que ver con lo que existe ahora. La habilitación llegó después de 20 días, me llamaron al departamento, al teléfono fijo, porque tampoco había celulares, y me notificaron que tenía que presentarme a concentrar para el partido contra Tigre”, recuerda el ex volante.

Madelón ya había parado su equipo en la práctica, pero sabía del potencial de Yocca y por eso decidió concentrarlo para que fuera al banco.

Llegó el esperado miércoles 21 de octubre. De noche, partido televisado. Estaban dados todos los condimentos. Pero la mano no venía bien para el “Porve”, que perdía 2 a 0 al término del primer tiempo (doblete de Juan Carlos Kopriva).

“Todo lo que pensaba hacer dentro de la cancha me salió a la perfección ese día: tocar corto, meter pelotazo, triangular. Yo tenía 21 años, pero jugué con la paciencia de un experimentado. Me pusieron de cinco solo y sabía cuando tenía que lateralizar o profundizar, a pesar de que seguíamos perdiendo pero ya 2 a 1”, rememora el “Sordo”. El descuento llegó de la mano del goleador, el “Yagui” Forestello. Y el empate lo estableció Fabián Celada, tras capitalizar un rebote de un remate de Yocca que dio en el travesaño. Es que José tenía tanta confianza que hasta se soltó y se animó a probar al arco. Y estuvo muy cerca de coronar con un gol su gran noche.

Y a pesar de que pasaron casi 22 años de aquel partido, Yocca no se olvida lo fácil que se le hizo por jugar cerca de un distinto como fue el ya fallecido “Garrafa” Sánchez. “Yo lo tenía cerca al Garrafa porque jugaba de enganche, se tiraba a las espaldas de los volantes centrales o se tiraba a los laterales. La primera opción siempre era él. Se la dabas y te simplificaba el juego”, lo elogia.

Para el Porvenir se vinieron luego rivales de fuste: Arsenal, Banfield, All Boys, Atlanta, Chacarita. Y Yocca se metió de lleno entre los once. El santiagueño se ganó un lugar y se dio el lujo de enfrentar, por ejemplo, al “Loco” Enrique y al “Gatito” Leeb. Tanto esperar por esa habilitación, tuvo su recompensa.

Un guerrero que le peleó al cáncer y hace su carrera como DT

José María Yocca es un auténtico “trotamundos” del fútbol. Lo fue en su etapa de jugador (vistió 16 camisetas) y lo está repitiendo ahora como entrenador. Pero su mayor triunfo fue haberle ganado a un cáncer de testículos, enfermedad que apareció en el año 2012 y que le puso fin a su trayectoria como futbolista. Aunque ése fue el principio de una batalla que sigue librando contra esta cruel enfermedad, ya que luego tuvo que superar un cáncer de pulmón y de riñón.

“A los 8 meses de la primera cirugía del testículo, me apareció un tumor en el pulmón izquierdo. Ahí fue donde se me fueron las ganas de seguir jugando y pensé en sobrevivir como sea por mis hijos”, contó José.

“Se me encontró una mancha y dejé pasar los días. Y fue creciendo de una manera muy rápida”, agregó. Aún con angustia, recuerda lo dura que la operación: “Me realizaron una cirugía muy compleja y traumática, muy dolorosa, no se lo deseo a nadie. Se llama cirugía a cielo abierto y se basaba en un vaciamiento retroperitonial. Me hicieron 70 puntos”.

“Gracias a Dios, y a la vida que llevaba en cuanto a entrenamiento, alimentación y descanso, pude recuperarme muy rápido. Hoy en día sigo con los controles: marcadores tumorales y tomografías”, completó.

Antes de la pandemia, José estaba trabajando en Bolivia, como primer asistente en el cuerpo técnico de San José de Oruro. l