El sueño que se hizo realidad y transformó la historia

10/05/2020 - 00:31 Deportivo

Por Gustavo Paz

TW: @GustyPaz

Por estos días, una de las frases que más resuena en todo el mundo es la que afirma que el deporte no es una actividad esencial. La pandemia del coronavirus nos quitó la cotidianidad. Nos privó de abrazos y nos llenó de incertidumbre.

Hoy, el deporte debe esperar. La salud es lo primero, claro. Pero no podemos olvidar, que gracias al deporte, muchas barreras se rompieron. Y hace casi 12 años, la historia de una ciudad y una provincia, comenzaba a transformarse para siempre.

El 11 de mayo de 2008, el autódromo de Las Termas de Río Hondo era inaugurado ante una multitud impensada. Jamás vista por esos lares. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la creación de un circuito que desde hace seis años, es una vez por año la “Capital Mundial del Motociclismo”.

El proyecto que muchos soñaron, comenzaba a dar sus pasos con una fecha del Turismo Carretera que quedó en manos de Emanuel Moriatis, para felicidad de los fanáticos de Ford.

“Un domingo santiagueño, no es un domingo cualquiera”, dice la chacarera de Carlos Carabajal. Y aquel domingo 11, fue inolvidable.

La noticia nos llamaba. Fuimos dispuestos a cubrir un evento que sabíamos que iba a ser convocante. Pero nos equivocamos. Fue mucho más que eso. Algunos, al día de hoy, dicen que aquel mediodía había 100 mil almas en todo el predio. Las infinitas colas de vehículos para salir a la ruta, quizás me hagan creer que fue así.

De a poco comenzaron a llegar más categorías. El TC2000, el Turismo Nacional y el Top Race, comenzaron a correr en Las Termas por aquellos años.

El circuito con el que fue inaugurado el autódromo, contaba con un total de 4275 metros, y con un ancho de pista único en la Argentina, de 16 metros. Presentaba un dibujo de los más veloces hasta el momento, ya que sólo tenía 9 curvas, de las cuales 5 eran hacia la derecha y 4 hacia la izquierda, con una recta opuesta de casi 1.400 metros.

En el 2012, después de que cada carrera fuera un furor en esta zona del país, comenzó el sueño internacional: ser sede de un gran premio del Mundial de Motociclismo. Después del rediseño del italiano Jarno Zaffelli, todo estaba casi listo para conquistar el mundo. El 2 de agosto de 2013, el circuito recibió una homologación de grado 2 por parte de la Federación Internacional del Automóvil, lo que lo terminó de declarar al autódromo como circuito de carácter internacional y lo que permite al autódromo recibir categorías internacionales de automovilismo, a excepción de la Fórmula 1.

Y ese mismo año corrió en Las Termas por primera vez una categoría internacional: el Campeonato Mundial de Turismos (ex WTCC, hoy WTCR), con “Pechito” López como ganador, en lo que fue nada más y nada menos que su debut. En 2015 y 2016, el Dakar tuvo su vivac en Las Termas.

Soñado

Al año siguiente, llegó el turno de vivir otro suceso: el Gran Premio de la Argentina de MotoGP. Dorna incluyó al país en el calendario del Mundial, que regresaría a estas tierras después de 14 años de ausencia. El 2014 fue el año del regreso de la categoría más importante del motociclismo en el mundo. Las Termas fue la capital mundial de las motos, con miles de fanáticos que coparon todo el noroeste.

Las tribunas, las ubicaciones y los boxes le dieron una jerarquía increíble al predio. Y a seis años de haberse estrenado. Marc Márquez fue el primero en celebrar en suelo termense. En 2015, Valentino Rossi hizo delirar a sus fanáticos y se subió a lo más alto del podio con la 10 de Maradona.

Este año, el trazado santiagueño se preparaba para un calendario con muchas carreras. La pandemia frenó todo y, mañana, cuando cumpla sus primeros 12 años de vida, el deseo de los amantes de los fierros, será unánime: volver a sentir el rugir de los motores.

Héctor Farina: “El autódromo es un orgullo, todo esto era impensado 15 años atrás”

Héctor Farina es uno de los pilares para que se haya creado el autódromo de Las Termas de Río Hondo, que mañana cumple 12 años de vida. En este sentido, “Toti” dialogó con EL LIBERAL e hizo un resumen de la historia del circuito santiagueño.

“Todo lo que se hizo era impensado hace 15 años. A fines del 2006 comenzamos a trabajar con las máquinas para el desmonte. Para ir reacondicionando el lugar. Se fue armando el proyecto con Gerardo (Zamora) y con toda la gente del Turismo Carretera. Así se decidió hacerlo y desde el 2008 comenzamos a recibir a las diferentes categorías, estrenando el autódromo con una gran fecha del TC. Para el 2012 lo comenzamos a modificar para prepararnos para la llegada del MotoGP. Se hizo otro tipo de trazado en parte, por la curva 1, la curva 2, la 3, la curva ciega y la curva 9. Eso se hizo para las motos”, recordó Farina.

“Tengo recuerdos de tantas cosas que se hicieron y que se siguen haciendo. Todos los días trabajamos para sumar cosas, para mejorar. Esta pandemia nos agarró ultimando detalles para lo que iba a ser el Gran Premio de MotoGP en abril. Trabajamos mucho porque el mundo entero nos ve y son fechas trascendentales. Este año hemos trabajado muchísimo hasta antes de la cuarentena”, aseveró el administrador del trazado.

“Hoy me toca vivirlo de lejos, pero de cerca. Al no poder abrir por esta situación, estamos por teléfono hablando con mucha gente y planeando lo que se viene. Es una satisfacción estar hoy en el autódromo y ser parte de todo lo que hemos vivido. Le quiero agradecer a Gerardo Zamora por todo lo que ha hecho. Por tener la idea de hacer esto, no sólo por lo que significa el deporte. La zona adelantó muchísimo y la gente ha tenido muchas oportunidades. Toda la gente que trabaja y el movimiento que hay en Las Termas. Muchas de las personas que se iban a la Cosa Atlántica a trabajar, hoy eligen quedarse en Las Termas por el trabajo que tienen”, sostuvo.

“Cuando en el 2015 se inauguró el Museo y la gente se enamoró. Todos los días buscamos mejorarlo, para tenerlo en condiciones y con novedades. Para nosotros es histórico todo lo que se logró”, agregó Farina.

Por último, el dirigente y ex piloto eligió al día más importante, según su visión, en estos 12 años.

“Si tuviese que elegir un día de estos 12 años, elijo la primera carrera del Turismo Carretera en el 2008 cuando se inauguró. No puedo olvidarme y nunca me sacaré de la cabeza la cantidad de gente que había. Y no teníamos las comodidades que tenemos hoy. Fue impresionante cómo se llenó el autódromo”